Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν περπάτησε με αλπακά μαζί με τον σύζυγο και την κόρη τους στους Δολομίτες, η φωτογραφία με μπικίνι που ανέβασε
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν περπάτησε με αλπακά μαζί με τον σύζυγο και την κόρη τους στους Δολομίτες, η φωτογραφία με μπικίνι που ανέβασε
Η ηθοποιός έκανε διακοπές με την οικογένειά της και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram
Διακοπές στους Δολομίτες της Ιταλίας έκανε διακοπές η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον σύζυγο και την κόρη τους και μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλάνα από τη βόλτα τους με αλπακά, καθώς και μία φωτογραφία της με μπικίνι.
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο κατά το οποίο προχωρά κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της και δίπλα τους βρίσκεται ο Τζέικ Μπον Τζόβι, με τους δύο γονείς να κρατούν παράλληλα από ένα αλπακά, με σχοινί. Όλοι μαζί πέρασαν πάνω από μία ξύλινη γέφυρα, με το καταπράσινο τοπίο μπροστά τους να δημιουργεί μία εντυπωσιακή εικόνα.
Σε επόμενη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πόζαρε φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι που γράφει «Italia», ενώ από κάτω είχε επιλέξει το μπικίνι της και σε άλλο στιγμιότυπο είχε απαθανατίσει τον σύζυγό της κάτω από τον ήλιο. Σε άλλες εικόνες παρουσίασε τα μέρη που αντίκρισε.
«Αλλιώς στους Δολομίτες», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο κατά το οποίο προχωρά κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της και δίπλα τους βρίσκεται ο Τζέικ Μπον Τζόβι, με τους δύο γονείς να κρατούν παράλληλα από ένα αλπακά, με σχοινί. Όλοι μαζί πέρασαν πάνω από μία ξύλινη γέφυρα, με το καταπράσινο τοπίο μπροστά τους να δημιουργεί μία εντυπωσιακή εικόνα.
Σε επόμενη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πόζαρε φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι που γράφει «Italia», ενώ από κάτω είχε επιλέξει το μπικίνι της και σε άλλο στιγμιότυπο είχε απαθανατίσει τον σύζυγό της κάτω από τον ήλιο. Σε άλλες εικόνες παρουσίασε τα μέρη που αντίκρισε.
«Αλλιώς στους Δολομίτες», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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