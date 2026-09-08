Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι η μάχη του συντρόφου της με την ALS λειτούργησε ως «καμπανάκι» για την ίδια
Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι η μάχη του συντρόφου της με την ALS λειτούργησε ως «καμπανάκι» για την ίδια
Η ηθοποιός εξήγησε ότι συνειδητοποίησε πως έπρεπε να φροντίσει και τον εαυτό της
Ως «καμπανάκι» λειτούργησε για τη Σάντρα Μπούλοκ η μάχη του συντρόφου της με την ALS αποτέλεσε για εκείνη , καθώς συνειδητοποίησε ότι, ενώ φρόντιζε όλους τους άλλους, είχε παραμελήσει τον εαυτό της.
Η ηθοποιός μίλησε στο podcast «Good Hang» για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας πως αντιλήφθηκε ότι δεν φρόντιζε τη δική της υγεία και ψυχική αντοχή ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη φροντίδα όλων. «Είμαι πάντα αυτή που φροντίζει τους άλλους. Δεν είμαι καλή στο να ζητάω βοήθεια, αλλά χρειαζόμουν βοήθεια και έπρεπε να τη ζητήσω με έναν τρόπο που να με κάνει να νιώθω ασφαλής», είπε η 62χρονη ηθοποιός.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη σε «μερικούς αγγέλους» που, όπως είπε, στάθηκαν δίπλα της και τη βοήθησαν να διαχειριστεί τα προβλήματα υγείας του Μπράιαν Ράνταλ, πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 57 ετών.
«Έχω μια απίστευτη αδελφή», διευκρίνισε, αναφερόμενη στην Γκεζίν Μπούλοκ-Πράντο, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική». Όπως είπε, η αδελφή της είχε ανησυχήσει για εκείνη και ήταν αυτή που «σήμανε συναγερμό». Τότε, η Μπούλοκ-Πράντο τής είχε πει: «Αν δεν αρχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου, κάτι θα σου συμβεί. Και τότε τι θα γίνει με τα παιδιά σου;».
Η Σάντρα Μπούλοκ είναι μητέρα δύο παιδιών, του Λούις και της Λάιλα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ηθοποιός τόνισε ότι «ο κόσμος των ανθρώπων που φροντίζουν ασθενείς δεν υποστηρίζεται καθόλου όσο θα έπρεπε» και αποκάλυψε ότι από τότε έχει γνωρίσει πολλούς ανθρώπους των οποίων συγγενείς έχουν διαγνωστεί με ALS.
Η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσεότι έκανε «ό,τι έπρεπε να κάνει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν θα ήθελε ποτέ «να μιλήσει εκ μέρους κάποιου άλλου για όσα βίωσε σε μια αντίστοιχη κατάσταση, στη δική του διαδρομή».
Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η δική μου ιστορία, το δικό μου κομμάτι, εγώ και τα παιδιά, είναι το μόνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν εξυπηρετεί κάποιον άλλο σκοπό, πέρα από το ότι μπορώ να πω: “Έχω κάποιες πληροφορίες”». Όπως εξήγησε, αυτό που λέει στους ανθρώπους είναι απλώς: «Αυτά είναι όσα γνωρίζω».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός μίλησε στο podcast «Good Hang» για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας πως αντιλήφθηκε ότι δεν φρόντιζε τη δική της υγεία και ψυχική αντοχή ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη φροντίδα όλων. «Είμαι πάντα αυτή που φροντίζει τους άλλους. Δεν είμαι καλή στο να ζητάω βοήθεια, αλλά χρειαζόμουν βοήθεια και έπρεπε να τη ζητήσω με έναν τρόπο που να με κάνει να νιώθω ασφαλής», είπε η 62χρονη ηθοποιός.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη σε «μερικούς αγγέλους» που, όπως είπε, στάθηκαν δίπλα της και τη βοήθησαν να διαχειριστεί τα προβλήματα υγείας του Μπράιαν Ράνταλ, πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 57 ετών.
«Έχω μια απίστευτη αδελφή», διευκρίνισε, αναφερόμενη στην Γκεζίν Μπούλοκ-Πράντο, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική». Όπως είπε, η αδελφή της είχε ανησυχήσει για εκείνη και ήταν αυτή που «σήμανε συναγερμό». Τότε, η Μπούλοκ-Πράντο τής είχε πει: «Αν δεν αρχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου, κάτι θα σου συμβεί. Και τότε τι θα γίνει με τα παιδιά σου;».
Sandra Bullock divulges major ‘wake up call’ during partner Bryan Randall’s ALS journey https://t.co/iMZwWA0sAO pic.twitter.com/k2esGRQgRe— Page Six (@PageSix) September 8, 2026
Η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσεότι έκανε «ό,τι έπρεπε να κάνει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν θα ήθελε ποτέ «να μιλήσει εκ μέρους κάποιου άλλου για όσα βίωσε σε μια αντίστοιχη κατάσταση, στη δική του διαδρομή».
Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η δική μου ιστορία, το δικό μου κομμάτι, εγώ και τα παιδιά, είναι το μόνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν εξυπηρετεί κάποιον άλλο σκοπό, πέρα από το ότι μπορώ να πω: “Έχω κάποιες πληροφορίες”». Όπως εξήγησε, αυτό που λέει στους ανθρώπους είναι απλώς: «Αυτά είναι όσα γνωρίζω».
Φωτογραφία: Shutterstock
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