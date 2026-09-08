Η Τζένιφερ Γκάρνερ δοκίμασε τη viral πόζα του Spider-Man, δείτε βίντεο
Η Τζένιφερ Γκάρνερ δοκίμασε τη viral πόζα του Spider-Man, δείτε βίντεο
«Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν», είπε η ηθοποιός ενώ προσπαθούσε να μείνει σταθερή στη θέση της για τη λήψη
Ένα νέο trend που κυκλοφορεί στα social media δοκίμασε να κάνει η Τζένιφερ Γκάρνερ, προσπαθώντας να πετύχει τη viral πόζα του Spider-Man.
Η ηθοποιός, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έκανε κατακόρυφο ακουμπώντας τα πόδια της στον τοίχο και στη συνέχεια στράφηκε προς την κάμερα, σηκώνοντας το ένα της χέρι από το πάτωμα.
Η Γκάρνερ έκανε ζουμ στο πρόσωπό της, δείχνοντας την προσπάθειά της να κρατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα στη συγκεκριμένη θέση, ενώ κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έκανε κατακόρυφο ακουμπώντας τα πόδια της στον τοίχο και στη συνέχεια στράφηκε προς την κάμερα, σηκώνοντας το ένα της χέρι από το πάτωμα.
Η Γκάρνερ έκανε ζουμ στο πρόσωπό της, δείχνοντας την προσπάθειά της να κρατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα στη συγκεκριμένη θέση, ενώ κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν θα έπρεπε να φοράω τζιν».
Δείτε το βίντεο
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