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«Χαμένο» μεσαιωνικό κάστρο βρέθηκε μέσα σε πανεπιστημιακό κτήριο στην Ιρλανδία, δείτε φωτογραφίες
«Χαμένο» μεσαιωνικό κάστρο βρέθηκε μέσα σε πανεπιστημιακό κτήριο στην Ιρλανδία, δείτε φωτογραφίες
Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το University College Dublin - Ο καθηγητής μεσαιωνικής αρχαιολογίας Τάιγκ Ο'κιφ ανακάλυψε ότι σημαντικά τμήματα του μεσαιωνικού Κάστρου Roebuck εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στο σημερινό κτήριο του πανεπιστημίου
Kαθηγητής ανακάλυψε πρόσφατα ότι ένα μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο θεωρούνταν χαμένο εδώ και αιώνες, κρυβόταν σε κοινή θέα, μέσα σε ένα κτήριο της βικτοριανής εποχής, σε ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό συγκρότημα.
Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το University College Dublin (UCD), στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στις 18 Σεπτεμβρίου. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου με τίτλο «“χαμένο” μεσαιωνικό κάστρο βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε κτήριο του UCD», ότι ο καθηγητής μεσαιωνικής αρχαιολογίας Τάιγκ Ο'κιφ ανακάλυψε ότι σημαντικά τμήματα του μεσαιωνικού Κάστρου Roebuck εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στο σημερινό κτήριο του πανεπιστημίου.
Το σημερινό Κάστρο Roebuck διατήρησε το όνομα του μεσαιωνικού προκάτοχού του ωστόσο, για πολύ καιρό θεωρούταν ότι το κτήριο βικτοριανού ρυθμού περιείχε ελάχιστα, αν όχι καθόλου, στοιχεία από το αρχικό κάστρο. Το αρχικό κτίσμα είχε ερειπωθεί ήδη από τον 18ο αιώνα και αργότερα ενσωματώθηκε σε μια κατοικία που υπέστη εκτεταμένες μετατροπές, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής ανακαίνισης σε βικτοριανό ρυθμό το 1874. Το UCD αγόρασε το ακίνητο το 1986.
Ο Τάιγκ Ο'κιφ δήλωσε στο Fox News ότι, παρά τους αιώνες αλλαγών, το μεγαλύτερο μέρος του μεσαιωνικού κτηρίου εξακολουθεί να υπάρχει. «Θα έλεγα ότι το 70 έως 80% του κτηρίου εξακολουθεί να υπάρχει, κρυμμένο κάτω από το βικτοριανό σοβά», είπε.
Ξεκίνησε την έρευνά του αφού μελέτησε ακουαρέλες του 18ου αιώνα του καλλιτέχνη Γκαμπριέλ Μπερανζέ, οι οποίες απεικόνιζαν το μεσαιωνικό κάστρο πριν το ακίνητο ανακαινιστεί. «Δεν ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όταν μπήκα στο κτήριο και έριξα μια ματιά γύρω, συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του κάστρου βρίσκεται ακόμα εκεί, μέσα στο κτήριο», είπε ο καθηγητής.
«Δεν είναι προφανές με γυμνό μάτι. Δεν είναι προφανές για έναν μη ειδικό. Εγώ όμως ειδικεύομαι στη μεσαιωνική αρχιτεκτονική των κάστρων και όταν μπήκα, είδα όλα τα στοιχεία που έδειχναν ότι το κάστρο υπάρχει ακόμα εκεί», συμπλήρωσε.
Τα στοιχεία κρύβονταν κάτω από την πιο σύγχρονη εμφάνιση του κτηρίου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι ασυνήθιστα παχείς τοίχοι, ο πέτρινος θόλος και η τοξωτή πέτρινη οροφή, είναι αποδεικτικά στοιχεία του μεσαιωνικού παρελθόντος του κτηρίου. «Ο πύργος της πύλης είναι πολύ ευδιάκριτος στο εσωτερικό», είπε.
«Όλα είναι επιχρισμένα, οπότε δεν μπορείς πλέον να δεις την αρχική πέτρινη κατασκευή, αλλά είναι σαφές ότι όλα εξακολουθούν να υπάρχουν. Επίσης, τα παράθυρα είναι εκτεινόμενα, και τα εκτεινόμενα παράθυρα αποτελούν πραγματική ένδειξη μεσαιωνικής εποχής», συμπλήρωσε.
Το Κάστρο Roebuck πιθανότατα χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, μετά την έναρξη της νορμανδικής εισβολής στην Ιρλανδία στα τέλη του 12ου αιώνα. Το κάστρο ξεχωρίζει και για έναν άλλο λόγο: οι ερευνητές γνωρίζουν ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του κατά το μεγαλύτερο μέρος του Μεσαίωνα.
