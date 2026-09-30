Μαρινάκης: Στα λόγια του αέρα της αντιπολίτευσης, απαντάμε με λύσεις - Θα ενισχύσουμε κι άλλο τα μέτρα αν πάρουμε την εξαίρεση από την ΕΕ

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Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Παύλου Μαρινάκη

Ναι, παρατείνεται η στήριξη και προστίθενται επιπλέον στα 10, άλλα 5 λεπτά. Πάει στα 15 λεπτά, αναμένοντας και τη συνδρομή των διυλιστηρίων, η οποία, απ’ ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Άρα, πάμε σε μια επιδότηση συνολικά στο ντίζελ στα 20 λεπτά. Έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μια διπλή παρέμβαση για τη στήριξη των πολιτών, των νοικοκυριών, για το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά για τη θέρμανση. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα στην πραγματικότητα, ακούσαμε 4 σημαντικές παρεμβάσεις, είτε άμεσες, είτε παρεμβάσεις προς την Ευρώπη από τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή, δηλαδή η συνέχιση της στήριξης στην περίπτωση του ντίζελ, με την επιπλέον στήριξη των 5 λεπτών. Την προαναγγελία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι θα έχουμε την αντίστοιχη, τη μέγιστη δυνατή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μάλιστα σε συνέχεια… 1,75 είχε κλείσει πέρσι. Θέλουμε να ανοίξει όσο χαμηλότερα…Ο στόχος είναι -πέρσι έκλεισε στο 1,75- να ανοίξει όσο γίνεται χαμηλότερα από αυτή την τιμή, ούτως ή άλλως… (Δημοσιογράφος: Ως μέση τιμή… Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να βρει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,85, επειδή θα είναι σε μια περιοχή…) … ή μπορεί και χαμηλότερα αντίστοιχα, δηλαδή αν είναι 1,50, δεν το λέω ότι θα πάει 1,50, δεν ξέρω την τελική τιμή. Γι’ αυτό θα πρέπει να ακούσουμε τι θα ειπωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα. Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να θυμίσουμε είναι, ότι είμαστε Κυβέρνηση που επιδοτεί τη θέρμανση των πολιτών και με άλλους τρόπους θέρμανσης, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, όπως είναι τα καυσόξυλα ή και το φυσικό αέριο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και θα σας δώσω ξεκάθαρη απάντηση γι’ αυτό (σ.σ. για το πετρέλαιο θέρμανσης), όσο καλύτερη μπορεί να δώσει κανείς σε μια τέτοια πρωτοφανή συγκυρία.Ο Πρωθυπουργός δεν μένει εκεί. Ανακοινώνει την αποστολή επιστολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τι ζητάει; Ζητάει να υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξαιρεθούν οι έκτακτες αυτές δαπάνες που πρέπει να υπάρξουν επιπλέον αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί, μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε από τα παραπάνω έσοδα που προέρχονται από το ΦΠΑ να μπορούν, με ένα όριο, τα κράτη να πάρουν παραπάνω μέτρα πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και σημαντικές παρεμβάσεις που συνδέονται με την κρίση: οι 72 δόσεις γίνονται 120 δόσεις για χρέη μέχρι και το τέλος του '24 στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να είναι συνεπείς και να πάρουν μια ανάσα και για τον δύσκολο χειμώνα, να επιμηκυνθεί δηλαδή η αποπληρωμή των χρεών τους. Και βέβαια, οι παρεμβάσεις αυστηροποίησης του πλαισίου για τους servicers, σε συνέχεια πολλών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Προσέξτε, μου κάνατε μια ερώτηση: «Τι θα γίνει εάν;». «Αν αρκούν τα μέτρα». Είναι εύλογες απορίες των πολιτών, της κοινωνίας, των δημοσιογράφων. Λογικό είναι. Βιώνουμε την πιο παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας, πληθωρισμού, και η μία κρίση -εισαγόμενη αλλά σημαντική, και υποχρέωση δική μας να την αντιμετωπίσουμε- προστίθεται μετά την άλλη.Κύριε Ευαγγελάτο, στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα «μαθητευόμενοι μάγοι». Δεν θα προσφέρουμε κάτι να γίνουμε, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, ο 7ος «μαθητευόμενος μάγος». Εμείς αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέει ο κόσμος.Όμως, εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Μία κατηγορία λύσεων είναι όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες και παρατείνονται και θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να τα ενισχύσουμε, ειδικά αν καταφέρουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη -η Ελλάδα εδώ πρωταγωνιστεί, πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης- να πάρουμε την εξαίρεση. Με ένα δεύτερο πακέτο λύσεων είναι όλα όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί και εφαρμόζονται. Δηλαδή, κάθε γιατρός, νοσηλευτής και εκπαιδευτικός εκτός έδρας, 17.000 συμπολίτες μας είναι, παίρνουν πίσω 2 ενοίκια κάθε χρόνο, όχι ένα εφάπαξ επίδομα. Κάθε ενοικιαστής, το 80% για να είμαι ακριβής, των ενοικιαστών, παίρνει και θα παίρνει κάθε χρόνο 1 ενοίκιο πίσω.