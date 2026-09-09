Megan Thee Stallion για τον χωρισμό της από τον Κλέι Τόμσον: Έχανα τον εαυτό μου, προσπαθώ να τον ξαναβρώ
Megan Thee Stallion για τον χωρισμό της από τον Κλέι Τόμσον: Έχανα τον εαυτό μου, προσπαθώ να τον ξαναβρώ
Η ράπερ εξομολογήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον σταρ του NBA προσπαθούσε να ενώσει κομμάτια που δεν ταίριαζαν
Για τον χωρισμό της από τον σταρ του NBA, Κλέι Τόμσον, μίλησε η Megan Thee Stallion, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές. Η 31χρονη βραβευμένη με Grammy ράπερ περιέγραψε μεταξύ άλλων το τέλος της σχέσης τους ως «πολύ δύσκολο».
«Αυτό που είναι γραφτό για σένα, πάντα θα βρίσκει τον δρόμο του. Και αν κάτι σε κάνει συνεχώς να νιώθεις άβολα, να είσαι διαρκώς σε ένταση, τότε πιθανότατα δεν πρέπει να βρίσκεσαι εκεί. Ο Θεός πάντα θα σε κάνει να νιώθεις άβολα όταν κάτι δεν είναι για σένα», είπε στο περιοδικό InStyle.
Η ράπερ και ο αθλητής ήρθαν κοντά το καλοκαίρι του 2025 και έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Ωστόσο, μέχρι τον Απρίλιο του 2026 η σχέση τους είχε επιδεινωθεί, με τη Megan Thee Stallion να κατηγορεί τον παίκτη των Μαϊάμι Χιτ ότι την απάτησε.
«Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για μένα μέσα σε μία σχέση και, όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει πραγματικός δρόμος για να προχωρήσει. Παίρνω αυτόν τον χρόνο για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου και να συνεχίσω με ηρεμία και καθαρό μυαλό», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE.
Στη συνέντευξή της στο InStyle, εξομολογήθηκε ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης της με τον Τόμσον «προσπαθώντας να ενώσει κομμάτια που δεν ταίριαζαν» και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να χωρέσει τον εαυτό της «στη ζωή κάποιου άλλου».
«Έχανα λίγο τον εαυτό μου. Τώρα βρίσκομαι στη φάση που προσπαθώ να με ξαναβρώ. Δεν μπορώ να δέχομαι ασέβεια. Δεν μπορώ να είμαι κάποια που δεν είναι ο εαυτός της. Δεν μπορώ να μη δουλεύω. Θα είμαι η Megan Thee Stallion… Δεν θα μου φέρεσαι χωρίς σεβασμό. Και θα είσαι ευγνώμων. Τελεία», ξεκαθάρισε. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, παρόλο που «προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί», η όλη κατάσταση την έκανε να νιώθει σαν να είχε περάσει μέσα από πλυντήριο και στεγνωτήριο «μαζί με τενεκέδες, φτυάρια και έναν κάκτο».
Κοιτάζοντας μπροστά, ελπίζει ότι η επόμενη σχέση της θα είναι με κάποιον που θα κατανοεί ότι έχει μία πολυάσχολη ζωή και μία απαιτητική καριέρα και ότι δεν θέλει να μένει στο σπίτι «24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να δημιουργήσει στο μέλλον μία πιο ισορροπημένη σχέση.
«Όποιος βγαίνει μαζί μου θα πρέπει απλώς να καταλάβει ότι είμαι ένας αυτόνομος άνθρωπος. Δεν μπορώ να μικρύνω τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να βρίσκομαι πίσω από κανέναν άνδρα. Θα έχω έναν σύντροφο. Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω στο πίσω κάθισμα για τίποτα. Οπότε, προχωρώντας μπροστά, νομίζω ότι έχω μάθει ποιος είναι ο τύπος ανθρώπου με τον οποίο θέλω να είμαι, τι θα ανεχτώ και τι δεν θα ανεχτώ. Και αν δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό, τότε απλώς πρέπει, με σεβασμό, να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους», δήλωσε.