Οι ιδιοκτήτες ήταν «άτομα με κάποια σημασία. Ένας από αυτούς, με σύγχρονους όρους, θα ήταν το αντίστοιχο του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλαδή ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός στην Ιρλανδία για ένα μέρος του Μεσαίωνα. Ένας άλλος κάτοικος, σε κάποιο στάδιο, ήταν προσωρινά ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄. Λέγεται ότι έζησε εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα στα τέλη του 17ου αιώνα».
Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το University College Dublin (UCD), στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στις 18 Σεπτεμβρίου. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου με τίτλο «“χαμένο” μεσαιωνικό κάστρο βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε κτήριο του UCD», ότι ο καθηγητής μεσαιωνικής αρχαιολογίας Τάιγκ Ο'κιφ ανακάλυψε ότι σημαντικά τμήματα του μεσαιωνικού Κάστρου Roebuck εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στο σημερινό κτήριο του πανεπιστημίου.
Το σημερινό Κάστρο Roebuck διατήρησε το όνομα του μεσαιωνικού προκάτοχού του ωστόσο, για πολύ καιρό θεωρούταν ότι το κτήριο βικτοριανού ρυθμού περιείχε ελάχιστα, αν όχι καθόλου, στοιχεία από το αρχικό κάστρο. Το αρχικό κτίσμα είχε ερειπωθεί ήδη από τον 18ο αιώνα και αργότερα ενσωματώθηκε σε μια κατοικία που υπέστη εκτεταμένες μετατροπές, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής ανακαίνισης σε βικτοριανό ρυθμό το 1874. Το UCD αγόρασε το ακίνητο το 1986.
Ο Τάιγκ Ο'κιφ δήλωσε στο Fox News ότι, παρά τους αιώνες αλλαγών, το μεγαλύτερο μέρος του μεσαιωνικού κτηρίου εξακολουθεί να υπάρχει. «Θα έλεγα ότι το 70 έως 80% του κτηρίου εξακολουθεί να υπάρχει, κρυμμένο κάτω από το βικτοριανό σοβά», είπε.
Ξεκίνησε την έρευνά του αφού μελέτησε ακουαρέλες του 18ου αιώνα του καλλιτέχνη Γκαμπριέλ Μπερανζέ, οι οποίες απεικόνιζαν το μεσαιωνικό κάστρο πριν το ακίνητο ανακαινιστεί. «Δεν ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όταν μπήκα στο κτήριο και έριξα μια ματιά γύρω, συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του κάστρου βρίσκεται ακόμα εκεί, μέσα στο κτήριο», είπε ο καθηγητής.
«Δεν είναι προφανές με γυμνό μάτι. Δεν είναι προφανές για έναν μη ειδικό. Εγώ όμως ειδικεύομαι στη μεσαιωνική αρχιτεκτονική των κάστρων και όταν μπήκα, είδα όλα τα στοιχεία που έδειχναν ότι το κάστρο υπάρχει ακόμα εκεί», συμπλήρωσε.
Τα στοιχεία κρύβονταν κάτω από την πιο σύγχρονη εμφάνιση του κτηρίου. Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι ασυνήθιστα παχείς τοίχοι, ο πέτρινος θόλος και η τοξωτή πέτρινη οροφή, είναι αποδεικτικά στοιχεία του μεσαιωνικού παρελθόντος του κτηρίου. «Ο πύργος της πύλης είναι πολύ ευδιάκριτος στο εσωτερικό», είπε.
«Όλα είναι επιχρισμένα, οπότε δεν μπορείς πλέον να δεις την αρχική πέτρινη κατασκευή, αλλά είναι σαφές ότι όλα εξακολουθούν να υπάρχουν. Επίσης, τα παράθυρα είναι εκτεινόμενα, και τα εκτεινόμενα παράθυρα αποτελούν πραγματική ένδειξη μεσαιωνικής εποχής», συμπλήρωσε.
Το Κάστρο Roebuck πιθανότατα χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, μετά την έναρξη της νορμανδικής εισβολής στην Ιρλανδία στα τέλη του 12ου αιώνα. Το κάστρο ξεχωρίζει και για έναν άλλο λόγο: οι ερευνητές γνωρίζουν ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του κατά το μεγαλύτερο μέρος του Μεσαίωνα.
Οι ιδιοκτήτες ήταν «άτομα με κάποια σημασία. Ένας από αυτούς, με σύγχρονους όρους, θα ήταν το αντίστοιχο του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλαδή ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός στην Ιρλανδία για ένα μέρος του Μεσαίωνα. Ένας άλλος κάτοικος, σε κάποιο στάδιο, ήταν προσωρινά ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄. Λέγεται ότι έζησε εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα στα τέλη του 17ου αιώνα».
Το κάστρο σήμερα:
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