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Σύλληψη άνδρα στην Κάρυστο για φωτιά που προκλήθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Σύλληψη άνδρα στην Κάρυστο για φωτιά που προκλήθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ
Σε μια σύλληψη προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 10:40, σε περιοχή με ξηρά χόρτα, στη θέση «Νησάκι», της Δημοτικής Κοινότητας Αετού, του Δήμου Καρύστου Ευβοίας.
Για το περιστατικό συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, άνδρας, Έλληνας υπήκοος, ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος.
Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 775 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.310.342,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 303 (89,12%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,88%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.
Για το περιστατικό συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, άνδρας, Έλληνας υπήκοος, ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος.
Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 775 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.310.342,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 303 (89,12%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,88%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.
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