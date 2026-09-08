Καρκίνος προστάτη: Ογκολόγος εξηγεί γιατί το PSA δεν είναι για όλους, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας

Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, αλλά μπορεί επίσης να ανοίξει έναν κύκλο εξετάσεων που τελικά δεν ήταν απαραίτητες – Ο ογκολόγος Mikkael Sekeres εξηγεί τα οφέλη, τις παγίδες και τις δύσκολες αποφάσεις πίσω από το PSA