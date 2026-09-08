Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπέτυς Λιβανού μετά τον θάνατο του συζύγου της Γιώργου Πανουσόπουλου, δείτε φωτογραφίες
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μπέτυς Λιβανού μετά τον θάνατο του συζύγου της Γιώργου Πανουσόπουλου, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση έκανε η Μπέτυ Λιβανού μετά τον θάνατο του συζύγου της Γιώργου Πανουσόπουλου.
Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Λαΐς, με πρωταγωνιστές τους Κόρα Καρβούνη, Δημήτρη Καταλειφό, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννη Σαρακατσάνη, Γιούλικα Σκαφίδα και Νίκο Κασάπη, ενώ συμμετέχουν και οι Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δάφνης και Ελένη Δάφνη.
Η Μπέτυ Λιβανού πόζαρε στον φακό φορώντας ένα σύνολο σε μπλε αποχρώσεις. Η 75χρονη ηθοποιός συνδύασε ένα κλασικό παντελόνι με πουκάμισο στην ίδια χρωματική παλέτα, ενώ κρατούσε μία χακί τσάντα. Δεν έλειπαν τα αξεσουάρ από την εμφάνισή της, όπως ένας συνδυασμός κολιέ στον λαιμό της, ένα βραχιόλι και ένα ρολόι στο χέρι της.
Δείτε φωτογραφίες
Ο σύζυγος της Μπέτυς Λιβανού, Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία του σκηνοθέτη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, με την ηθοποιό να τον αποχαιρετά καταρρακωμένη.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Η ηθοποιός έδωσε το παρών στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Λαΐς, με πρωταγωνιστές τους Κόρα Καρβούνη, Δημήτρη Καταλειφό, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννη Σαρακατσάνη, Γιούλικα Σκαφίδα και Νίκο Κασάπη, ενώ συμμετέχουν και οι Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δάφνης και Ελένη Δάφνη.
Η Μπέτυ Λιβανού πόζαρε στον φακό φορώντας ένα σύνολο σε μπλε αποχρώσεις. Η 75χρονη ηθοποιός συνδύασε ένα κλασικό παντελόνι με πουκάμισο στην ίδια χρωματική παλέτα, ενώ κρατούσε μία χακί τσάντα. Δεν έλειπαν τα αξεσουάρ από την εμφάνισή της, όπως ένας συνδυασμός κολιέ στον λαιμό της, ένα βραχιόλι και ένα ρολόι στο χέρι της.
Δείτε φωτογραφίες
Ο σύζυγος της Μπέτυς Λιβανού, Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία του σκηνοθέτη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, με την ηθοποιό να τον αποχαιρετά καταρρακωμένη.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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