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Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Μαρούσι
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Μαρούσι
Η διακοπή επηρέασε μεγάλο μέρος της περιοχής
UPD:
Αποκαταστάθηκε στις 18:30 η ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Αμαρουσίου, μετά τη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε από τις 16:00.
Η διακοπή, που επηρέασε μεγάλο μέρος της περιοχής, διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες. Αρχικά, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είχε προγραμματιστεί για τις 19:30.
Ωστόσο, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και το ρεύμα επανήλθε στις 18:30.
Η διακοπή, που επηρέασε μεγάλο μέρος της περιοχής, διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες. Αρχικά, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είχε προγραμματιστεί για τις 19:30.
Ωστόσο, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και το ρεύμα επανήλθε στις 18:30.
UPD:
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