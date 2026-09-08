Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα: «Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους», λέει το βούλευμα

Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως

Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της



Ειδικότερα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια.







Στο βούλευμα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, όφειλαν να έχουν γίνει από κάθε έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευθεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της.



Σύμφωνα με πληροφορίες στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους:



άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».



Μάλιστα με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.



Οι ευθύνες Στο δικαστικό έγγραφο καταλογίζονται αναλυτικά οι ποινικές ευθύνες για τον καθένα από τους τέσσερις αστυνομικούς και συγκεκριμένα για τον τηλεφωνητή επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα και να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.



Κλείσιμο δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το φυλάκιο ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε πεζός φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλλουσα η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.



Για την αξιωματικό υπηρεσίας οι δικαστές επισημαίνουν ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη αλλά και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια.



Τέλος για την επόπτρια οι δικαστές αναφέρουν ότι ενώ η Κυριακή Γρίβα προέβη στην καταγγελία ότι και ζήτησε αστυνομική συνοδεία δηλαδή περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.



Η αντίδραση της οικογένειας Γρίβα Οι δικηγόροι του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντης Γλυνός, αναφέρθηκαν στην παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.



Τέσσερις αστυνομικοί θα βρεθούν ενώπιον τουπροκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα , πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.Ειδικότερα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας σε δίκη παραπέμπονται ο, η, οκαι οτου Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια.Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλείψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, ήτοι την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας.Στο βούλευμα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που, κατά την κρίση των, όφειλαν να έχουν γίνει από κάθε έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευθεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της.Σύμφωνα με πληροφορίες στοαναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους:«Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και».Μάλιστα με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.Στο δικαστικό έγγραφο καταλογίζονται αναλυτικά οιγια τον καθένα από τους τέσσερις αστυνομικούς και συγκεκριμένα για τον τηλεφωνητή επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα και να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.Σε ό,τι αφορά στον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα καικαι προσέγγισε την καταγγέλλουσα η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.Για την αξιωματικό υπηρεσίας οι δικαστές επισημαίνουν ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη αλλά και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια.Τέλος για την επόπτρια οι δικαστές αναφέρουν ότι ενώ η Κυριακή Γρίβα προέβη στην καταγγελία ότι και ζήτησεδηλαδή περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.Οι δικηγόροι του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής Γρίβα, Ελένη Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντης Γλυνός, αναφέρθηκαν στην παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Όπως σημείωσαν, το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε οι αστυνομικοί να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου.



«Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη Δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών», ανέφεραν οι δύο δικηγόροι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σέβονται πλήρως τη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας.



Παράλληλα, τόνισαν πως η οικογένεια θα συνεχίσει να επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση της δικαιοσύνης που, όπως αναφέρουν, αξίζει στην Κυριακή Γρίβα.



Αναλυτικά: «Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου. Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει»