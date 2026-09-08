Αλεξάνδρα Παπαγιάννη: Από τη Βέροια στη Νέα Υόρκη, κατακτά τον κόσμο της μόδας και Οίκους όπως Chanel, Dior και Levi’s Από τη γενέτειρά της τη Βέροια μέχρι την αμερικανική μητρόπολη, απ’ όπου διαπρέπει ως μοντέλο σε όλο τον κόσμο, το κορίτσι των Chanel, Dior, New Balance και Levi’s σπάει τα σύνορα της μόδας

Συνέντευξη στη Μαρία Λεμονιά 08.09.2026, 18:24