«Ο Τσίπρας, αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα»: Μεγάλη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Χρυσοχοΐδη στο Περιστέρι, βίντεο και φωτογραφίες

«Πατριωτισμός είναι η θωράκιση της χώρας, όχι τα κούφια λόγια του εθνικισμού»



Ποιοι έδωσαν το παρών

Ο δήμαρχος του Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης εξήρε τη συμβολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για να περάσει στο δήμο έκταση 70 στρ.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης από τα δεξιά, υπεραμυνόμενος της στρατηγικής των «ήρεμων νερών» και αναδεικνύοντας τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη θωράκιση των συνόρων στον Έβρο:«Υπάρχουν κάποιοι ακατανόητοι οι οποίοι λένε ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο είναι λάθος πολιτική... Έγινε καμία υποχώρηση; Παραδόθηκε κανένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας;... Μήπως αφήσαμε τη χώρα ανοχύρωτη, την ώρα που για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια περίπου έχουμε εξοπλίσει την Πολεμική Αεροπορία με καινούργια αεροσκάφη, τα γαλλικά Rafale, έχουμε εκσυγχρονίσει τα F-16, προμηθευόμαστε νέα πολεμικά σκάφη, έχουμε εξοπλίσει τον στρατό ξηράς;».Ξεκαθαρίζοντας τη διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού, τόνισε: «Υπάρχει η έννοια του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη στον τόπο. Πρώτα πρώτα στην Ελλάδα. Αγαπώ την Ελλάδα, την υπερασπίζομαι... Τη θωρακίζω και δεν επιτρέπω σε κανέναν να διανοηθεί ότι μπορεί να την απειλήσει. Υπάρχει και ο εθνικισμός. Τι είναι εθνικισμός; Αυτοί οι θυμωμένοι ή δήθεν θυμωμένοι. Αλλά δεν έχουν αξίες τα κούφια λόγια του εθνικισμού. Εκείνο που έχει αξία είναι ο πατριωτισμός. Και εμείς αποδείξαμε, η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είμαστε πατριώτες».Ειδική αναφορά έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Περιστέρι και τη συνολική αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας, θέτοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο να μετατραπεί η περιοχή σε ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο.Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, επισημαίνοντας πως το σπουδαίο δίδαγμα που προσφέρει η διαδρομή του στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι πολιτικοί οφείλουν να είναι αληθινοί υπηρέτες των πολιτών. Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε εκ νέου για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στη Δυτική Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των γυναικών, των νέων και των οικογενειών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.Ο δήμαρχος του Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης που μίλησε στην εκδήλωση, εξήρε τη συμβολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να περάσει στην κυριότητα του Δήμου μια έκταση 70 στρεμμάτων στον Άγιο Ιερόθεο. «Επί 3,5 χρόνια οργώνουμε τα υπουργεία για να δημιουργηθεί ένα υπερτοπικό πάρκο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παχατουρίδης και συμπλήρωσε ότι το όραμα αυτό θα γίνει πράξη.Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος του Περιστερίου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, ο υφυπουργός Εξωτερικώνκαι οι οποίοι έκαναν μια σύντομη ομιλία) στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πλήθος κόσμου.