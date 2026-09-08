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Σάββας Πούμπουρας: Είπα ότι τελείωσε το κομμάτι της τηλεόρασης, πήρα αυτά που ήθελα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα
Σάββας Πούμπουρας: Είπα ότι τελείωσε το κομμάτι της τηλεόρασης, πήρα αυτά που ήθελα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα
Όπως και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν και καλά και κακά, σημείωσε ο παρουσιαστής
Συνειδητά έχει αποφασίσει να απέχει από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια ο Σάββας Πούμπουρας. Κάνοντας έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του στον χώρο, δήλωσε πως έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο. Από τα χρόνια που πέρασε στα τηλεοπτικά πλατό, αποκόμισε εμπειρίες τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τις δυσκολίες που συνάντησε.
Ο Σάββας Πούμπουρας βρέθηκε στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, και μίλησε για το κεφάλαιο «τηλεόραση». Αρχικά αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του, το 2008, στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού. Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι μέχρι να του προταθεί να συμμετάσχει σε τηλεοπτική εκπομπή, δεν είχε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο.
«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να έρθω”. Δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ αυτό», περιέγραψε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:10
«Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πως αντιδράς και πως βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.
Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι η αποχή του από την τηλεόραση αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο στην επαγγελματική του πορεία. «Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Σάββας Πούμπουρας βρέθηκε στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, και μίλησε για το κεφάλαιο «τηλεόραση». Αρχικά αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του, το 2008, στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού. Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι μέχρι να του προταθεί να συμμετάσχει σε τηλεοπτική εκπομπή, δεν είχε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο.
«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να έρθω”. Δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ αυτό», περιέγραψε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:10
«Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πως αντιδράς και πως βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.
Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι η αποχή του από την τηλεόραση αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο στην επαγγελματική του πορεία. «Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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