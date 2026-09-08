Αλεξάνδρα Παπαγιάννη: Από τη Βέροια στη Νέα Υόρκη, κατακτά τον κόσμο της μόδας και Οίκους όπως Chanel, Dior και Levi’s
Αλεξάνδρα Παπαγιάννη: Από τη Βέροια στη Νέα Υόρκη, κατακτά τον κόσμο της μόδας και Οίκους όπως Chanel, Dior και Levi’s
Από τη γενέτειρά της τη Βέροια μέχρι την αμερικανική μητρόπολη, απ’ όπου διαπρέπει ως μοντέλο σε όλο τον κόσμο, το κορίτσι των Chanel, Dior, New Balance και Levi’s σπάει τα σύνορα της μόδας
Από την Κορίνα Τσοπέη, την Ελενα Κουντουρά και τη Βίκυ Κουλιανού μέχρι τη Ροζάνα Γεωργίου, η ελληνική ομορφιά γράφει διαχρονικά τη δική της ιστορία. Η Αλεξάνδρα Παπαγιάννη είναι το παρόν αλλά και το μέλλον, όπως φαίνεται, της μόδας, καθώς με βάση τη Νέα Υόρκη το supermodel με την ελληνική καταγωγή γίνεται το πρόσωπο σε καμπάνιες εμβληματικών brands, όπως εκείνη που την καθιέρωσε ως «Το κορίτσι της Levi’s», και φωτογραφίζεται για fashion editorials για τους μεγαλύτερους τίτλους περιοδικών.
Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια, μια ήσυχη πόλη της επαρχίας, μακριά από τα μεγάλα κέντρα της μόδας. Γαλουχημένη σε μια οικογένεια με έντονες και διαφορετικές προσωπικότητες, έμαθε από νωρίς να παρατηρεί, να διαμορφώνει τη δική της άποψη και, πάνω απ’ όλα, να αναζητά τη δική της ταυτότητα. Ο πατέρας της είναι επιχειρηματίας και είχε ασχοληθεί στο παρελθόν και με το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο Brazilian Jiu-Jitsu, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Η μητέρα της είναι σεφ. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες και δύο διαφορετικοί κόσμοι, μέσα στους οποίους η Αλεξάνδρα μεγάλωσε μαθαίνοντας να βρίσκει τις δικές της ισορροπίες: οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών και η εμπειρία αυτή την έκανε να ωριμάσει αρκετά νωρίς και να αποκτήσει μια έντονη ανάγκη για ανεξαρτησία.
«Ηθελα από μικρή να μπορώ να στηρίζομαι στον εαυτό μου και να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις», λέει. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα της έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το μόντελινγκ. Και ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής της. «Για εφτά χρόνια ασχολήθηκα εντατικά με το βόλεϊ και την κολύμβηση, δραστηριότητες που απαιτούν πειθαρχία, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια. Μέσα από τον αθλητισμό έμαθα να λειτουργώ ως μέλος μιας ομάδας, αλλά και να συνεχίζω να προσπαθώ παρά τις δυσκολίες».
Η γυμναστική εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της. Δεν τη βλέπει μόνο ως έναν τρόπο για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως ως ένα μέσο να καθαρίζει το μυαλό της και να αποφορτίζεται. «Η γυμναστική είναι ο δικός μου τρόπος να ξεχνάω όλα τα προβλήματά μου. Οταν γυμνάζομαι, πραγματικά αδειάζει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς άσκηση ή χωρίς μια προσεγμένη υγιεινή διατροφή. Είναι τα πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά, όχι μόνο με την εμφάνισή μου, αλλά και μέσα μου».
Ολοκληρώνοντας το σχολείο, η Αλεξάνδρα σπουδάζει χρηματοοικονομικά, όμως στην πορεία συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτός ο χώρος όπου μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της στο μέλλον. «Πάντα ήμουν πολύ πιο δημιουργική. Μου άρεσε να παρατηρώ την εικόνα, τη μόδα, τους ανθρώπους και γενικότερα οτιδήποτε μου έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσω. Τα χρηματοοικονομικά ήταν κάτι με το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ, αλλά δεν ένιωθα ότι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω για πάντα, ούτε κάτι που με εκφράζει απόλυτα». Λίγο πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη μητέρα της για ψώνια.
Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος από τον χώρο της μόδας την πλησιάζει και της δίνει την κάρτα ενός πρακτορείου μοντέλων στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα λυπάται που δεν κράτησε τα στοιχεία του, αλλά θυμάται πολύ καλά την κάρτα που της έδωσε, αφού αυτό έμελλε να είναι το πρώτο πρακτορείο με το οποίο δούλεψε ως μοντέλο. Η μία ευκαιρία έφερε την επόμενη και η ζήτησή της την οδήγησε σύντομα στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με το Ace Models, με το οποίο συνεχίζει έως σήμερα. Ακολούθησαν συμβόλαια σε διαφορετικές αγορές και διάφορες χώρες όπως οι Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ και Μεξικό. «Εχω μάθει ότι μπορείς να προσαρμοστείς σε μια αγορά χωρίς να αλλάξεις αυτό που είσαι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στο μόντελινγκ. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποια άλλη για να δουλέψεις».
Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες της ξεχωρίζει ο Σύρος σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Ράμι Αλ Αλί, ενώ στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους σχεδιαστές και brands όπως οι ΜΙ-RŌ, Βασίλης Ζούλιας, Zeus+Δione, Seventeen, Konstantino Fine Jewelry κ.ά. Η μεσογειακή αύρα της, την οποία λατρεύει ο φακός, την έχει οδηγήσει σε συνεργασίες και με μεγάλα περιοδικά μόδας, συνθέτοντας ένα portfolio που περιλαμβάνει διεθνείς τίτλους όπως «Harper’s Bazaar», «Vogue» κ.ά. Εχει επίσης συμμετάσχει σε ιδιαίτερα πρότζεκτ με εμβληματικούς οίκους μόδας και brands.
Σημείο αναφοράς αποτελούν σίγουρα η editorial φωτογράφηση με τη Chanel για το περιοδικό «Marie Claire», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, καθώς και το editorial για το «Sorbet Magazine» σε συνεργασία με τον οίκο Dior. Το εξώφυλλο επίσης του περιοδικού «Emirates Woman», για το οποίο φωτογραφήθηκε με ένα oversized κοστούμι που έδινε μια δυναμική και σύγχρονη αισθητική, ταξίδεψε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, καθώς η έκδοση διατίθεται στους επιβάτες των αεροπλάνων της Emirates, προσδίδοντας στη συγκεκριμένη δουλειά μια ιδιαίτερα ξεχωριστή διεθνή διάσταση. Οι δουλειές της δεν περιορίζονται όμως στις εντυπωσιακές φωτογραφήσεις για περιοδικά και καμπάνιες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που την έφερε στο Μεξικό για την επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του «The Devil Wears Prada 2», η Αλεξάνδρα συμμετείχε στην πασίγνωστη κινηματογραφική παραγωγή, παρουσία της Μέριλ Στριπ και της Αν Χάθαγουεϊ.
Μια πληθώρα από συνεργασίες τής έχουν δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον κόσμο, να γνωρίσει νέους τόπους και πρόσωπα και να συμμετάσχει σε δουλειές με διαφορετική αισθητική και κόνσεπτ. Για τη Levi’s ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φωτογραφήθηκε για την premium συλλογή του brand. «Τη λάτρεψα αυτή τη δουλειά, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς συνδύασε τη μόδα με ένα ταξίδι σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πόλεις της Αμερικής», επισημαίνει.
Με τα premium προϊόντα περιποίησης Drunk Elephant συμμετείχε σε ένα ακόμη ιδιαίτερο project, την καμπάνια για το πρώτο foundation της εταιρείας. Για τον ιταλικό οίκο μόδας Trussardi ταξίδεψε στην Ταορμίνα της Σικελίας. «Ενθουσιάστηκα όταν μου το πρότειναν, αφού η Ταορμίνα έχει αποτελέσει μια από τις βασικές τοποθεσίες γυρισμάτων για τη σειρά “The White Lotus”, που είναι η αγαπημένη μου!».
