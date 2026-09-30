«Ο Τσίπρας, αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα»: Μεγάλη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Χρυσοχοΐδη στο Περιστέρι, βίντεο και φωτογραφίες
«Ο Τσίπρας, αδιόρθωτος, συνεχίζει τα ψέματα»: Μεγάλη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Χρυσοχοΐδη στο Περιστέρι, βίντεο και φωτογραφίες
«Δεν πρέπει να διαταράξουμε την πορεία της χώρας - Θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους πολίτες, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, με ευθύνη ότι πατάμε γερά»
Μήνυμα συσπείρωσης και νίκης εν όψει των εθνικών εκλογών του 2027 έστειλε από το Περιστέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθήνας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης προεκλογικής του συγκέντρωσης.
Παρουσία πλήθους κόσμου, σε ένα κατάμεστο -εντός και εκτός του- κέντρο εκδηλώσεων στο Μπουρνάζι, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» τόσο προς την Αριστερά και τον λαϊκισμό όσο και προς τις φωνές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, διαχωρίζοντας, όπως είπε, τον πατριωτισμό από τον άκαρπο εθνικισμό.
«Να φύγουμε από δω όπως μας αξίζει. Ενωμένοι, αποφασισμένοι για να νικήσουμε και να δικαιωθούμε. Τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία, ας είναι μακριά η ημερομηνία των εκλογών, να δράσουμε όλοι μαζί, να παλέψουμε όλοι μαζί και να νικήσουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά να νικήσουμε τα προβλήματα, να γίνει η ζωή καλύτερη για τα παιδιά μας».
Στο πολιτικό σκέλος της τοποθέτησής του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άσκησε κριτική στον αρχηγό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως εμφανίζεται αδιόρθωτος, επιμένοντας σε κούφιες υποσχέσεις και ψέματα χωρίς να έχει λάβει κανένα δίδαγμα από τα λάθη του παρελθόντος. Όπως υπογράμμισε, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης συνιστούν «μια από τα ίδια» που απειλούν να επαναφέρουν τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς, τη στιγμή που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, ανάπτυξη και ασφάλεια.
Αναφερόμενος στη διεθνή οικονομική συγκυρία, την ακρίβεια και τις πιέσεις από τις ενεργειακές κρίσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η εγχώρια -και διεθνής- οικονομία δέχεται επίθεση από παράγοντες που είναι εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, αναφέροντας τους πολέμους Ρωσίας – Ουκρανίας και στο Ιράν.
Σε εκείνο το σημείο διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ανακουφίζει τα νοικοκυριά, αλλά με υπευθυνότητα και χωρίς να διακινδυνεύσει την πορεία της χώρας:
«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία και θα υπηρετήσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία... Και τώρα που δοκιμαζόμαστε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να ανακουφίσουμε όλους σας, όλες σας, τις οικογένειές σας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα αυτή την κρίση. Με ευθύνη όμως ότι πατάμε γερά κάτω».
Παρουσία πλήθους κόσμου, σε ένα κατάμεστο -εντός και εκτός του- κέντρο εκδηλώσεων στο Μπουρνάζι, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» τόσο προς την Αριστερά και τον λαϊκισμό όσο και προς τις φωνές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, διαχωρίζοντας, όπως είπε, τον πατριωτισμό από τον άκαρπο εθνικισμό.
«Ενωμένοι για τη νίκη – Δεν θα γυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία»Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απηύθυνε προσκλητήριο αγώνα προς τα στελέχη και τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας, τονίζοντας πως η μάχη δίνεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας:
«Να φύγουμε από δω όπως μας αξίζει. Ενωμένοι, αποφασισμένοι για να νικήσουμε και να δικαιωθούμε. Τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία, ας είναι μακριά η ημερομηνία των εκλογών, να δράσουμε όλοι μαζί, να παλέψουμε όλοι μαζί και να νικήσουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά να νικήσουμε τα προβλήματα, να γίνει η ζωή καλύτερη για τα παιδιά μας».
