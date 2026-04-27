Η Megan Thee Stallion ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Klay Thompson αφήνοντας αιχμές για απιστία
Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμα, είπε η τραγουδίστρια
Τον χωρισμό της από τον παίκτη των Dallas Mavericks, Klay Thompson, ανακοίνωσε η Megan Thee Stallion αφήνοντας αιχμές για απιστία.
Σε δήλωση που έκανε στο People, η τραγουδίστρια εξήγησε τους λόγους της απόφασής της, τονίζοντας: «Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Klay. Η εμπιστοσύνη, η πίστη και ο σεβασμός δεν είναι διαπραγματεύσιμα για εμένα σε μια σχέση και όταν αυτές οι αξίες διακυβεύονται, δεν υπάρχει πραγματικά δρόμος για το μέλλον. Παίρνω αυτόν τον χρόνο για να δώσω προτεραιότητα στον εαυτό μου και να προχωρήσω με ηρεμία και διαύγεια».
Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ανάρτηση που είχε κάνει στον λογαριασμό της στο Instagram, αφήνοντας αιχμές για απιστία. «Απιστία, με είχες γύρω από όλη σου την οικογένεια παίζοντας το “σπιτάκι”… και μετά έκανες πίσω», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε: «Σε στήριξα σε όλες τις τρομερές εναλλαγές διάθεσης και τη συμπεριφορά σου απέναντί μου κατά τη διάρκεια της μπασκετικής σεζόν σου, και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι “μονογαμικός”; Θέλω ένα πραγματικό διάλειμμα μετά από αυτό, γεια σας».
Δείτε την ανάρτησή της
Παρότι δεν κατονόμασε ευθέως τον Thompson στην ανάρτηση, το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει κοινές φωτογραφίες τους τους τελευταίους μήνες, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και έγινε επίσημη με την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, τον Ιούλιο, στη Νέα Υόρκη.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ίδιο περιοδικό, η Megan Thee Stallion είχε μιλήσει για τη σχέση τους, αναφέροντας: «Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον να μπει σε μια σχέση απλώς επειδή όλοι οι άλλοι έχουν μία, ούτε ότι πρέπει να το κάνει. Ειλικρινά, δεν ήξερα καν ότι θα βρισκόμουν σε αυτή τη σχέση» και είχε προσθέσει: «Είναι από τις πρώτες φορές που νιώθω τόσο άνετα», καταλήγοντας με χιούμορ: «Είμαι άνετη, μωρό μου!».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Megan Thee Stallion Cries on Stage Following 'Moulin Rouge!' Performance Hours After Announcing Klay Thompson Split https://t.co/ew1Bojm84t— People (@people) April 27, 2026
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα