Μετανάστης που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE κατηγορείται για αντίσταση
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Μετανάστης που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE κατηγορείται για αντίσταση

Ο 28χρονος από τη Βενεζουέλα κρατείται στο Τέξας με τη σφαίρα ακόμη στο σώμα του, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί την εκδοχή των αρχών

Μετανάστης που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE κατηγορείται για αντίσταση
Ο νεαρός μετανάστης από τη Βενεζουέλα που τραυματίστηκε πρόσφατα από σφαίρα άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Όστιν, στην πολιτεία Τέξας (νότια), άκουσε να του απαγγέλλονται κατηγορίες για αντίσταση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα όταν προσήχθη ενώπιον δικαστή χθες Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, 28 ετών, από τη Βενεζουέλα, εργαζόταν για υπηρεσία παραδόσεων στην Όστιν την 20ή Σεπτεμβρίου όταν τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο από πράκτορες της ICE. Έκτοτε, βρίσκεται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, με τη σφαίρα ακόμα μέσα στο σώμα του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γουίλμπερ Γκαρσές, που αντιμετώπιζε «οριστική διαταγή απέλασης», πλέον διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών. Νέα ακροαματική διαδικασία, για να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση, προγραμματίζεται για μεθαύριο Παρασκευή στην Όστιν.

Αντίθετα με όσα λένε οι αρχές, η συνήγορός του τονίζει πως ο νεαρός είχε εισέλθει με «άδεια» των αμερικανικών αρχών στην επικράτεια το 2024, είχε υποβάλει «αίτηση» για τη χορήγηση «ασύλου» και διέθετε «άδεια εργασίας».

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας που φέρουν προχθεσινή ημερομηνία, ο πράκτορας που άνοιξε πυρ κατέθεσε ότι ο Γουίλμπερ Γκαρσές «προσπάθησε να (τον) χτυπήσει με το αυτοκίνητό του» και γι’ αυτό «πυροβόλησε».

Υποστήριξε επίσης ότι ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει «κάθε επαφή με το όχημα» αλλά ο νεαρός τον «χτύπησε με τον καθρέπτη του οδηγού» στον κορμό καθώς «ξεκινούσε».

Κατά τους αστυνομικούς, ο νεαρός τους έδειξε την άδεια οδήγησής του αλλά μερικές στιγμές νωρίτερα «ανέβασε απότομα το παράθυρο» και αποπειράθηκε να «διαφύγει».

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Την επομένη της αστυνομικής διαχείρισης, ο Γουίλμπερ Γκαρσές είχε εξηγήσει τηλεφωνικά στον Τύπο από το κέντρο όπου κρατείτο πως έψαχνε «κάποιο σημείο να σταθμεύσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια».

«Έκανα αναστροφή» και «άρχισαν να με καταδιώκουν» νομίζοντας ότι «προσπαθούσα να διαφύγω» ενώ «έψαχνα κάπου να σταθμεύσω με ασφάλεια το όχημά μου» και «με χτύπησαν με αυτοκίνητο δυο φορές και πυροβόλησαν», αφηγήθηκε ο νεαρός.

Άλλη ακροαματική διαδικασία προβλέπεται σήμερα στο Σαν Αντόνιο (Τέξας) για να εξεταστεί το αίτημα αποφυλάκισης και εισαγωγής του σε νοσοκομείο, που έχει υποβληθεί από την υπεράσπιση.



Η υπόθεση ανακίνησε την ατμόσφαιρα οργής στη χώρα για τις μεθόδους --που πολλοί θεωρούν βάρβαρες-- της ICE, οι πράκτορες της οποίας είναι κατά κανόνα βαριά οπλισμένοι και καλύπτουν συχνά τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Η υπηρεσία αυτή είναι ο κύριος εκτελεστικός βραχίονας της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών που είχε υποσχεθεί προεκλογικά και εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δυο Αμερικανών, της 37χρονης μητέρας Ρενέ Γκουντ και του συνομηλίκου της νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον επιχειρήσεων στη Μινεάπολη (βόρεια), προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα. Και οι δύο σκοτώθηκαν σε δρόμους, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, έχει ανακοινώσει πως διενεργεί έρευνα για το γεγονός ότι ο πράκτορας άνοιξε πυρ.

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