Εχοντας μάθει να ελίσσεται ανάμεσα στα διαφορετικά πλαίσια της βιομηχανίας της μόδας -από το luxury μέχρι το commercial και το sportswear-, έχει φωτογραφηθεί και για τη New Balance, μια από τις πιο ιστορικές και δημοφιλείς αμερικανικές εταιρείες αθλητικών ειδών παγκοσμίως. «Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά είναι να προσαρμόζομαι χωρίς να χάνω τον εαυτό μου. Eχω βρεθεί σε τόσα διαφορετικά μέρη και καταστάσεις και κάθε φορά χρειάζεται να ξεκινήσω από την αρχή. Ολο αυτό με έχει κάνει πιο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου».
Ωστόσο, υπάρχει μια συνεργασία που η Αλεξάνδρα ξεχωρίζει περισσότερο από όλες: η φωτογράφηση για τον David Yurman, έναν από τους κορυφαίους οίκους κοσμημάτων. «Οι δημιουργίες που φόρεσα σε εκείνη τη φωτογράφηση δεν ήταν απλώς πολύτιμα κομμάτια. Hταν αντικείμενα με ιστορία, από τα πρώτα κοσμήματα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Ντέιβιντ Γιούρμαν, πριν ακόμη ξεκινήσει την αυτοκρατορία κοσμημάτων που σήμερα έχει κατακτήσει τον κόσμο. Ηταν οικογενειακά κειμήλια ανεκτίμητης αξίας - όχι μόνο οικονομικής, αλλά και συναισθηματικής. Σε τέτοιες στιγμές συνειδητοποιείς πόσο ξεχωριστό είναι αυτό που κάνεις. Το να βρίσκομαι μπροστά στον φακό φορώντας κομμάτια που συνδέονται τόσο άμεσα με την ιστορία ενός ανθρώπου τόσο σημαντικού όπως ο Γιούρμαν ήταν πραγματικά συγκινητικό».
Κορίτσι χαμηλών τόνων και αρκετά συγκρατημένη ως χαρακτήρας, η Αλεξάνδρα δίνει μεγάλη σημασία στον επαγγελματισμό, στη συνέπεια και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Πιστεύει πως κάθε δουλειά έχει κάτι καινούριο να της μάθει. «Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Κάθε δουλειά είναι μια νέα εμπειρία, θέλω απλώς να συνεχίσω να εξελίσσομαι». Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη απ’ όπου εργάζεται ως μοντέλο σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική μητρόπολη αποτελεί το κέντρο της καριέρας της και ταυτόχρονα ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια πορεία που συνεχίζει να μεγαλώνει. Συνδυάζοντας global ταυτότητα και εμπειρία, το κορίτσι αυτό με τα χαρακτηριστικά και το ταμπεραμέντο που μαγνητίζουν επιβεβαιώνει πως η ελληνική ομορφιά δεν παγιδεύεται σε σύνορα.
Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια, μια ήσυχη πόλη της επαρχίας, μακριά από τα μεγάλα κέντρα της μόδας. Γαλουχημένη σε μια οικογένεια με έντονες και διαφορετικές προσωπικότητες, έμαθε από νωρίς να παρατηρεί, να διαμορφώνει τη δική της άποψη και, πάνω απ’ όλα, να αναζητά τη δική της ταυτότητα. Ο πατέρας της είναι επιχειρηματίας και είχε ασχοληθεί στο παρελθόν και με το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο Brazilian Jiu-Jitsu, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις. Η μητέρα της είναι σεφ. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες και δύο διαφορετικοί κόσμοι, μέσα στους οποίους η Αλεξάνδρα μεγάλωσε μαθαίνοντας να βρίσκει τις δικές της ισορροπίες: οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών και η εμπειρία αυτή την έκανε να ωριμάσει αρκετά νωρίς και να αποκτήσει μια έντονη ανάγκη για ανεξαρτησία.
«Ηθελα από μικρή να μπορώ να στηρίζομαι στον εαυτό μου και να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις», λέει. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα της έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το μόντελινγκ. Και ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής της. «Για εφτά χρόνια ασχολήθηκα εντατικά με το βόλεϊ και την κολύμβηση, δραστηριότητες που απαιτούν πειθαρχία, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια. Μέσα από τον αθλητισμό έμαθα να λειτουργώ ως μέλος μιας ομάδας, αλλά και να συνεχίζω να προσπαθώ παρά τις δυσκολίες».
