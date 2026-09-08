Πώς θα γίνει η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029 - Η εξειδίκευση των μέτρων στο ΥΠΕΝ
Πώς θα γίνει η σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029 - Η εξειδίκευση των μέτρων στο ΥΠΕΝ
Παπασταύρου: Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις - Τσάφος: Με τις διασυνδέσεις μπορούμε να μειώσουμε τις χρεώσεις ΥΚΩ
«Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ .
Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν αποτελεί ένα ακόμη επιδοματικό μέτρο, αλλά ένα συνολικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων. «Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», ανέφερε.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, Νίκος Τσάφος.
«Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο. Είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις», σημείωσε.
«Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση, επένδυση στις υποδομές, δίκαιη κατανομή του οφέλους σε όλη την κοινωνία. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενεργειακή δημοκρατία. Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.
Ο υπουργός τόνισε ότι «έχουμε τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ, είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιολικά. Το νέο ΕΧΠ/ΑΕ μας δίνει τα θεμέλια για το μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».
Όπως είπε, στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (μικρά έργα) έχει συνδεθεί πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ με σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από το 2005 η χώρα εγκαταλείπει σταδιακά τον ακριβό λιγνίτη, με τη λιγνιτική παραγωγή να έχει μειωθεί κατά 92% σε σχέση με το 2005, ενώ ήδη μεταξύ 2005 και 2019 είχε καταγραφεί μείωση κατά 66%.
Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παράλληλα είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα από το 2024 για πρώτη φορά από το 2000. Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχουμε σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές έναντι του 2025 συνολικά.
Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν αποτελεί ένα ακόμη επιδοματικό μέτρο, αλλά ένα συνολικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων. «Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», ανέφερε.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, Νίκος Τσάφος.
«Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο. Είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις», σημείωσε.
«Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη ενέργειας»Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Ενέργειας, κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο. Είναι ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών. Το σχέδιο είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο, περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής, περνούμε από την άμυνα στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι επιπτώσεις στη δική μας αγορά ήταν πιο ήπιες σε σχέσεις με άλλες αγορές ακριβώς επειδή έχουμε επενδύσει στις εγχώριες ΑΠΕ».
«Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση, επένδυση στις υποδομές, δίκαιη κατανομή του οφέλους σε όλη την κοινωνία. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενεργειακή δημοκρατία. Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.
Ο υπουργός τόνισε ότι «έχουμε τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ, είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιολικά. Το νέο ΕΧΠ/ΑΕ μας δίνει τα θεμέλια για το μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».
Όπως είπε, στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (μικρά έργα) έχει συνδεθεί πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ με σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από το 2005 η χώρα εγκαταλείπει σταδιακά τον ακριβό λιγνίτη, με τη λιγνιτική παραγωγή να έχει μειωθεί κατά 92% σε σχέση με το 2005, ενώ ήδη μεταξύ 2005 και 2019 είχε καταγραφεί μείωση κατά 66%.
Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παράλληλα είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα από το 2024 για πρώτη φορά από το 2000. Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχουμε σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές έναντι του 2025 συνολικά.
Στην ηλεκτρική ενέργεια η χώρα μας έχει πλέον εμπορικό πλεόνασμα με την αλλαγή να αγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ.
Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιτευχθεί μέσα από έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.
Συγκεκριμένα:
-Συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ
-Επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας
-Διασυνδέσεις των νησιών και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση
-Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών
-Συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια
-Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία (επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα)
Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, η διασύνδεση των νησιών είναι ένα πολυετές εγχείρημα με κόστος περίπου 7 δισ. ευρώ. Κρήτη και Κυκλάδες έχουν διασυνδεθεί, ενώ Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο είναι σε φάση υλοποίησης.
«Με τις διασυνδέσεις, μπορούμε να μειώσουμε τις χρεώσεις ΥΚΩ», εξήγησε ο κ. Τσάφος. Για το υφιστάμενο έλλειμμα υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για 200 εκατ. ευρώ το 2027.
Οι τέσσερις πυλώνες είναι 1,1 δισ. για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 200 εκατ. για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού, 970 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης και 56 εκατ. για την ανάπτυξη υποδομών και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση σε άλλο σημείο, οι ακριβές τιμές προέρχονται κυρίως από τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια. Με επιπλέον αποθήκευση θα μειωθούν σημαντικά οι απογευματινές αιχμές και η ανάγκη να καίμε (ακριβό) φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι μη τεχνικές απώλειες κοστίζουν περίπου 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο (2022-2024). Η συνεχιζόμενη μείωση τους αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από την τελική τιμή του ρεύματος.
