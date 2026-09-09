Η Panik Records αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας
Η Panik Records αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας
Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, μια μοναδική φωνή, αναφέρεται στην αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της δισκογραφικής εταιρείας
Με μία λιτή, αλλά συγκινητική, ανάρτηση η Panik Records αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών, ανήκε τα τελευταία χρόνια στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας.
Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αναρτήθηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, «ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή», όπως αναφέρεται σε αυτή. «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», ήταν τα λόγια με τα οποία οι άνθρωποι της Panik είπαν το δικό τους «αντίο».
Δείτε την ανάρτηση της Panik Records
Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αναρτήθηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, «ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή», όπως αναφέρεται σε αυτή. «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», ήταν τα λόγια με τα οποία οι άνθρωποι της Panik είπαν το δικό τους «αντίο».
Δείτε την ανάρτηση της Panik Records
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