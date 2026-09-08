Πενέλοπε Κρουζ: Η κοινή εμφάνιση με τον Χαβιέ Μπαρδέμ στη Βενετία και η στιγμή που έβγαλε τα τακούνια της για να επιβιβαστεί στο θαλάσσιο ταξί

Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο Φεστιβάλ Βενετίας , με την ηθοποιό να απαθανατίζεται μεταξύ άλλων στιγμών, όταν έβγαλε τα τακούνια της για να επιβιβαστεί στο θαλάσσιο ταξί.

λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ

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Μπαρδέμ

Κοινή εμφάνιση έκαναν ηΤο ζευγάρι έφτασε στην ιταλική πόλη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου,«Bunker» του Φλοριάν Ζέλερ, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί.Η 52χρονη Ισπανίδα ηθοποιός απαθανατίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μια σουέντ τσάντα σε ανοιχτή απόχρωση, μαύρες γόβες και γυαλιά ηλίου. Ο 57χρονος σύζυγός της επέλεξε ένα πιο casual σύνολο, φορώντας μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και λευκά παπούτσια.Όταν έφτασαν στο θαλάσσιο ταξί, η Πενέλοπε Κρουζ αποφάσισε να βγάλει τις ψηλοτάκουνες γόβες της, προτού με τη βοήθεια ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, επιβιβαστεί στο σκάφος.Στο «Bunker», η Κρουζ και ο Μπαρδέμ υποδύονται τη Σοφία και τον Μιγκέλ, ένα παντρεμένο ζευγάρι. Η υπόθεση ακολουθεί τον αρχιτέκτονα Μιγκέλ και τον γάμο του με τη Σοφία, όταν εκείνος αναλαμβάνει ένα έργο για την κατασκευή ενός καταφυγίου για έναν δισεκατομμυριούχο.Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι παντρεμένοι εδώ και 16 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 15χρονο γιο τους Λεονάρντο και τη 13χρονη κόρη τους Λούνα. Τον περασμένο Μάιο, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι από τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ο ίδιος και η Κρουζ φροντίζουν, ώστε τουλάχιστον ένας από τους δύο να βρίσκεται συνεχώς στο σπίτι όταν αναλαμβάνουν νέους ρόλους.Μιλώντας με θερμά λόγια για τη σύζυγό του, οδήλωσε επίσης ότι αισθάνεται «ευλογημένος» που είχε την ευκαιρία να βρίσκεται «την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος, στη ζωή» με εκείνη.: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia