Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και ασορτί κιμονό με μακριά μανίκια
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Τζένιφερ Λόπεζ Μαγιό

Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και ασορτί κιμονό με μακριά μανίκια

Η 57χρονη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού

Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και ασορτί κιμονό με μακριά μανίκια
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με ολόσωμο μαγιό και ασορτί κιμονό πόζαρε η Τζένιφερ Λόπεζ και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στο Instagram.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε την «Ημέρα της Εργασίας», ή αλλιώς Labor Day, στην Αμερική τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, απολαμβάνοντας λίγες ακόμη βουτιές πριν μπει το φθινόπωρο και στις φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της φορούσε ένα εμπριμέ μαγιό, με βαθύ ντεκολτέ.

Στη δεύτερη φωτογραφία, η 57χρονη παρουσιάστηκε με ασορτί μεταξωτό κιμονό με μακριά μανίκια και χρυσά κοσμήματα στα χέρια της, μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη.

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Εργασίας σε όλους!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τζένιφερ Λόπεζ.

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)


Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και ασορτί κιμονό με μακριά μανίκια
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

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