Η γυμναστική εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της. Δεν τη βλέπει μόνο ως έναν τρόπο για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως ως ένα μέσο να καθαρίζει το μυαλό της και να αποφορτίζεται. «Η γυμναστική είναι ο δικός μου τρόπος να ξεχνάω όλα τα προβλήματά μου. Οταν γυμνάζομαι, πραγματικά αδειάζει το μυαλό μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς άσκηση ή χωρίς μια προσεγμένη υγιεινή διατροφή. Είναι τα πράγματα που με κάνουν να αισθάνομαι καλά, όχι μόνο με την εμφάνισή μου, αλλά και μέσα μου».
Ολοκληρώνοντας το σχολείο, η Αλεξάνδρα σπουδάζει χρηματοοικονομικά, όμως στην πορεία συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτός ο χώρος όπου μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της στο μέλλον. «Πάντα ήμουν πολύ πιο δημιουργική. Μου άρεσε να παρατηρώ την εικόνα, τη μόδα, τους ανθρώπους και γενικότερα οτιδήποτε μου έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσω. Τα χρηματοοικονομικά ήταν κάτι με το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ, αλλά δεν ένιωθα ότι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω για πάντα, ούτε κάτι που με εκφράζει απόλυτα». Λίγο πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη μητέρα της για ψώνια.
Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος από τον χώρο της μόδας την πλησιάζει και της δίνει την κάρτα ενός πρακτορείου μοντέλων στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα λυπάται που δεν κράτησε τα στοιχεία του, αλλά θυμάται πολύ καλά την κάρτα που της έδωσε, αφού αυτό έμελλε να είναι το πρώτο πρακτορείο με το οποίο δούλεψε ως μοντέλο. Η μία ευκαιρία έφερε την επόμενη και η ζήτησή της την οδήγησε σύντομα στην Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με το Ace Models, με το οποίο συνεχίζει έως σήμερα. Ακολούθησαν συμβόλαια σε διαφορετικές αγορές και διάφορες χώρες όπως οι Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ και Μεξικό. «Εχω μάθει ότι μπορείς να προσαρμοστείς σε μια αγορά χωρίς να αλλάξεις αυτό που είσαι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στο μόντελινγκ. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποια άλλη για να δουλέψεις».
Ανάμεσα στις σημαντικές συνεργασίες της ξεχωρίζει ο Σύρος σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Ράμι Αλ Αλί, ενώ στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους σχεδιαστές και brands όπως οι ΜΙ-RŌ, Βασίλης Ζούλιας, Zeus+Δione, Seventeen, Konstantino Fine Jewelry κ.ά. Η μεσογειακή αύρα της, την οποία λατρεύει ο φακός, την έχει οδηγήσει σε συνεργασίες και με μεγάλα περιοδικά μόδας, συνθέτοντας ένα portfolio που περιλαμβάνει διεθνείς τίτλους όπως «Harper’s Bazaar», «Vogue» κ.ά. Εχει επίσης συμμετάσχει σε ιδιαίτερα πρότζεκτ με εμβληματικούς οίκους μόδας και brands.
Σημείο αναφοράς αποτελούν σίγουρα η editorial φωτογράφηση με τη Chanel για το περιοδικό «Marie Claire», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, καθώς και το editorial για το «Sorbet Magazine» σε συνεργασία με τον οίκο Dior. Το εξώφυλλο επίσης του περιοδικού «Emirates Woman», για το οποίο φωτογραφήθηκε με ένα oversized κοστούμι που έδινε μια δυναμική και σύγχρονη αισθητική, ταξίδεψε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, καθώς η έκδοση διατίθεται στους επιβάτες των αεροπλάνων της Emirates, προσδίδοντας στη συγκεκριμένη δουλειά μια ιδιαίτερα ξεχωριστή διεθνή διάσταση. Οι δουλειές της δεν περιορίζονται όμως στις εντυπωσιακές φωτογραφήσεις για περιοδικά και καμπάνιες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που την έφερε στο Μεξικό για την επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του «The Devil Wears Prada 2», η Αλεξάνδρα συμμετείχε στην πασίγνωστη κινηματογραφική παραγωγή, παρουσία της Μέριλ Στριπ και της Αν Χάθαγουεϊ.
