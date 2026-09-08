Απίστευτη απάτη στον Κάλαμο: Παρίσταναν τον Παύλο Ντε Γκρες και επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένη

Οι δράστες χρησιμοποίησαν μια φωτογραφία του μέλους της τέως βασιλικής οικογένειας με Τεχνητή Νοημοσύνη για να πείσουν τη γυναίκα - Ζήτησαν από την ηλικιωμένη να καταθέσει 280 ή 350€ και στη συνέχεια θα λάμβανε 26.000€





Μιλώντας στο Mega, η κα. Βιβή περιγράφει πως ο υποτιθέμενος Πάυλος Ντε Γκρες και ο δήθεν ταμίας του επιχείρησαν να την εξαπατήσουν. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ταμίας την πήρε τηλέφωνο και της είπε πως ο Παύλος Ντε Γκρες την επέλεξε για να της δώσει 26.000€. Όπως ανέφερε το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να καταθέσει το ποσό των 350 ή 280€. Οι δράστες προσπάθησαν να πείσουν την ηλικιωμένη καλώντας την σε βιντεοκλήση στο viber για να φανεί όντως το μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας. Πράγματι εμφανίστηκε το πρόσωπο του Παύλου, ωστόσο, δεν ακουγόταν η φωνή του, μονάχα ανοιγόκλεινε το στόμα του για να δίνει την εντύπωση ότι μιλάει. Η κα. Βιβή, όμως, συνειδητοποίησε αμέσως ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Οι απατεώνες αποδείχθηκαν αδίστακτοι, καθώς συνέχισαν να καλούν την ηλικιωμένη για περίπου ένα μήνα μέχρι που εκείνη αποφάσισε να μπλοκάρει τον αριθμό τους.









Αναλυτικά ο διάλογος της ηλικιωμένης με τους απατεώνες:







-Δήθεν Πάυλος Ντε Γκρες: Καλημέρα σας, κυρία μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να επιλέξω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό.



-Κα. Βιβή: Λέω ορίστε; Είστε κι εσείς μία από αυτούς. "Παρακαλώ", του λέω.



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-Κα. Βιβή: Εγώ χαμογέλασα και λέω είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό.



-Δήθεν Πάυλος Ντε Γκρες: Παρακαλώ, θα περιμένετε. Θα σας πάρει σε λίγο ο ταμίας



Η ηλικιωμένη είπε πως «με πήρε μετά από λίγο ο κύριος στο Viber με βιντεοκλήση όμως και φαινόταν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει:



Μία απίστευτη τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε τον τελευταίο μήνα στον Κάλαμο , καθώς κάποιοι παρίσταναν τον Παύλο Ντε Γκρες και τον ταμία του προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από μια ηλικιωμένη , η οποία όμως κατάλαβε εξαρχής περί τίνος πρόκειται.Μιλώντας στο Mega, η κα. Βιβή περιγράφει πως ο υποτιθέμενος Πάυλος Ντε Γκρες και ο δήθεν ταμίας του επιχείρησαν να την εξαπατήσουν. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ταμίας την πήρε τηλέφωνο και της είπε πως ο Παύλος Ντε Γκρες την επέλεξε για να της δώσει 26.000€. Όπως ανέφερε το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να καταθέσει το ποσό των 350 ή 280€. Οι δράστες προσπάθησαν να πείσουν την ηλικιωμένη καλώντας την σε βιντεοκλήση στο viber για να φανεί όντως το μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας. Πράγματι εμφανίστηκε το πρόσωπο του Παύλου, ωστόσο, δεν ακουγόταν η φωνή του, μονάχα ανοιγόκλεινε το στόμα του για να δίνει την εντύπωση ότι μιλάει. Η κα. Βιβή, όμως, συνειδητοποίησε αμέσως ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Οι απατεώνες αποδείχθηκαν αδίστακτοι, καθώς συνέχισαν να καλούν την ηλικιωμένη για περίπου ένα μήνα μέχρι που εκείνη αποφάσισε να μπλοκάρει τον αριθμό τους.Η ίδια διευκρίνισε πως ούτε γνώριζε ούτε είχε έρθει σε επικοινωνία στο παρελθόν με τον Παύλο Ντε Γκρες.-Κα. Βιβή: Με πήρε αρχικά ένας κύριος στο κινητό και μου είπε: "Κυρία Βιβή; θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο”. Λέω κι εγώ τι γίνεται; Λέω για ποιο λόγο; "Ε, θα σας εξηγήσει" μου λέει.-Δήθεν Πάυλος Ντε Γκρες: Καλημέρα σας, κυρία μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να επιλέξω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό.-Κα. Βιβή: Λέω ορίστε; Είστε κι εσείς μία από αυτούς. "Παρακαλώ", του λέω.-Δήθεν Πάυλος Ντε Γκρες: Έχω επιλέξει να δώσω 26.000€ στον καθένα.-Κα. Βιβή: Εγώ χαμογέλασα και λέω-Δήθεν Πάυλος Ντε Γκρες: Παρακαλώ, θα περιμένετε. Θα σας πάρει σε λίγο ο ταμίαςΗ ηλικιωμένη είπε πως «με πήρε μετά από λίγο ο κύριος στο Viber με βιντεοκλήση όμως και φαινόταν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει:

