Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου
Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου
Η τραγουδίστρια ανέβασε μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον σύντροφό της
Τα 75 του χρόνια συμπλήρωσε ο Νίκος Καρβέλας, με την Έλενα Φερεντίνου να του εύχεται δημόσια, σημειώνοντας σε ανάρτησή της «σ' αγαπώ».
Με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων του συνθέτη, η σύντροφός του δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία εμφανίζονται αγκαλιά, με τον Νίκο Καρβέλα να δίνει ένα φιλί στην Έλενα Φερεντίνου.
«Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…» σημείωσε η τραγουδίστρια πάνω στο Instagram story της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Τι Είν' Αυτό Που Το Λένε Αγάπη».
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον γιο του που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο συνθέτης έχει ακόμη δύο παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα, από τον γάμο του με την Άννα Βίσση, και τον Ανδρέα Καρβέλα, από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.
Με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων του συνθέτη, η σύντροφός του δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία εμφανίζονται αγκαλιά, με τον Νίκο Καρβέλα να δίνει ένα φιλί στην Έλενα Φερεντίνου.
«Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…» σημείωσε η τραγουδίστρια πάνω στο Instagram story της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Τι Είν' Αυτό Που Το Λένε Αγάπη».
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον γιο του που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο συνθέτης έχει ακόμη δύο παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα, από τον γάμο του με την Άννα Βίσση, και τον Ανδρέα Καρβέλα, από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.
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