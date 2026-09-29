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Εκτελείται η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα στο Τενεσί εδώ και 200 χρόνια: «Νιώθω μια συγγένεια με την Λίντσεϊ Κλάνσι»
Εκτελείται η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα στο Τενεσί εδώ και 200 χρόνια: «Νιώθω μια συγγένεια με την Λίντσεϊ Κλάνσι»
Καταδικάστηκε στα 18 της για τη δολοφονία συμμαθήτριάς της - Οι δικηγόροι της είχαν ζητήσει αναστολή της εκτέλεσης λόγω παιδικής ηλικίας και ψυχικών νοσημάτων αλλά ο κυβερνήτης αρνήθηκε την απονομή χάριτος
Η Κρίστα Πάικ ήταν 18 ετών όταν σκότωσε μια συμμαθήτριά της που ζήλευε και έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες που στάλθηκαν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών στις ΗΠΑ. Τώρα, στα 50 της, είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί την Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και 200 χρόνια. Οι προσπάθειες των δικηγόρων της για την απονομή χάριτος βρέθηκαν στο κενό και λίγες μέρες πριν της κάνουν την θανατηφόρα ένεση, η ίδια δήλωσε πως νιώθει μια «συγγένεια» με την Λίντσεϊ Κλάνσι διότι «ίμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες».
Η Πάικ και ο φίλος της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία, το 1995, της 19χρονης συμμαθήτριάς τους, Κολίν Σλέμερ. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Πάικ φοβόταν πως η Σλέμερ ήταν ερωτική αντίζηλος και την παρέσυρε σε μια απομονωμένη περιοχή, όπου εκείνη και ο φίλος της την βασάνισαν και την σκότωσαν. Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα λόγω της αγριότητας της δολοφονίας, των ηλικιών των εμπλεκομένων και επειδή ένα σατανιστικό σύμβολο είχε χαραχθεί στο σώμα του θύματος.
Η Πάικ δεν αρνείται την ενοχή της, όμως οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της αναφέρουν ότι η θανατική ποινή δεν είναι κατάλληλη για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε σε αυτή την ηλικία από μια έφηβη με ψυχική ασθένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί, έπειτα από μια παιδική ηλικία με σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Η μητέρα της Σλέμερ θέλει να πραγματοποιηθεί η θανατηφόρα ένεση, λέγοντας ότι περίμενε δεκαετίες για να δει την ποινή της Πάικ να εκτελείται.
Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα της χορηγήσει χάρη, σύμφωνα με το CNN. Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναστείλει την εκτέλεση.
Η Πάικ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η Πάικ είπε στην αστυνομία ότι αρχικά ήθελε μόνο να τσακωθεί με τη Σλέμερ, αλλά κατέληξε να τη σκοτώσει. Στην αίτηση χάριτος, οι δικηγόροι της Πάικ είπαν ότι η ψυχική ασθένεια που δεν αντιμετωπίστηκε και το παρελθόν της την καθιστούσαν ανίκανη να «πατήσει φρένο».
«Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο 18χρονο παιδί. Μου πήρε πολλά χρόνια ακόμη και για να συνειδητοποιήσω τη βαρύτητα αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού κάποιου, της αδελφής κάποιου, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει τώρα να σκέφτομαι ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα», είπε η Πάικ σε δήλωση που περιλαμβανόταν στο αίτημα της για χάρη.
Ο Φέρελ είπε ότι σήμερα είναι γνωστά περισσότερα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων και ότι η θανατική ποινή της Πάικ αποτελεί εξαίρεση. Σημείωσε ότι ο φίλος της Πάικ, Τάνταριλ Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών τότε, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους λόγω της ηλικίας του. Πέρυσι του αρνήθηκαν την αποφυλάκιση υπό όρους. Ένας τρίτος έφηβος παραδέχθηκε ότι ήταν συνεργός και του επιβλήθηκε αναστολή. Στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής, είπε ο Φέρελ, άλλοι 18χρονοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο στο Τενεσί είδαν έκτοτε τις ποινές τους να μειώνονται.
Η Πάικ και ο φίλος της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία, το 1995, της 19χρονης συμμαθήτριάς τους, Κολίν Σλέμερ. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Πάικ φοβόταν πως η Σλέμερ ήταν ερωτική αντίζηλος και την παρέσυρε σε μια απομονωμένη περιοχή, όπου εκείνη και ο φίλος της την βασάνισαν και την σκότωσαν. Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα λόγω της αγριότητας της δολοφονίας, των ηλικιών των εμπλεκομένων και επειδή ένα σατανιστικό σύμβολο είχε χαραχθεί στο σώμα του θύματος.
Η Πάικ δεν αρνείται την ενοχή της, όμως οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της αναφέρουν ότι η θανατική ποινή δεν είναι κατάλληλη για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε σε αυτή την ηλικία από μια έφηβη με ψυχική ασθένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί, έπειτα από μια παιδική ηλικία με σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Η μητέρα της Σλέμερ θέλει να πραγματοποιηθεί η θανατηφόρα ένεση, λέγοντας ότι περίμενε δεκαετίες για να δει την ποινή της Πάικ να εκτελείται.
Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα της χορηγήσει χάρη, σύμφωνα με το CNN. Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναστείλει την εκτέλεση.
Tennessee death row inmate demands all-female firing squad before execution— RTBreaking (@RT_Breaking_) September 25, 2026
Christa Pike, 50, who has been on death row since 1996, is set to become the first woman executed in Tennessee in over 200 years on September 30
Pike was 18 when she tortured and murdered her classmate pic.twitter.com/6emafEeqdC
Αναστολή της εκτέλεσης λόγω παιδικής ηλικίας και ψυχικών νοσημάτωνΟι δικηγόροι της Πάικ αναφέρουν ότι βίωσε μια τραυματική και κακοποιητική παιδική ηλικία. Ο βοηθός ομοσπονδιακός δικηγόρος Στίβεν Φέρελ είπε ότι η Πάικ κακοποιούνταν σεξουαλικά από τότε που ήταν νήπιο και ότι βιάστηκε σε ηλικία 11 και 17 ετών. Είπε ότι οι συνήγοροι της Πάικ, κατά τη φάση επιβολής της ποινής στη δίκη της, δεν παρουσίασαν στους ενόρκους πληροφορίες που, όπως είπε, ήταν κρίσιμες για το παρελθόν της, ούτε υποστήριξαν ότι η ηλικία της θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη.
Η Πάικ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η Πάικ είπε στην αστυνομία ότι αρχικά ήθελε μόνο να τσακωθεί με τη Σλέμερ, αλλά κατέληξε να τη σκοτώσει. Στην αίτηση χάριτος, οι δικηγόροι της Πάικ είπαν ότι η ψυχική ασθένεια που δεν αντιμετωπίστηκε και το παρελθόν της την καθιστούσαν ανίκανη να «πατήσει φρένο».
«Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο 18χρονο παιδί. Μου πήρε πολλά χρόνια ακόμη και για να συνειδητοποιήσω τη βαρύτητα αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού κάποιου, της αδελφής κάποιου, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει τώρα να σκέφτομαι ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα», είπε η Πάικ σε δήλωση που περιλαμβανόταν στο αίτημα της για χάρη.
Ο Φέρελ είπε ότι σήμερα είναι γνωστά περισσότερα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων και ότι η θανατική ποινή της Πάικ αποτελεί εξαίρεση. Σημείωσε ότι ο φίλος της Πάικ, Τάνταριλ Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών τότε, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους λόγω της ηλικίας του. Πέρυσι του αρνήθηκαν την αποφυλάκιση υπό όρους. Ένας τρίτος έφηβος παραδέχθηκε ότι ήταν συνεργός και του επιβλήθηκε αναστολή. Στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής, είπε ο Φέρελ, άλλοι 18χρονοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο στο Τενεσί είδαν έκτοτε τις ποινές τους να μειώνονται.
Το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή είπε ότι 275 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν εκτελεστεί για εγκλήματα που διέπραξαν σε ηλικία 18, 19 ή 20 ετών στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής, αλλά ότι οι θανατικές καταδίκες για άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν γίνει ολοένα και πιο σπάνιες.
«Αν η Κρίστα Πάικ δικαζόταν σήμερα, δεν πιστεύω ότι ένα σώμα ενόρκων που γνώριζε για την τεκμηριωμένη σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση που βίωσε ως παιδί θα την καταδίκαζε σε θάνατο», είπε η Ρόμπιν Μ. Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή.
Η Κρίστα Πάικ μίλησε στην εφημερίδα The Times και αναφέρθηκε στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα τρία της παιδιά και η δίκη της κατέληξε σε κακοδικία: «Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ. Είμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Υπάρχει όμως μια διαφορά: οι καιροί έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τα γυναικεία ζητήματα από τότε που δικάστηκα εγώ».
«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», πρόσθεσε η Πάικ.
Μιλώντας τηλεφωνικά από τη Φλόριντα, η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, αναφέρθηκε επίσης στην ηλικία της κόρης της και είπε ότι η Σλέμερ δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μεγαλώσει. «Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Κολίν να νιώθει εκείνον τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», είπε η Μαρτίνεζ.
Η Μαρτίνεζ είπε ότι η κόρη της ήταν εθελόντρια στους Παραολυμπιακούς, αγαπούσε το πατινάζ και ήθελε να ακολουθήσει καριέρα στους υπολογιστές.
«Ήταν χαλαρή. Ήταν εξαρχής “κολλημένη” με τους υπολογιστές. Εκείνη και ο σύζυγός μου συναρμολογούσαν και αποσυναρμολογούσαν συνεχώς υπολογιστές», είπε η Μαρτίνεζ. «Εμπιστευόταν τους πάντες και αυτό ήταν η καταστροφή της», συμπλήρωσε.