-Ταμίας: Καλημέρα σας από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ.



-Κα. Βιβή: Δεν έχω να καταθέσω και γιατί να τα καταθέσω;



-Ταμίας: Για να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός.



-Κα. Βιβή: Μα δεν γίνεται, δεν έχω



-Ταμίας: Μα δεν μπορεί. Για να συνεννοηθώ με τον πρίγκιπα. Έκλεισε το τηλέφωνο και την ξανά κάλεσε μετά από λίγο, επισημαίνοτνας πως «ξέρετε μου είπε ότι μπορείτε να δώσετε 280.



-Κα. Βιβή: Α, θα κάνουμε παζάρια τώρα;.



-Ταμίας: Ναι, ναι



-Κα. Βιβή: Μα δεν έχω, δεν έχω. Πώς να σας το πω; Είμαι συνταξιούχος.



-Ταμίας: Ξέρετε, να δανειστείτε



- Κα. Βιβή: Από πού να δανειστώ; Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ. Πώς θα δανειστώ; Από ξένους ανθρώπους;



- Ταμίας: Μα, μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μη βάλετε 280 ευρώ;



- Κα. Βιβή: Μα δεν μπορώ



Τότε ο δήθεν ταμίας την ενημερώνει πως θα συνεννοηθεί ξανά με τον Παύλο Ντε Γκρες. Στη συνέχεια την καλεί και υποστηρίζει πως ο Παύλος λέει «πως δεν γίνεται. Πρέπει να καταθέσετε έστω 280 ευρώ».



-Κα. Βιβή: Μα ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω κάποιον για να ζητήσω. Πώς θα ζητήσω; Αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Να μου καταθέσετε 26.000 μείον τα 280 ευρώ.



- Ταμίας: Μα δεν γίνεται αυτό.



-Κα. Βιβή: Ε, πώς δεν γίνεται; Αφού δικά μου θα είναι. Αφαιρέστε από εκείνα. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά να συμβαίνουν.



-Ταμίας: Περιμένετε λίγο



Όπως περιγράφει η ηλικιωμένη λίγο αργότερα δέχθηκε βιντεοκλήση στο viber και είδε όντως το πρόσωπο του Παύλου Ντε Γκρες.«Ήταν σαν φωτογραφία και ανοιγόκλεινε μόνο το στόμα».



-Κα. Βιβή: Μα δεν σας ακούω, δεν σας ακούω.



- Δήθεν Παύλος Ντε Γκρες: Ξέρετε, είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση. Γι’ αυτό το λόγο αλλά σας πήρα για να πεισθείτε ότι είμαι εγώ.



-Κα. Βιβή: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σας, αλλά πρότεινα να μου αφαιρεθούν από τα 26.000, τα όσα τέλος πάντων θέλετε για να ανοίξει ο λογαριασμός.