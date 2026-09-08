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Βαρβαρότητα από διοικητή των Ταλιμπάν: Ξυλοκόπησε άνδρα στη μέση του δρόμου, του έδεσε τα χέρια και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ
Βαρβαρότητα από διοικητή των Ταλιμπάν: Ξυλοκόπησε άνδρα στη μέση του δρόμου, του έδεσε τα χέρια και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα
Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από το Αφγανιστάν στο οποίο ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί στη μέση του δρόμου έναν άνδρα τον οποίο νωρίτερα αρχικά είχε ξυλοκοπήσει και στη συνέχεια του έδεσε τα χέρια.
Το βάρβαρο περιστατικό με θύμα τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε σημειώθηκε στην επαρχία Χεράτ την περασμένη, με δράστη τον διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τους συνοδούς του στην περιοχή.
Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον άνδρα, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν ο ένας εξ αυτών που κρατάει καλάσνικοφ να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον Παχλαβανζάντε.
ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο κυβερνήτης της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Χεράτ, επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος και υποστήριξε ότι η δολοφονία είχε προσωπικό υπόβαθρο και δεν θα έπρεπε να συνδεθεί με τη διοίκηση των Ταλιμπάν. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αντίποινα για μια ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο.
Ωστόσο οι πηγές της τοπικής διοίκησης των Ταλιμπάν δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο.
Μετά τη διαρροή αυτή, ο πατέρας του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ταλιμπάν στη μέση του δρόμου, απάντησε ότι «δεν είχαμε καμία έχθρα με τον οποιονδήποτε. Οι Ταλιμπάν λένε ψέματα και όλα όσα κυκλοφορούν για το περιστατικό είναι τελείως αβάσιμα.
Το βάρβαρο περιστατικό με θύμα τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε σημειώθηκε στην επαρχία Χεράτ την περασμένη, με δράστη τον διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τους συνοδούς του στην περιοχή.
Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον άνδρα, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν ο ένας εξ αυτών που κρατάει καλάσνικοφ να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον Παχλαβανζάντε.
ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο κυβερνήτης της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Χεράτ, επικοινώνησε με την οικογένεια του θύματος και υποστήριξε ότι η δολοφονία είχε προσωπικό υπόβαθρο και δεν θα έπρεπε να συνδεθεί με τη διοίκηση των Ταλιμπάν. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αντίποινα για μια ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο.
Ωστόσο οι πηγές της τοπικής διοίκησης των Ταλιμπάν δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο.
Μετά τη διαρροή αυτή, ο πατέρας του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ταλιμπάν στη μέση του δρόμου, απάντησε ότι «δεν είχαμε καμία έχθρα με τον οποιονδήποτε. Οι Ταλιμπάν λένε ψέματα και όλα όσα κυκλοφορούν για το περιστατικό είναι τελείως αβάσιμα.
Rustam Pahlawan Zada, father of the young man killed in Herat:— Kabul Point English (@Kabulpoint) September 8, 2026
“We have no personal enmity with anyone. The Taliban are lying, and all the reports published about this incident are completely baseless.” pic.twitter.com/gUq7uQILKZ
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