Πώς θα γίνει η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029 - Η εξειδίκευση των μέτρων στο ΥΠΕΝ

για τη σταδιακή μείωση των τιμών του

κατά 30% έως το 2029

που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ .



Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν αποτελεί ένα ακόμη επιδοματικό μέτρο, αλλά ένα συνολικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων. «Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», ανέφερε.



Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, Νίκος Τσάφος.



«Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο. Είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις», σημείωσε.

«Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη ενέργειας»

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