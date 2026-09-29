Wall Street: Πιέσεις από το νέο sell-off στα ομόλογα με το 30ετές σε υψηλό από το 2002

Οι τριγμοί στην αγορά ομολόγων συνέχισαν να λειτουργούν σαν τροχοπέδη για τους δείκτες, παρά την ώθηση από την σημαντική πτώση των πετρελαϊκών τιμών - Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά στοιχεία που θα επηρεάσουν τα επόμενα βήματα της Fed