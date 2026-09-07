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O Κρις Ρόκος, ο διαχειριστής hedge funds ύψους $ 22 δισ. εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία
O Κρις Ρόκος, ο διαχειριστής hedge funds ύψους $ 22 δισ. εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία
Σύμφωνα με το Blοomberg, η απόφασή του αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Αθήνα αλλά ταυτόχρονα και βαρύ πλήγμα για τη Βρετανία καθώς ο γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος της χώρας
Ο Κρις Ρόκος, ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους και ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου, ετοιμάζει την αποχώρησή του από τη χώρα. Με βάση δημοσίευμα του Bloomberg, ο ιδρυτής της Rokos Capital Management θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ωστόσο, το fund που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 22 δισ. δολαρίων αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, καθώς η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.
Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικοοικονομικό κόσμο της Βρετανίας, με τον πολιτικό Ντάνι Κρούγκερ να προχωρά στην εξής ανάρτηση:
«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε την αποχώρηση του Κρις Ρόκος, ο οποίος επενδύει εκατομμύρια στην αποκατάσταση μιας ιστορικής έπαυλης στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά –το σημαντικότερο– παράγει τεράστιο πλούτο για το Ηνωμένο Βασίλειο και αποδίδει τεράστια ποσά σε φόρους (300 εκατ. λίρες πέρυσι – ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη χώρα).
Για να είμαι σαφής, δεν υποστηρίζει το κόμμα Reform· από τις συζητήσεις μας, νομίζω ότι διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα, εκτός από αυτό: αν διώξουμε τους επιχειρηματίες και τα επιτυχημένα στελέχη των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, ούτε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε μέλλον.
Το Reform θα θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα που θα καλωσορίζει πίσω τους εύπορους που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να πληρώνουν φόρους και να δημιουργούν ανάπτυξη στη Βρετανία».
Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.
Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.
Εκεί, ο Ρόκος δημιούργησε τη φήμη του ως εξαιρετικά επιτυχημένου trader στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Brevan Howard υπολογίζεται ότι δημιούργησε κέρδη άνω των 4 δισ. δολαρίων για το fund, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα χρόνια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
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Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, καθώς η χώρα έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ (116.240 δολάρια) για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.
Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικοοικονομικό κόσμο της Βρετανίας, με τον πολιτικό Ντάνι Κρούγκερ να προχωρά στην εξής ανάρτηση:
«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε την αποχώρηση του Κρις Ρόκος, ο οποίος επενδύει εκατομμύρια στην αποκατάσταση μιας ιστορικής έπαυλης στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά –το σημαντικότερο– παράγει τεράστιο πλούτο για το Ηνωμένο Βασίλειο και αποδίδει τεράστια ποσά σε φόρους (300 εκατ. λίρες πέρυσι – ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη χώρα).
Για να είμαι σαφής, δεν υποστηρίζει το κόμμα Reform· από τις συζητήσεις μας, νομίζω ότι διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα, εκτός από αυτό: αν διώξουμε τους επιχειρηματίες και τα επιτυχημένα στελέχη των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας, ούτε δημόσιες υπηρεσίες, ούτε μέλλον.
Το Reform θα θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα που θα καλωσορίζει πίσω τους εύπορους που έφυγαν από τη χώρα, ώστε να πληρώνουν φόρους και να δημιουργούν ανάπτυξη στη Βρετανία».
Very sad to see the departure of Chris Rokos, who is investing millions in the restoration of a stately home in my constituency but more importantly, generates huge wealth for the UK and a huge amount of tax (£300m last year - the 3rd biggest taxpayer in the country).— Danny Kruger (@danny__kruger) September 7, 2026
To be…
Ο Κρις Ρόκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας των hedge funds και ένας από τους πλέον επιτυχημένους macro traders της γενιάς του. Στα 55 του χρόνια, ο Βρετανός επενδυτής είναι ιδρυτής και Chief Investment Officer της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα global macro hedge funds, το οποίο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Cambridge, διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 22 δισ. δολάρια, με παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και το Αμπού Ντάμπι.
Το προφίλ του Κρις Ρόκος
Η διαδρομή του στις αγορές ξεκίνησε μετά τις σπουδές Μαθηματικών στο Pembroke College της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα. Εργάστηκε αρχικά στη UBS και στη συνέχεια στην Goldman Sachs, περνώντας από τα παράγωγα και το market making στο proprietary trading. Αργότερα μετακινήθηκε στην Credit Suisse, όπου συνεργάστηκε με τον Alan Howard. Το 2002 ήταν μεταξύ των πέντε ιδρυτικών στελεχών της Brevan Howard, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα hedge funds της Ευρώπης.
Εκεί, ο Ρόκος δημιούργησε τη φήμη του ως εξαιρετικά επιτυχημένου trader στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Brevan Howard υπολογίζεται ότι δημιούργησε κέρδη άνω των 4 δισ. δολαρίων για το fund, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα χρόνια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
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