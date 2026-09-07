Jessie J: Θέλω να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, να θεραπευτώ και να επεξεργαστώ όσα έχω περάσει
Jessie J: Θέλω να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, να θεραπευτώ και να επεξεργαστώ όσα έχω περάσει
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τα social media, ώστε να «δώσει στο μυαλό, στο σώμα και στην καρδιά της την αγκαλιά που τόσο χρειάζονται»
Ένα διάλειμμα από τα social media αποφάσισε να κάνει η Jessie J, προκειμένου να ξεκουραστεί, να ανακτήσει δυνάμεις και να υποβληθεί στη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, ύστερα από δύο «εξαιρετικά απαιτητικά» χρόνια.
Η 38χρονη τραγουδίστρια κατάφερε μέσα στους τελευταίους 24 μήνες να ξεπεράσει τον καρκίνο, να περάσει έναν χωρισμό, να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και παράλληλα να μεγαλώνει τον μικρό της γιο. Συγκεκριμένα, χώρισε από τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της, τον Δανοϊσραηλινό μπασκετμπολίστα Τσάναν Σαφίρ Κόλμαν, τρία χρόνια μετά τη γέννηση του γιου τους, Σκάι, ο οποίος είναι σήμερα τριών ετών.
Με μια συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Jessie J εξήγησε ότι αποφάσισε να κάνει «ψηφιακή αποτοξίνωση», ώστε να δώσει χρόνο στον εαυτό της και να επιταχύνει τη διαδικασία της αποκατάστασης. «Θέλω να ξεκινήσω αυτή την ανάρτηση λέγοντας ότι είμαι καλά. Δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά απέχω πολύ και από τα χειρότερα. Ξέρω ότι τέτοιες αναρτήσεις μπορεί να παρερμηνευτούν», έγραψε.
«Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μαγικά, επιτυχημένα, καθοριστικά για τη ζωή μου και εξαιρετικά γεμάτα. Τις περισσότερες στιγμές τα αγάπησα, σε άλλες τα μίσησα, αλλά έμαθα για τον εαυτό μου περισσότερα από ποτέ και κατάλαβα καλύτερα τι θέλω από τη ζωή μου και, κυρίως, πώς θέλω να αισθάνομαι μέσα σε αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ανάρτησή της
Ακολούθως, απαρίθμησε όσα συνέβησαν στη ζωή της μέσα σε αυτό το διάστημα: «1. Κυκλοφόρησα άλμπουμ για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια. 2. Μετακόμισα από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 3. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού και τον ξεπέρασα. 4. Έκανα περιοδεία σε όλο τον κόσμο. 5. Πέρασα έναν χωρισμό. 6. Μεγαλώνω ένα μικρό παιδί. 7. Διαχειρίζομαι μόνη μου τα social media, το styling, τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου καθημερινά».
Όπως αναγνώρισε, όλα αυτά είχαν αναπόφευκτα κόστος: «Τα τελευταία δύο χρόνια άφησαν το αποτύπωμά τους σε πλευρές του εαυτού μου στις οποίες δεν είχα χρόνο να δώσω τον χώρο και τη φροντίδα που χρειάζονταν. Τώρα είναι η στιγμή. Η δουλειά έχει επιβραδυνθεί, οπότε ας επιταχυνθεί η θεραπεία».
Η Jessie J επισήμανε ότι αποσύρεται για λίγο από τον ψηφιακό κόσμο για να επικεντρωθεί στην πραγματική της ζωή: «Θέλω να δώσω στο μυαλό, στο σώμα και στην καρδιά μου την αγκαλιά που τόσο χρειάζονται. Να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου, να θεραπευτώ, να ξεκουραστώ, να επεξεργαστώ όσα έχω περάσει, να φροντίσω τον εαυτό μου και το αγόρι μου, να δώσω χώρο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, να είμαι παρούσα και να ζω πραγματικά».
Όπως εξήγησε, νιώθει ότι όσο παραμένει συνεχώς στα social media και στο κινητό της δεν μπορεί να δώσει σε αυτή την πλευρά της ζωής της τον χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται. «Οπότε, ψηφιακή αποτοξίνωση. Κάνω αυτή την ανάρτηση για όσους θα νοιάζονταν αν δεν με έβλεπαν να δημοσιεύω ή να είμαι ενεργή για ένα διάστημα. Για τους ανθρώπους που με ακολούθησαν, με στήριξαν, με αγάπησαν και νοιάστηκαν για μένα σε όλη αυτή τη διαδρομή».