Αναφέρθηκε επίσης στο πώς είναι να βιώνει κανείς την απιστία σε μία σχέση και είπε ότι πλέον συνειδητοποιεί πως δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνει προσωπικά. Όπως εκμυστηρεύτηκε: «Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν είσαι λιγότερο ελκυστική. Δεν είσαι λιγότερο καλός άνθρωπος», είπε. «Ακόμα κι αν μπορεί να το αισθάνεσαι έτσι, “Θεέ μου, γιατί σε μένα; Γιατί δεν είμαι αρκετή;”. Γιατί σίγουρα μπορεί να σε κάνει να νιώθεις “Γιατί δεν είμαι αρκετή;”».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Αυτό που είναι γραφτό για σένα, πάντα θα βρίσκει τον δρόμο του. Και αν κάτι σε κάνει συνεχώς να νιώθεις άβολα, να είσαι διαρκώς σε ένταση, τότε πιθανότατα δεν πρέπει να βρίσκεσαι εκεί. Ο Θεός πάντα θα σε κάνει να νιώθεις άβολα όταν κάτι δεν είναι για σένα», είπε στο περιοδικό InStyle.
Η ράπερ και ο αθλητής ήρθαν κοντά το καλοκαίρι του 2025 και έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Ωστόσο, μέχρι τον Απρίλιο του 2026 η σχέση τους είχε επιδεινωθεί, με τη Megan Thee Stallion να κατηγορεί τον παίκτη των Μαϊάμι Χιτ ότι την απάτησε.
«Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για μένα μέσα σε μία σχέση και, όταν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, δεν υπάρχει πραγματικός δρόμος για να προχωρήσει. Παίρνω αυτόν τον χρόνο για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου και να συνεχίσω με ηρεμία και καθαρό μυαλό», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE.
Στη συνέντευξή της στο InStyle, εξομολογήθηκε ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης της με τον Τόμσον «προσπαθώντας να ενώσει κομμάτια που δεν ταίριαζαν» και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να χωρέσει τον εαυτό της «στη ζωή κάποιου άλλου».
Megan Thee Stallion Says She Was ‘Losing Myself’ Before ‘Rough’ Breakup with Klay Thompson: ‘I Cannot Be Disrespected’ https://t.co/qSIwmDgZ2D— People (@people) September 9, 2026
Κοιτάζοντας μπροστά, ελπίζει ότι η επόμενη σχέση της θα είναι με κάποιον που θα κατανοεί ότι έχει μία πολυάσχολη ζωή και μία απαιτητική καριέρα και ότι δεν θέλει να μένει στο σπίτι «24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να δημιουργήσει στο μέλλον μία πιο ισορροπημένη σχέση.
«Όποιος βγαίνει μαζί μου θα πρέπει απλώς να καταλάβει ότι είμαι ένας αυτόνομος άνθρωπος. Δεν μπορώ να μικρύνω τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να βρίσκομαι πίσω από κανέναν άνδρα. Θα έχω έναν σύντροφο. Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω στο πίσω κάθισμα για τίποτα. Οπότε, προχωρώντας μπροστά, νομίζω ότι έχω μάθει ποιος είναι ο τύπος ανθρώπου με τον οποίο θέλω να είμαι, τι θα ανεχτώ και τι δεν θα ανεχτώ. Και αν δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό, τότε απλώς πρέπει, με σεβασμό, να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους», δήλωσε.
Αναφέρθηκε επίσης στο πώς είναι να βιώνει κανείς την απιστία σε μία σχέση και είπε ότι πλέον συνειδητοποιεί πως δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνει προσωπικά. Όπως εκμυστηρεύτηκε: «Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν είσαι λιγότερο ελκυστική. Δεν είσαι λιγότερο καλός άνθρωπος», είπε. «Ακόμα κι αν μπορεί να το αισθάνεσαι έτσι, “Θεέ μου, γιατί σε μένα; Γιατί δεν είμαι αρκετή;”. Γιατί σίγουρα μπορεί να σε κάνει να νιώθεις “Γιατί δεν είμαι αρκετή;”».
Φωτογραφία: Shutterstock
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