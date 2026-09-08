Το «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify
Το «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify
To τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2023 είναι το έκτο σόλο κομμάτι του καλλιτέχνη
Τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify ξεπέρασε το «Still With You» των BTS.
Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία BigHit Music, το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2023, είναι το έκτο σόλο κομμάτι του Jung Kook που καταφέρνει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο στην παγκόσμια πλατφόρμα streaming. Έχουν προηγηθεί τα «Seven», «Standing Next to You», «Left and Right», το ντουέτο του με τον Charlie Puth, «3D» και «Dreamers».
Το «Seven», που αποτέλεσε το σόλο ντεμπούτο του Kook και τη μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα, έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Κατά την επίσημη κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 2023, το «Still With You» έφτασε στη 33η θέση του Billboard Global Excl. U.S. chart, ενώ κατέκτησε την 62η θέση στο Billboard Global 200.
Ακούστε το «Still With You»
Την ίδια ώρα, οι BTS έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG» στη Νότια Αμερική, με δύο συναυλίες στην Μπογκοτά στις 2 και 3 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία BigHit Music, το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2023, είναι το έκτο σόλο κομμάτι του Jung Kook που καταφέρνει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο στην παγκόσμια πλατφόρμα streaming. Έχουν προηγηθεί τα «Seven», «Standing Next to You», «Left and Right», το ντουέτο του με τον Charlie Puth, «3D» και «Dreamers».
📊 #JUNGKOOK's 'Still With You' has officially crossed 500 MILLION streams on Spotify! 🔥💜— Furious And Trusted News (@FuriousTrusted) September 4, 2026
His 6th song to reach this milestone, making Jungkook the Asian soloist with the most 500M+ Spotify songs! 👑🌟#JeonJungkook #전정국 pic.twitter.com/SvLpWcRIIA
Ακούστε το «Still With You»
Την ίδια ώρα, οι BTS έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG» στη Νότια Αμερική, με δύο συναυλίες στην Μπογκοτά στις 2 και 3 Οκτωβρίου.
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