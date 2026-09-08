Ο Γιάννης Λύρας πήρε διαζύγιο με τη σύζυγό του έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στο Μπαλί
Ο Γιάννης Λύρας πήρε διαζύγιο με τη σύζυγό του έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στο Μπαλί
Ο πλαστικός χειρουργός υπήρξε παντρεμένος με την Παναγιώτα Δρασιούδη - Μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη
Διαζύγιο πήρε ο Γιάννης Λύρας με τη σύζυγό του, έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στο Μπαλί.
Ο πλαστικός χειρουργός υπήρξε παντρεμένος με τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη, με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Espresso και στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου, ο Γιάννης Λύρας εξομολογήθηκε πως ο χωρισμός τους είναι συναινετικός και επιθυμία του πρώην ζευγαριού είναι να διατηρήσουν μία πολιτισμένη επικοινωνία και σχέση για χάρη του παιδιού τους: «Πάνω απ’ όλα για εμάς είναι το παιδί μας. Έχουμε πολιτισμένες σχέσεις και προσπαθούμε να κρατάμε μια όμορφη και ήρεμη επικοινωνία, πάντα με γνώμονα εκείνη. Θέλουμε να μεγαλώσει με αγάπη, ασφάλεια και χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων. Η σχέση μας μπορεί να έχει αλλάξει, όμως η ευθύνη και η αγάπη μας για το παιδί μας θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και να της προσφέρουμε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», είπε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο πλαστικός χειρουργός και η σύζυγός του αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ύστερα από πολλή σκέψη και συζήτηση, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τα Χριστούγεννα που πέρασαν να είναι τα πρώτα που δεν ήταν μαζί.
Η Παναγιώτα Δρασιούδη είχε επιλέξει ένα στράπλες νυφικό με χιλιάδες κρύσταλλα και πέπλο με δαντέλα στο τελείωμα, ενώ ο Γιάννης Λύρας φορούσε λευκό κοστούμι. Για τον στολισμό είχαν επιλέξει να τους περιβάλλουν λευκά άνθη.
Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στο ίδιο συγκρότημα που πραγματοποιήθηκε ο γάμος, με το λευκό και το χρυσό χρώμα να κυριαρχούν στη διακόσμηση. Η νύφη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης άλλαξε νυφικό και εμφανίστηκε με στράπλες μίνι φλοράλ φόρεμα.
Δείτε βίντεο
Ο πλαστικός χειρουργός υπήρξε παντρεμένος με τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη, με την οποία έχει αποκτήσει μία κόρη.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Espresso και στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου, ο Γιάννης Λύρας εξομολογήθηκε πως ο χωρισμός τους είναι συναινετικός και επιθυμία του πρώην ζευγαριού είναι να διατηρήσουν μία πολιτισμένη επικοινωνία και σχέση για χάρη του παιδιού τους: «Πάνω απ’ όλα για εμάς είναι το παιδί μας. Έχουμε πολιτισμένες σχέσεις και προσπαθούμε να κρατάμε μια όμορφη και ήρεμη επικοινωνία, πάντα με γνώμονα εκείνη. Θέλουμε να μεγαλώσει με αγάπη, ασφάλεια και χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων. Η σχέση μας μπορεί να έχει αλλάξει, όμως η ευθύνη και η αγάπη μας για το παιδί μας θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και να της προσφέρουμε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», είπε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο πλαστικός χειρουργός και η σύζυγός του αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ύστερα από πολλή σκέψη και συζήτηση, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τα Χριστούγεννα που πέρασαν να είναι τα πρώτα που δεν ήταν μαζί.
Η γνωριμία και η γέννηση της κόρης τουςΟ Γιάννης Λύρας και η Παναγιώτα Δρασιούδη γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το 2018, ωστόσο έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι το 2019. Έναν χρόνο αργότερα ήρθε στη ζωή η κόρη τους, την οποία ονόμασαν Λευκοθέα. Η βάφτισή της πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
Ο γάμος στο ΜπαλίΟ γάμος τους πραγματοποιήθηκε μετά από εφτά χρόνια σχέσης, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 στο Μπαλί, με παρανυφάκι την 6χρονη τότε κόρη τους.
Η Παναγιώτα Δρασιούδη είχε επιλέξει ένα στράπλες νυφικό με χιλιάδες κρύσταλλα και πέπλο με δαντέλα στο τελείωμα, ενώ ο Γιάννης Λύρας φορούσε λευκό κοστούμι. Για τον στολισμό είχαν επιλέξει να τους περιβάλλουν λευκά άνθη.
Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στο ίδιο συγκρότημα που πραγματοποιήθηκε ο γάμος, με το λευκό και το χρυσό χρώμα να κυριαρχούν στη διακόσμηση. Η νύφη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης άλλαξε νυφικό και εμφανίστηκε με στράπλες μίνι φλοράλ φόρεμα.
Δείτε βίντεο
@savvasinbali Ο καλύτερος ελληνικός γάμος που έχει γίνει ποτέ στο Μπαλί. Γράψτε μας στα σχόλια πως σας φαινεται η δουλειά μας. #greeks #greekbali #ελληναςστομπαλι #ινδονησια #greekinbali #ομαδικοταξιδι #γαμοςστομπαλι #greekweddings #greekwedding #greektiktok #bali #drlyras #ινδονησια #μπαλι ♬ original sound - Έλληνας στο Μπαλί
Μία ημέρα πριν, είχε προηγηθεί και pre-wedding party για τους καλεσμένους που είχαν ταξιδέψει από την Ελλάδα, με τον Γιάννη Λύρα και την Παναγιώτα Δρασιούδη να τους υποδέχονται φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου.
Φωτογραφίες: NDP
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