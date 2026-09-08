Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου
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Νίκος Καρβέλας Έλενα Φερεντίνου Γενέθλια

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου

Η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύντροφό της

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 75 του χρόνια συμπλήρωσε ο Νίκος Καρβέλας, με την Έλενα Φερεντίνου να του εύχεται δημόσια, σημειώνοντας σε ανάρτησή της «σ' αγαπώ».

Με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων του συνθέτη, η σύντροφός του δημοσίευσε τα ξημερώματα  της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία εμφανίζονται αγκαλιά, με τον Νίκο Καρβέλα να δίνει ένα φιλί στην Έλενα Φερεντίνου.

 «Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…» σημείωσε η τραγουδίστρια πάνω στο Instagram story της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Τι Είν' Αυτό Που Το Λένε Αγάπη».

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον γιο του που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο συνθέτης έχει ακόμη δύο παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα, από τον γάμο του με την Άννα Βίσση, και τον Ανδρέα Καρβέλα, από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.
Ιωάννα Μαρίνου
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