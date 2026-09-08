Ο Τζορτζ Κλούνεϊ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της αδερφής του: Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι
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Τζορτζ Κλούνεϊ Αδερφή

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της αδερφής του: Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι

Η Αντέλια «Έιντα» Ζάιντλερ πέθανε από καρκίνο τον περασμένο Δεκέμβριο, σε ηλικία 65 ετών

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της αδερφής του: Ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή, της κρατούσα το χέρι
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Τις τελευταίες στιγμές της αδελφής του περιέγραψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η Αντέλια «Έιντα» Ζάιντλερ πέθανε από καρκίνο τον περασμένο Δεκέμβριο, σε ηλικία 65 ετών.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι βρισκόταν στο πλευρό της, όταν άφηνε την τελευταία της πνοή.  Ενώ της κρατούσε το χέρι, συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και ότι γι' αυτό πρέπει να αναζητά σε κάθε στιγμή τη χαρά.

«Πέθανε πολύ γρήγορα και ήμουν μαζί της, όταν έφυγε από τη ζωή», θυμήθηκε ο Κλούνεϊ αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρέθηκε για να τιμηθει με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

«Και υπήρχε αυτή η αίσθηση, να είμαι μαζί της, να της κρατώ το χέρι όταν πέθανε, συνειδητοποιώντας πόσο σύντομη είναι όλη αυτή η ζωή», εξομολογήθηκε.

«Ήταν σαν πριν από λίγα λεπτά που εκείνη κι εγώ ήμασταν μικρά παιδιά μαζί. Σαν πριν από λίγα λεπτά που κρατιόμασταν χέρι χέρι ως παιδιά», πρόσθεσε. Συνεχίζοντας, ο Κλούνεϊ σημείωσε: «Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όλα αυτά περνούν. Γι’ αυτό πρέπει να αναζητούμε μόνο τη χαρά».

Αν και η Έιντα ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είχε εμφανιστεί μαζί με τον σταρ του Χόλιγουντ στη Βενετία το 2014. Τα δύο αδέρφια είχαν απαθανατιστεί να κινούνται με σκάφος σε κανάλι της ιταλικής πόλης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί για τον γάμο του ηθοποιού με την Αμάλ Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την Έιντα «ηρωίδα» του, όταν έσπασε τη σιωπή του για τον θάνατό της σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Φωτογραφία: Shutterstock
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