«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Κολίν. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες. Τα γενέθλια της Κολίν ήταν την περασμένη εβδομάδα. Θα ήταν 51 ετών», είπε η Μαρτίνεζ.
Η δολοφονία συγκλόνισε την πόλη του Νόξβιλ. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Πάικ έκοψε τη Σλέμερ με κοπίδι και τη χτύπησε με ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου. Στοιχεία του εγκλήματος ενίσχυσαν τους φόβους για σατανισμό κατά τη διάρκεια του «σατανικού πανικού» των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ο Σιπ, ο φίλος της Πάικ, έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που χάραξε ένα πεντάγραμμο, ένα σύμβολο σε σχήμα αστεριού που συνδέεται με τον σατανισμό, πάνω στο σώμα της.
Πιο πρόσφατα, το Μιζούρι το 2023 εκτέλεσε την Άμπερ ΜακΛάφλιν, μια τρανς γυναίκα, για μια δολοφονία του 2003, σε αυτό που θεωρείται ότι ήταν η πρώτη εκτέλεση τρανς γυναίκας στις ΗΠΑ. Το 2021, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκτέλεσε τη Λίζα Μοντγκόμερι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτέλεσε γυναίκα κρατούμενη. Η Τζόρτζια εκτέλεσε μια γυναίκα το 2015.
«Αν η Κρίστα Πάικ δικαζόταν σήμερα, δεν πιστεύω ότι ένα σώμα ενόρκων που γνώριζε για την τεκμηριωμένη σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση που βίωσε ως παιδί θα την καταδίκαζε σε θάνατο», είπε η Ρόμπιν Μ. Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή.
Η Κρίστα Πάικ μίλησε στην εφημερίδα The Times και αναφέρθηκε στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα τρία της παιδιά και η δίκη της κατέληξε σε κακοδικία: «Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ. Είμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Υπάρχει όμως μια διαφορά: οι καιροί έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τα γυναικεία ζητήματα από τότε που δικάστηκα εγώ».
«Νιώθω μια συγγένεια με την Λίντσεϊ Κλάνσι»
«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», πρόσθεσε η Πάικ.
Μιλώντας τηλεφωνικά από τη Φλόριντα, η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, αναφέρθηκε επίσης στην ηλικία της κόρης της και είπε ότι η Σλέμερ δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μεγαλώσει. «Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Κολίν να νιώθει εκείνον τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», είπε η Μαρτίνεζ.
«Εμπιστευόταν τους πάντες και αυτό ήταν η καταστροφή της»
Η Μαρτίνεζ είπε ότι η κόρη της ήταν εθελόντρια στους Παραολυμπιακούς, αγαπούσε το πατινάζ και ήθελε να ακολουθήσει καριέρα στους υπολογιστές.
«Ήταν χαλαρή. Ήταν εξαρχής “κολλημένη” με τους υπολογιστές. Εκείνη και ο σύζυγός μου συναρμολογούσαν και αποσυναρμολογούσαν συνεχώς υπολογιστές», είπε η Μαρτίνεζ. «Εμπιστευόταν τους πάντες και αυτό ήταν η καταστροφή της», συμπλήρωσε.
«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Κολίν. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες. Τα γενέθλια της Κολίν ήταν την περασμένη εβδομάδα. Θα ήταν 51 ετών», είπε η Μαρτίνεζ.
Η δολοφονία συγκλόνισε την πόλη του Νόξβιλ. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Πάικ έκοψε τη Σλέμερ με κοπίδι και τη χτύπησε με ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου. Στοιχεία του εγκλήματος ενίσχυσαν τους φόβους για σατανισμό κατά τη διάρκεια του «σατανικού πανικού» των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ο Σιπ, ο φίλος της Πάικ, έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που χάραξε ένα πεντάγραμμο, ένα σύμβολο σε σχήμα αστεριού που συνδέεται με τον σατανισμό, πάνω στο σώμα της.
Η δολοφονία της Κολίν
Οι εκτελέσεις γυναικών στις ΗΠΑΑν η εκτέλεση της Πάικ προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί από το 1820, είπε η Μάχερ. Οι εκτελέσεις γυναικών κρατουμένων είναι επίσης σπάνιες στις ΗΠΑ. Από το 1976, 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στη χώρα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1% όλων των εκτελέσεων, σύμφωνα με το κέντρο.
Πιο πρόσφατα, το Μιζούρι το 2023 εκτέλεσε την Άμπερ ΜακΛάφλιν, μια τρανς γυναίκα, για μια δολοφονία του 2003, σε αυτό που θεωρείται ότι ήταν η πρώτη εκτέλεση τρανς γυναίκας στις ΗΠΑ. Το 2021, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκτέλεσε τη Λίζα Μοντγκόμερι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτέλεσε γυναίκα κρατούμενη. Η Τζόρτζια εκτέλεσε μια γυναίκα το 2015.
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