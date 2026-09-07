O Κρις Ρόκος, ο διαχειριστής hedge funds ύψους $ 22 δισ. εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία

Σύμφωνα με το Blοomberg, η απόφασή του αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Αθήνα αλλά ταυτόχρονα και βαρύ πλήγμα για τη Βρετανία καθώς ο γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος της χώρας