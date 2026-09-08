Ο Γιάννης Λύρας πήρε διαζύγιο με τη σύζυγό του έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στο Μπαλί

Μία ημέρα πριν, είχε προηγηθεί και pre-wedding party για τους καλεσμένους που είχαν ταξιδέψει από την Ελλάδα, με τον Γιάννη Λύρα και την Παναγιώτα Δρασιούδη να τους υποδέχονται φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου.Φωτογραφίες: NDP