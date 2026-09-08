Πλεύρης: Οριστική η απόφαση για δομή μεταναστών στους Αθανάτους Ηρακλείου, είμαστε ανοιχτοί σε εναλλακτική πρόταση της Αυτοδιοίκησης

«Ο υφιστάμενος χώρος στο λιμάνι δεν επαρκεί πλέον», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έκανε δεκτή τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για μη δημιουργία μόνιμης μεγάλης δομής στην Κρήτη