Αντίστοιχα οι συνταξιούχοι: θα παίρνουν 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο θέμα σταθερών επιδομάτων, ένας ελεύθερος επαγγελματίας -όπως συνέβη και με τους μισθωτούς, απλά ο ελεύθερος επαγγελματίας θα το δει τώρα στο εκκαθαριστικό του- θα έχει το μισό φόρο στην πραγματικότητα απ’ ό,τι είχε το 2019. Είχε 29%, θα έχει 20% και πιο κάτω αναλόγως με τα παιδιά. Αλλά προσέξτε τα 400 θα μπορεί να πει κανείς ότι είναι λίγα και πρέπει να γίνουν 500. Το 20% φόρος εισοδήματος από 29%, και είναι και πιο κάτω αν έχεις παιδιά, θα μπορούσε κανείς να πει να πάει πιο κάτω. Εγώ λέω ναι, επί της αρχής ναι, και ο Πρωθυπουργός και όλη η Κυβέρνηση. Αλλά χαμηλώνουμε τους φόρους όσο περισσότερο μπορούμε, δίνουμε στους πολίτες όσο παραπάνω αντέχει η οικονομία, και όσο συνεχίσει η χώρα να έχει μια Κυβέρνηση που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να υπερφορολογεί, τα βρίσκει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, από τις επενδύσεις, από τις πολιτικές που δημιουργούνται -είχαμε σήμερα και τις ειδήσεις για ακόμα χαμηλότερη ανεργία- τόσο αυτά θα τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο. Δεν έχουμε την αυταπάτη, όπως κάποιοι άλλοι, ότι αρκούν. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν λέμε ότι φτάνουν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αφού πρώτα τα βρούμε τα λεφτά.Η αντιπολίτευση λέει τα πάντα και τα αντίθετα τους. Και λέει κατά καιρούς και πράγματα που υιοθετούνται στη συνέχεια. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά; Η αντιπολίτευση πετάει μέτρα στον αέρα, χωρίς να τα κοστολογεί και χωρίς να έχουν έναν ειρμό και μια σειρά, ενώ εμείς πρώτα βρίσκουμε λεφτά, μετά κοστολογούμε τα μέτρα και μετά τα εφαρμόζουμε. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές πρακτικές. Καταρχάς, πρέπει να υπάρχει επιτόκιο. Οι 120 δόσεις είναι ένα αίτημα πάρα πολλών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπολιτών μας και είναι ένα λογικό αίτημα, γιατί ο κόσμος θέλει να είναι συνεπής. Αλλά όταν αυξάνονται οι υποχρεώσεις λόγω της κρίσης, πρέπει να υπάρχει και μια προτεραιοποίηση. Άρα έρχεται η κυβέρνηση, πρώτα θεσπίζει τις 72 δόσεις, έχει κάνει και μια σειρά από πρωτοβουλίες στον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπάρχουν μέχρι και 240 δόσεις. Άρα οι 120 δόσεις δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία που παίρνουμε. Αλλά δίνουμε συνεχώς όσο παραπάνω διεξόδους μπορούμε.Και βέβαια, πάμε τώρα στις 120 δόσεις, με σταθερό το επιτόκιο, ίδιο το επιτόκιο. Γιατί υπάρχει επιτόκιο; Λόγω, πρώτον, των κανόνων… Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, για να μην υπάρχει—υπάρχει και ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και για να υπάρχει και μια δικαιοσύνη σε σχέση με εκείνους οι οποίοι εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους—αποφασίστηκε να μείνει σταθερό το επιτόκιο. Και μάλιστα, αν το σκεφτείτε, ένας που είναι ήδη—γιατί μπορεί κάποιος που είναι τώρα στις 72 δόσεις να πάει στις 120 δόσεις, μπορεί να μεταφερθεί. Και μάλιστα δώσαμε και όλο το 2024, να μπούνε και τα χρέη του 2024. Άρα και εδώ και εκεί δόθηκε μια δυνατότητα. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, που έχει ρυθμίσει ή ήθελε να ρυθμίσει στις 72 δόσεις, με το ίδιο επιτόκιο επί του συνολικού ποσού—το συνολικό ποσό που θα πληρώσει παραμένει ίδιο, είναι ίδιο το επιτόκιο—αλλά επειδή οι 72 δόσεις θα γίνουν 120, η δόση θα είναι μικρότερη. Άρα το γεγονός ότι παραμένει σταθερό το επιτόκιο… Ναι, γιατί θα μπορέσει να διαιρέσει το ποσό συν το επιτόκιο σε ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα στην πραγματικότητα, σε τι βοηθάνε οι 120 δόσεις σε σχέση με τις 72; Που και εκείνες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των δόσεων, μικραίνει το ποσό της δόσης και έτσι ένας άνθρωπος μέσα στον χειμώνα, ένας επιχειρηματίας, έχει να πληρώσει, παρά τη στήριξη του κράτους, η οποία είναι η μεγαλύτερη δυνατή, διάφορα έξοδα λόγω της εισαγόμενης αυτής κρίσης, διευκολύνεται από το κράτος για να συνεχίσει να είναι συνεπής. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, δημιουργούν θέσεις εργασίας και πρέπει να στηριχθούν.Συνεχίζω και λέω -και δεν το λέω εγώ, το έχει πει πολλές φορές ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση- ότι το βασικό όπλο απέναντι σε έναν επίμονο, εισαγόμενο αλλά επίμονο πληθωρισμό είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων. Δηλαδή, όσο μπορείς να δημιουργείς έσοδα—αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, όλα όσα έχουν ανακοινωθεί και για το 2027 και θα εφαρμοστούν—για να αυξάνεις το εισόδημα των πολιτών. Και αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα σε αυτήν την μέτρηση, σε αυτόν τον δείκτη, ως προς το ΑΕΠ της, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως προς τη στήριξη των πολιτών, της κοινωνίας, σε αυτές τις συνθήκες.Δεν τα λέω για να μας χειροκροτήσουν αυτοί που μας βλέπουν, γιατί αντιμετωπίζουν μια επίμονη ακρίβεια στο στεγαστικό, στο σούπερ μάρκετ, αλλά γιατί όλα είναι συγκριτικά στη ζωή. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μετά την Ισπανία και τη Σουηδία, το τρίτο κράτος ως προς τα λεφτά που δίνει για να στηρίξει τους πολίτες που έχουν πράγματι ανάγκη, σημαίνει ότι δεν τρελάθηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Και μάλλον αυτά που λέει η αντιπολίτευση, ότι μπορούν να φυτρώσουν λεφτά, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό το λέω για να βάλουμε σε μια σωστή διάσταση τη συζήτηση, γιατί βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση. Βιώνουμε μια περίοδο τριών πολέμων, σε συνέχεια μιας πανδημίας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Δεν ζούμε μια κανονική περίοδο. Πάμε στην ακρίβεια, όπως με ρωτήσατε. Άρα, βασικό: να αυξάνουμε τα εισοδήματα. Δεύτερο: έλεγχοι. Μέχρι το 2020 ζούσαμε σε μια χώρα που και οι εικονικές εκπτώσεις, δυστυχώς, υπήρχαν, και αισχροκέρδεια υπήρχε πριν τον πληθωρισμό και δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου. Δεν υπήρχε στελεχωμένη υπηρεσία. Πλέον γίνονται έλεγχοι, επιβάλλονται πρόστιμα, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 60 εκατομμύρια πρόστιμα και κάθε μέρα—εννοώ όλη αυτή την περίοδο της κρίσης—συνεχίζονται.Πρωτοβουλία τιμών. Οι τιμές στους κωδικούς που είχε ανακοινωθεί μειώθηκαν. Δεν αποτελεί αυτό πανάκεια και δεν έλυσε το πρόβλημα. Και δεν θεωρούσαμε ότι μια πρωτοβουλία η οποία θα συνεχιστεί, ήταν μια εθελοντική—μια συμφωνία με εθελοντική συμμετοχή. Έφτασαν οι κωδικοί κάποια στιγμή να είναι και πάνω από 1.600, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρουμε ότι αυτή η φάση κρατάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, το είχαμε πει. Θα παραταθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Και ήδη με την ενημέρωση που είχα την τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ζητήσει, θα έχω νέα ενημέρωση για αύριο στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Ήδη 387 κωδικοί έχουν ενταχθεί στην επόμενη φάση, δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και τι κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή για τον Καταναλωτή; Προσπαθεί όσο μπορεί να δίνει παραπάνω εργαλεία στους καταναλωτές για να βρίσκουν φθηνότερα προϊόντα. Είναι μια διαχείριση κρίσης.Αν έχει—εντάξει, αυτά είναι τίτλοι που βγαίνουν στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό που είπε, κρατάω εγώ, είναι ότι όλους μας κρίνουν οι πολίτες. Κριτές μας είναι οι πολίτες. Κριτής, αυτός που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά στελέχη ο πρόεδρος του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι με ευπρέπεια, με το σωστό ύφος, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο. Μας αξιολογεί όλους ο πρωθυπουργός, θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες. Και γενικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και το έχει δείξει το παράδειγμα ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί πρώτα απ' όλα να κάνουν αυτοκριτική, και αναφέρομαι συνολικά στο πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα με κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη, αλλά πηγαίνουμε στην τελική ευθεία και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο, όσα πολλά και να γίνονται σε αυτή τη χώρα και θεωρώ έχουν γίνει σημαντικά, ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν, εμείς οφείλουμε να προβάλλουμε το έργο μας και να μην επηρεαζόμαστε από φωνές, από υπερβολές που μπορεί να ακούμε από την αντιπολίτευση.