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Με Μέσι, Ντεμπελέ, Εμπαπέ και Γιαμάλ η τελική 30αδα για τη Χρυσή μπάλα: Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων
Με Μέσι, Ντεμπελέ, Εμπαπέ και Γιαμάλ η τελική 30αδα για τη Χρυσή μπάλα: Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων
Στις 26 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί ο νικητής της Χρυσής μπάλας - Χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο και Ραφίνια η τελική 30αδα
Σχεδόν 1,5 μήνας έμεινε για να μάθουμε τον φετινό νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του κορυφαίου ατομικού βραβείου που απονέμεται εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφίων για κατηγορίες όπως ο κορυφαίος νεαρός της χρονιάς, ομάδα της χρονιάς ή ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς, ο λογαριασμός της (σσ Χρυσής Μπάλας) αποκάλυψε και την τελική λίστα των 30 παικτών που διεκδικούν το βραβείο του 2026.
Εντός αυτής συναντάμε τον 39χρονο σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, καθώς και όλα τα αστέρια που... έλαμψαν, όπως οι Γιαμάλ, Εμπαπέ, Κέιν, Ολίσε, Κβαρατσχέλια, Ράις και Ντεμπελέ.
Επίσης, μέσα στην 30άδα συναντάμε και ποδοσφαιριστές-έκπληξη όπως τον Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία, ή τον Σαντιό Μανέ.
Από εκεί και πέρα, δεν είδαν το όνομά τους αθλητές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Χουλιάν Άλβαρες.
Αναλυτικά, οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2026 είναι:
Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)
Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)
Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)
Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
Λουίς Ντίας (Κολομβία)
Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)
Γκαμπριέλ (Βραζιλία)
Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφίων για κατηγορίες όπως ο κορυφαίος νεαρός της χρονιάς, ομάδα της χρονιάς ή ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς, ο λογαριασμός της (σσ Χρυσής Μπάλας) αποκάλυψε και την τελική λίστα των 30 παικτών που διεκδικούν το βραβείο του 2026.
Εντός αυτής συναντάμε τον 39χρονο σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, καθώς και όλα τα αστέρια που... έλαμψαν, όπως οι Γιαμάλ, Εμπαπέ, Κέιν, Ολίσε, Κβαρατσχέλια, Ράις και Ντεμπελέ.
Επίσης, μέσα στην 30άδα συναντάμε και ποδοσφαιριστές-έκπληξη όπως τον Χουλιάν Κινιόνες της Αλ Καντσία, ή τον Σαντιό Μανέ.
Από εκεί και πέρα, δεν είδαν το όνομά τους αθλητές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Χουλιάν Άλβαρες.
Αναλυτικά, οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2026 είναι:
Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)
Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)
Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)
Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
Λουίς Ντίας (Κολομβία)
Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)
Γκαμπριέλ (Βραζιλία)
Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)
Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)
Χάρι Κέιν (Αγγλία)
Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)
Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)
Μαρκίνιος (Βραζιλία)
Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)
Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)
Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)
Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)
Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)
Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)
Ρόδρι (Ισπανία)
Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)
Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)
Φεράν Τόρες (Ισπανία)
Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)
Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)
Βιτίνια (Πορτογαλία)
Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)
Χάρι Κέιν (Αγγλία)
Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)
Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)
Μαρκίνιος (Βραζιλία)
Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)
Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)
Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)
Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)
Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)
Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)
Ρόδρι (Ισπανία)
Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)
Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)
Φεράν Τόρες (Ισπανία)
Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)
Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)
Βιτίνια (Πορτογαλία)
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
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