Το «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify
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BTS Spotify Τραγούδι

Το «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify

To  τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2023 είναι το έκτο σόλο κομμάτι του καλλιτέχνη

Το «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify ξεπέρασε το «Still With You» των BTS.

Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία BigHit Music, το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2023, είναι το έκτο σόλο κομμάτι του Jung Kook που καταφέρνει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο στην παγκόσμια πλατφόρμα streaming. Έχουν προηγηθεί τα «Seven», «Standing Next to You», «Left and Right», το ντουέτο του με τον Charlie Puth, «3D» και «Dreamers».

Το «Seven», που αποτέλεσε το σόλο ντεμπούτο του Kook και τη μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα, έχει ήδη ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Κατά την επίσημη κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 2023, το «Still With You» έφτασε στη 33η θέση του Billboard Global Excl. U.S. chart, ενώ κατέκτησε την 62η θέση στο Billboard Global 200.

Ακούστε το «Still With You»

BTS (방탄소년단) JUNGKOOK 'Still With You' MV

Την ίδια ώρα, οι BTS έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG» στη Νότια Αμερική, με δύο συναυλίες στην Μπογκοτά στις 2 και 3 Οκτωβρίου.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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