Στο πολιτικό σκέλος της τοποθέτησής του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άσκησε κριτική στον αρχηγό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως εμφανίζεται αδιόρθωτος, επιμένοντας σε κούφιες υποσχέσεις και ψέματα χωρίς να έχει λάβει κανένα δίδαγμα από τα λάθη του παρελθόντος. Όπως υπογράμμισε, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης συνιστούν «μια από τα ίδια» που απειλούν να επαναφέρουν τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς, τη στιγμή που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, ανάπτυξη και ασφάλεια.
Αναφερόμενος στη διεθνή οικονομική συγκυρία, την ακρίβεια και τις πιέσεις από τις ενεργειακές κρίσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η εγχώρια -και διεθνής- οικονομία δέχεται επίθεση από παράγοντες που είναι εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, αναφέροντας τους πολέμους Ρωσίας – Ουκρανίας και στο Ιράν.
Σε εκείνο το σημείο διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ανακουφίζει τα νοικοκυριά, αλλά με υπευθυνότητα και χωρίς να διακινδυνεύσει την πορεία της χώρας:
«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία και θα υπηρετήσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία... Και τώρα που δοκιμαζόμαστε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να ανακουφίσουμε όλους σας, όλες σας, τις οικογένειές σας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα αυτή την κρίση. Με ευθύνη όμως ότι πατάμε γερά κάτω».
«Πατριωτισμός είναι η θωράκιση της χώρας, όχι τα κούφια λόγια του εθνικισμού»Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης από τα δεξιά, υπεραμυνόμενος της στρατηγικής των «ήρεμων νερών» και αναδεικνύοντας τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη θωράκιση των συνόρων στον Έβρο:
«Υπάρχουν κάποιοι ακατανόητοι οι οποίοι λένε ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο είναι λάθος πολιτική... Έγινε καμία υποχώρηση; Παραδόθηκε κανένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας;... Μήπως αφήσαμε τη χώρα ανοχύρωτη, την ώρα που για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια περίπου έχουμε εξοπλίσει την Πολεμική Αεροπορία με καινούργια αεροσκάφη, τα γαλλικά Rafale, έχουμε εκσυγχρονίσει τα F-16, προμηθευόμαστε νέα πολεμικά σκάφη, έχουμε εξοπλίσει τον στρατό ξηράς;».
Ξεκαθαρίζοντας τη διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού, τόνισε: «Υπάρχει η έννοια του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη στον τόπο. Πρώτα πρώτα στην Ελλάδα. Αγαπώ την Ελλάδα, την υπερασπίζομαι... Τη θωρακίζω και δεν επιτρέπω σε κανέναν να διανοηθεί ότι μπορεί να την απειλήσει. Υπάρχει και ο εθνικισμός. Τι είναι εθνικισμός; Αυτοί οι θυμωμένοι ή δήθεν θυμωμένοι. Αλλά δεν έχουν αξίες τα κούφια λόγια του εθνικισμού. Εκείνο που έχει αξία είναι ο πατριωτισμός. Και εμείς αποδείξαμε, η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είμαστε πατριώτες».
Ειδική αναφορά έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Περιστέρι και τη συνολική αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας, θέτοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο να μετατραπεί η περιοχή σε ένα σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο.
Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, επισημαίνοντας πως το σπουδαίο δίδαγμα που προσφέρει η διαδρομή του στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι πολιτικοί οφείλουν να είναι αληθινοί υπηρέτες των πολιτών. Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε εκ νέου για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στη Δυτική Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των γυναικών, των νέων και των οικογενειών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Ο δήμαρχος του Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης που μίλησε στην εκδήλωση, εξήρε τη συμβολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να περάσει στην κυριότητα του Δήμου μια έκταση 70 στρεμμάτων στον Άγιο Ιερόθεο. «Επί 3,5 χρόνια οργώνουμε τα υπουργεία για να δημιουργηθεί ένα υπερτοπικό πάρκο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παχατουρίδης και συμπλήρωσε ότι το όραμα αυτό θα γίνει πράξη.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος του Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, (που κατεβαίνουν στην ίδια περιφέρεια και οι οποίοι έκαναν μια σύντομη ομιλία) στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πλήθος κόσμου.
Ποιοι έδωσαν το παρών
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