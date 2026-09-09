Το «αντίο» της KAE Ολυμπιακός στον Μαζωνάκη: Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, ποτέ δεν έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του
Το «αντίο» της KAE Ολυμπιακός στον Μαζωνάκη: Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, ποτέ δεν έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και είχε ευχηθεί στην ομάδα του μπάσκετ να κατακτήσει τη Euroleague στο T-Center
Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε κρύψει ποτέ τα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό και μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει και τη φανέλα του σε video clip και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον τελικό της Euroleague.
H KAE Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το παρακάτω μήνυμα: «Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ανεβάσει στα social media του βίντεο όπου φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού στο video clip του τραγουδιού «Επιπτώσεις» και είχε γράψει στη λεζάντα: «Αα Ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@μήστε τους».
Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε κρύψει ποτέ τα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό και μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει και τη φανέλα του σε video clip και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον τελικό της Euroleague.
H KAE Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το παρακάτω μήνυμα: «Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ανεβάσει στα social media του βίντεο όπου φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού στο video clip του τραγουδιού «Επιπτώσεις» και είχε γράψει στη λεζάντα: «Αα Ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@μήστε τους».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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