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τη στήριξή τους όσο καιρό έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Σας ευχαριστώ που με κρατήσατε όρθια. Οπότε, λίγη επιείκεια στα σχόλια, παρακαλώ. Ίσως εμφανίζομαι πού και πού για επαγγελματικές υποχρεώσεις — και μερικές φορές μπορεί να είναι η ομάδα μου που θα κάνει αναρτήσεις — αλλά πέρα από αυτό, θα τα ξαναπούμε όταν νιώσω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Σας αγαπώ όλους».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Η 38χρονη τραγουδίστρια κατάφερε μέσα στους τελευταίους 24 μήνες να ξεπεράσει τον καρκίνο, να περάσει έναν χωρισμό, να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και παράλληλα να μεγαλώνει τον μικρό της γιο. Συγκεκριμένα, χώρισε από τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της, τον Δανοϊσραηλινό μπασκετμπολίστα Τσάναν Σαφίρ Κόλμαν, τρία χρόνια μετά τη γέννηση του γιου τους, Σκάι, ο οποίος είναι σήμερα τριών ετών.
Με μια συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Jessie J εξήγησε ότι αποφάσισε να κάνει «ψηφιακή αποτοξίνωση», ώστε να δώσει χρόνο στον εαυτό της και να επιταχύνει τη διαδικασία της αποκατάστασης. «Θέλω να ξεκινήσω αυτή την ανάρτηση λέγοντας ότι είμαι καλά. Δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά απέχω πολύ και από τα χειρότερα. Ξέρω ότι τέτοιες αναρτήσεις μπορεί να παρερμηνευτούν», έγραψε.
«Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μαγικά, επιτυχημένα, καθοριστικά για τη ζωή μου και εξαιρετικά γεμάτα. Τις περισσότερες στιγμές τα αγάπησα, σε άλλες τα μίσησα, αλλά έμαθα για τον εαυτό μου περισσότερα από ποτέ και κατάλαβα καλύτερα τι θέλω από τη ζωή μου και, κυρίως, πώς θέλω να αισθάνομαι μέσα σε αυτή», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ανάρτησή της
Ακολούθως, απαρίθμησε όσα συνέβησαν στη ζωή της μέσα σε αυτό το διάστημα: «1. Κυκλοφόρησα άλμπουμ για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια. 2. Μετακόμισα από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 3. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού και τον ξεπέρασα. 4. Έκανα περιοδεία σε όλο τον κόσμο. 5. Πέρασα έναν χωρισμό. 6. Μεγαλώνω ένα μικρό παιδί. 7. Διαχειρίζομαι μόνη μου τα social media, το styling, τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου καθημερινά».
Όπως αναγνώρισε, όλα αυτά είχαν αναπόφευκτα κόστος: «Τα τελευταία δύο χρόνια άφησαν το αποτύπωμά τους σε πλευρές του εαυτού μου στις οποίες δεν είχα χρόνο να δώσω τον χώρο και τη φροντίδα που χρειάζονταν. Τώρα είναι η στιγμή. Η δουλειά έχει επιβραδυνθεί, οπότε ας επιταχυνθεί η θεραπεία».
Η Jessie J επισήμανε ότι αποσύρεται για λίγο από τον ψηφιακό κόσμο για να επικεντρωθεί στην πραγματική της ζωή: «Θέλω να δώσω στο μυαλό, στο σώμα και στην καρδιά μου την αγκαλιά που τόσο χρειάζονται. Να κάνω επιτέλους τη δεύτερη επέμβαση αποκατάστασης μετά τον καρκίνο, να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου, να θεραπευτώ, να ξεκουραστώ, να επεξεργαστώ όσα έχω περάσει, να φροντίσω τον εαυτό μου και το αγόρι μου, να δώσω χώρο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, να είμαι παρούσα και να ζω πραγματικά».
Όπως εξήγησε, νιώθει ότι όσο παραμένει συνεχώς στα social media και στο κινητό της δεν μπορεί να δώσει σε αυτή την πλευρά της ζωής της τον χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται. «Οπότε, ψηφιακή αποτοξίνωση. Κάνω αυτή την ανάρτηση για όσους θα νοιάζονταν αν δεν με έβλεπαν να δημοσιεύω ή να είμαι ενεργή για ένα διάστημα. Για τους ανθρώπους που με ακολούθησαν, με στήριξαν, με αγάπησαν και νοιάστηκαν για μένα σε όλη αυτή τη διαδρομή».
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τη στήριξή τους όσο καιρό έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Σας ευχαριστώ που με κρατήσατε όρθια. Οπότε, λίγη επιείκεια στα σχόλια, παρακαλώ. Ίσως εμφανίζομαι πού και πού για επαγγελματικές υποχρεώσεις — και μερικές φορές μπορεί να είναι η ομάδα μου που θα κάνει αναρτήσεις — αλλά πέρα από αυτό, θα τα ξαναπούμε όταν νιώσω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Σας αγαπώ όλους».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα