Μύκονος: Η τρέλα του καλοκαιριού, ο «βαρώνος του κοτόπουλου», η αντροπαρέα του Ατζούν και το μαγαζάκι που πούλησε 100.000 καπέλα

Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος και τα πάρτι

Το γλέντι του Ατζούν, το κυκλοφοριακό και οι ουρές

Η τρέλα με τα καπέλα, το ναυάγιο των boat party και οι διαφημίσεις

Πολλοί όταν έφταναν διαπίστωναν απλά ότι το πάρτι τελείωνε σε λίγα λεπτά.Το Σάββατο 22 Αυγούστου δεν φύσαγε καθόλου στη Μύκονο και η ζέστη ήταν αφόρητη λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι στο Santanna, που το βράδυ θα φιλοξενούσε στα decks του τον Μαχμούτ Ορχάν, έναν από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς dj’s.Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα μια συντροφιά δέκα ατόμων, συνεπικουρούμενη από τέσσερις άνδρες ασφαλείας, εισήλθε στον χώρο του εστιατορίου.Η κινητοποίηση του προσωπικού ήταν άμεση, αφού ο πελάτης όπως είχαν ενημερωθεί ήταν ένας Ουκρανός αρκετά ιδιότροπος, κάτι που διαπίστωσαν λίγη ώρα μετά.Επρόκειτο για τον Γιούρι Κοσιούκ πρώην χρηματιστή εμπορευμάτων και σήμερα έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος εξαγόρασε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρίας «Νιτσιάκος».Ο «βαρώνος του κοτόπουλου» όπως τον αποκαλούν με προσωπική περιουσία άνω του ενός δις ευρώ συνοδευόταν από δύο φίλους του και επτά καλλονές που ακροβολίστηκαν γύρω του.Είχε κλείσει ένα τραπέζι των 25.000 ευρώ για να δει τον Μαχμούτ Ορχάν και μέσα σε μια ώρα είχε ανοίξει έξι σαμπάνιες Dom Perignon, ενώ είχε συνεχώς δίπλα του τρία άτομα από το προσωπικό του εστιατορίου, τα οποία φρόντιζαν να μην λείψει το οτιδήποτε από το τραπέζι του.Τελικά αποφάσισε να αλλάξει τραπέζι επιλέγοντας ένα των 6.500 ευρώ το οποίο όμως πλήρωσε 25.000 ευρώ, θεωρώντας ότι ήταν καλύτερο για τον ίδιο και την παρέα του.Δεν σηκώθηκε από την καρέκλα του παρά ελάχιστα και ο λογαριασμός του δεν ξέφυγε σε δυσθεώρητα ύψη, για την ακρίβεια έμεινε στις 25.000 ευρώ, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία δύο χρόνια στη Μύκονο με τους πελάτες, που δεν ξοδεύουν όπως ξόδευαν παλιότερα.Όπως έλεγε επιχειρηματίας σε φίλους του, οι υψηλοί λογαριασμοί-εννοούσε αυτούς πάνω από 50.000 ευρώ-είναι πλέον μια ανάμνηση και δύσκολα θα επαναληφθούν.Ο Τούρκος μεγιστάνας των media Ατζούν Ιλίτζαλι είναι fun της Μυκόνου εδώ και χρόνια, αφού λατρεύει την αύρα που έχει το νησί των ανέμων και πέρσι το είχε επισκεφθεί με την σύζυγό του Αϊσά Καγλά Αλτουνκαγιά.Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, προσέγγισε το εστιατόριο Spilia στην Αγία Άννα με νοικιασμένο φουσκωτό, στο οποίο επέβαινε αυτός και έξι φίλοι του.Στην συντροφιά δεν υπήρχε καμία γυναίκα, το σκάφος έφτασε στο γνωστό εστιατόριο-αυτό είχε επιλέξει και ο Έλον Μασκ όταν έκανε διακοπές στη Μύκονο-που είναι κυριολεκτικά πάνω στην θάλασσα και η παρέα κατέβηκε και οδηγήθηκε σε ένα από τα καλύτερα τραπέζια του μαγαζιού.Ο Τούρκος επιχειρηματίας απόλαυσε το φαγητό μαζί με τους φίλους του και ενσωματώθηκε γρήγορα στην happy ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε με νεαρές να χορεύουν πάνω στα τραπέζια.