Μια πληθώρα από συνεργασίες τής έχουν δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον κόσμο, να γνωρίσει νέους τόπους και πρόσωπα και να συμμετάσχει σε δουλειές με διαφορετική αισθητική και κόνσεπτ. Για τη Levi’s ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φωτογραφήθηκε για την premium συλλογή του brand. «Τη λάτρεψα αυτή τη δουλειά, ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς συνδύασε τη μόδα με ένα ταξίδι σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πόλεις της Αμερικής», επισημαίνει.
Με τα premium προϊόντα περιποίησης Drunk Elephant συμμετείχε σε ένα ακόμη ιδιαίτερο project, την καμπάνια για το πρώτο foundation της εταιρείας. Για τον ιταλικό οίκο μόδας Trussardi ταξίδεψε στην Ταορμίνα της Σικελίας. «Ενθουσιάστηκα όταν μου το πρότειναν, αφού η Ταορμίνα έχει αποτελέσει μια από τις βασικές τοποθεσίες γυρισμάτων για τη σειρά “The White Lotus”, που είναι η αγαπημένη μου!».
Εχοντας μάθει να ελίσσεται ανάμεσα στα διαφορετικά πλαίσια της βιομηχανίας της μόδας -από το luxury μέχρι το commercial και το sportswear-, έχει φωτογραφηθεί και για τη New Balance, μια από τις πιο ιστορικές και δημοφιλείς αμερικανικές εταιρείες αθλητικών ειδών παγκοσμίως. «Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά είναι να προσαρμόζομαι χωρίς να χάνω τον εαυτό μου. Eχω βρεθεί σε τόσα διαφορετικά μέρη και καταστάσεις και κάθε φορά χρειάζεται να ξεκινήσω από την αρχή. Ολο αυτό με έχει κάνει πιο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου».
Ωστόσο, υπάρχει μια συνεργασία που η Αλεξάνδρα ξεχωρίζει περισσότερο από όλες: η φωτογράφηση για τον David Yurman, έναν από τους κορυφαίους οίκους κοσμημάτων. «Οι δημιουργίες που φόρεσα σε εκείνη τη φωτογράφηση δεν ήταν απλώς πολύτιμα κομμάτια. Hταν αντικείμενα με ιστορία, από τα πρώτα κοσμήματα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Ντέιβιντ Γιούρμαν, πριν ακόμη ξεκινήσει την αυτοκρατορία κοσμημάτων που σήμερα έχει κατακτήσει τον κόσμο. Ηταν οικογενειακά κειμήλια ανεκτίμητης αξίας - όχι μόνο οικονομικής, αλλά και συναισθηματικής. Σε τέτοιες στιγμές συνειδητοποιείς πόσο ξεχωριστό είναι αυτό που κάνεις. Το να βρίσκομαι μπροστά στον φακό φορώντας κομμάτια που συνδέονται τόσο άμεσα με την ιστορία ενός ανθρώπου τόσο σημαντικού όπως ο Γιούρμαν ήταν πραγματικά συγκινητικό».
Κορίτσι χαμηλών τόνων και αρκετά συγκρατημένη ως χαρακτήρας, η Αλεξάνδρα δίνει μεγάλη σημασία στον επαγγελματισμό, στη συνέπεια και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Πιστεύει πως κάθε δουλειά έχει κάτι καινούριο να της μάθει. «Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Κάθε δουλειά είναι μια νέα εμπειρία, θέλω απλώς να συνεχίσω να εξελίσσομαι». Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη απ’ όπου εργάζεται ως μοντέλο σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική μητρόπολη αποτελεί το κέντρο της καριέρας της και ταυτόχρονα ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια πορεία που συνεχίζει να μεγαλώνει. Συνδυάζοντας global ταυτότητα και εμπειρία, το κορίτσι αυτό με τα χαρακτηριστικά και το ταμπεραμέντο που μαγνητίζουν επιβεβαιώνει πως η ελληνική ομορφιά δεν παγιδεύεται σε σύνορα.
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