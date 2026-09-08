Μάρκος Σεφερλής για τα γενέθλιά του: Έφτασα λοιπόν να κλείνω τα 58 μου χρόνια χωρίς να το καταλάβω

Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό, μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά συναισθήματα, έγραψε ο ηθοποιός