Αποχώρησε πάλι με το σκάφος, αποφεύγοντας έτσι μια επιστροφή με αυτοκίνητο η οποία μπορεί να διαρκούσε πάνω από μία ώρα, αφού κατά γενική ομολογία το κυκλοφοριακό είναι απελπισία και φέτος στη Μύκονο.Στο νησί φέρεται να κυκλοφορούν πάνω από 8.000 transfer, δηλαδή βαν στα οποία μπορούν να μπουν οχτώ έως δέκα άτομα, κάτι που επιβάρυνε πολύ την κίνηση, εδικά στους στενούς δρόμους του νησιού όπως αυτόν που οδηγεί στην Παράγκα.Υπήρξαν βράδια που Scorpios και Santanna είχαν αμφότερα πάρτι με αποτέλεσμα η ουρά των αυτοκινήτων που κατευθυνόταν εκεί να ξεπερνάει τα τέσσερα χιλιόμετρα, ενώ η αναμονή για να φτάσεις ξεπέρναγε τα πενήντα λεπτά!Ουρές όμως που έφταναν έξω από τα μαγαζιά, είχαν και οι φούρνοι του νησιού, αφού πολύς κόσμος επέλεγε να χορτάσει την πείνα του με ένα σάντουιτς και μια τυρόπιτα ενώ ψώνιζαν και για την υπόλοιπη μέρα, ξοδεύοντας πολύ λιγότερα από αυτά που θα έδιναν σε ένα εστιατόριο.Λογικές ήταν οι τιμές και στα ταβερνάκια του νησιού όπως αυτό που βρίσκεται στον Φωκό ή στο «Ότι απέμεινε» στην Άνω Μερά, στο οποίο εθεάθη νεαρός εφοπλιστής με την παρέα του να απολαμβάνει κρέατα της ώρας.Ήταν καλοκαίρι του 2011 όταν στο Super Paradise εμφανίστηκε ένας κύριος γύρω στα πενήντα φορώντας μια μπλούζα με το logo «Mykonos fucks Ibiza», προκαλώντας παροξυσμό σε νεαρούς και νεαρές που την είδαν.Την συγκεκριμένη είχαν φτιάξει τα παιδιά του T-Bar Workshop σε ένα σταντ που είχαν στήσει μέσα στο κλαμπ και ήταν η αρχή της ιστορίας τους που μετράει πλέον 15 χρόνια στο νησί των ανέμων.Τα logo τους σταδιακά αγαπήθηκαν από τους τουρίστες του νησιού και τα τελευταία χρόνια τα καπέλα τους ειδικά έκαναν θραύση, αφού πολλές φορές σχηματιζόταν ουρά έξω από τα δύο μικρά μαγαζάκια που έστησαν στα Ματογιάννια.Ο στόχος τους να πιάσουν των αριθμό των 100.000 καπέλων επετεύχθη φέτος μετά από πέντε χρόνια ανοδικών πωλήσεων ενώ τα ευφάνταστα logo τους έχουν ταξιδέψει από την Νάπολη μέχρι το Σίδνεϊ.Από το «Juliana was in Mykonos» και το «Napoli was in Mykonos» μέχρι το «I’m in Mykonos bitch» νεαροί και νεαρές πλήρωσαν από 28 έως 50 ευρώ-αναλόγως με τα υλικά που επέλεγαν-για το αγαπημένο τους καπέλο ενώ πολλές ήταν και οι ομαδικές παραγγελίες.Αντίθετα με τα καπέλα, μια κακή χρονιά φέρεται να είχαν τα σκάφη που νοικιάζονται για πάρτι τα οποία είναι περίπου 300, αφού οι αλλοτινές σεζόν όπου η δουλειά ήταν ανεβασμένη και οι value for money πελάτες πολλοί περισσότεροι, έχουν παρέλθει.Μάλιστα όπως έλεγαν Μυκονιάτες, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε τέτοιος καταιγισμός διαφημίσεων στα social για επιχειρήσεις εστίασης, VIP transfer, ξενοδοχεία και κλαμπ του νησιού.Ακόμη και μέσα στον Αύγουστο τα σποτ έπεφταν κατά ριπάς ειδικά στο Instagram και το Tiktok, κάτι που είχε να συμβεί χρόνια γι’ αυτό το νησί που μετράει πλέον πάνω από 350.000 κλίνες.Η έλευση του Four Seasons και του Fouquets φέτος σαφώς και ανεβάζει τα στάνταρ για την επόμενη σεζόν αφού και οι δύο αλυσίδες έχουν πολύ δυνατό πελατολόγιο.Την ίδια στιγμή η Χώρα βιώνει άλλη μια μέτρια έως κακή σεζόν και σώζεται την ημέρα από τα κρουαζιερόπλοια που κατεβάζουν ορδές τουριστών, οι οποίοι κάνουν βόλτες, ψωνίζουν αναμνηστικά κυρίως και τρώνε σουβλάκια, πριν επιστρέψουν στο πλοίο τους.