«Με τους έξυπνους μετρητές μειώνουμε τις απώλειες και δίνουμε ευελιξία στους καταναλωτές. Στο τέλος του έτους τα 2/3 της ενέργειας στον ΔΕΔΔΗΕ θα δουλεύουν με την τηλεμέτρηση», είπε ο κ. Τσάφος.
«Το κόστος από τις ρευματοκλοπές το πληρώνουμε όλοι μας. Η ενέργεια που χάνεται πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακτηθεί», συνέχισε ο υφυπουργός παρουσιάζοντας τα στοιχεία με τις μη τεχνικές απώλειες ρεύματος.
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, συγκροτείται ένα νέο σύστημα επισήμανσης οφειλών για καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή χωρίς τακτοποίηση. Να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Αυτό το βάρος μετακυλίεται σε όλους τους καταναλωτές.
«Όποιος δεν πληρώνει, το κόστος αυτό το πληρώνουμε όλοι μας. Τι κάνουμε εμείς; Φέραμε ένα νέο πλαίσιο με τον υπουργό μέσα στο καλοκαίρι, ώστε, εάν κάποιος το έχει κάνει πολλές φορές, να μπορούμε να τον σταματήσουμε από το να συνεχίζει να πηγαίνει στον επόμενο προμηθευτή, μέχρι να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάφος.
«Η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι σημειακή και δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο. Είναι συνολική, είναι ολιστική», σημείωσε απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου ο κ. Παπασταύρου.
Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιτευχθεί μέσα από έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.
Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα
Συγκεκριμένα:
-Συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ
-Επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας
-Διασυνδέσεις των νησιών και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση
-Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών
-Συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια
-Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία (επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα)
Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, η διασύνδεση των νησιών είναι ένα πολυετές εγχείρημα με κόστος περίπου 7 δισ. ευρώ. Κρήτη και Κυκλάδες έχουν διασυνδεθεί, ενώ Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο είναι σε φάση υλοποίησης.
«Με τις διασυνδέσεις, μπορούμε να μειώσουμε τις χρεώσεις ΥΚΩ», εξήγησε ο κ. Τσάφος. Για το υφιστάμενο έλλειμμα υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για 200 εκατ. ευρώ το 2027.
Οι τέσσερις πυλώνες είναι 1,1 δισ. για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 200 εκατ. για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού, 970 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης και 56 εκατ. για την ανάπτυξη υποδομών και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση σε άλλο σημείο, οι ακριβές τιμές προέρχονται κυρίως από τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια. Με επιπλέον αποθήκευση θα μειωθούν σημαντικά οι απογευματινές αιχμές και η ανάγκη να καίμε (ακριβό) φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι μη τεχνικές απώλειες κοστίζουν περίπου 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο (2022-2024). Η συνεχιζόμενη μείωση τους αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από την τελική τιμή του ρεύματος.
Ρευματοκλοπές και ληξιπρόθεσμες οφειλές
«Με τους έξυπνους μετρητές μειώνουμε τις απώλειες και δίνουμε ευελιξία στους καταναλωτές. Στο τέλος του έτους τα 2/3 της ενέργειας στον ΔΕΔΔΗΕ θα δουλεύουν με την τηλεμέτρηση», είπε ο κ. Τσάφος.
«Το κόστος από τις ρευματοκλοπές το πληρώνουμε όλοι μας. Η ενέργεια που χάνεται πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακτηθεί», συνέχισε ο υφυπουργός παρουσιάζοντας τα στοιχεία με τις μη τεχνικές απώλειες ρεύματος.
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, συγκροτείται ένα νέο σύστημα επισήμανσης οφειλών για καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή χωρίς τακτοποίηση. Να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Αυτό το βάρος μετακυλίεται σε όλους τους καταναλωτές.
«Όποιος δεν πληρώνει, το κόστος αυτό το πληρώνουμε όλοι μας. Τι κάνουμε εμείς; Φέραμε ένα νέο πλαίσιο με τον υπουργό μέσα στο καλοκαίρι, ώστε, εάν κάποιος το έχει κάνει πολλές φορές, να μπορούμε να τον σταματήσουμε από το να συνεχίζει να πηγαίνει στον επόμενο προμηθευτή, μέχρι να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάφος.
«Η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι σημειακή και δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο. Είναι συνολική, είναι ολιστική», σημείωσε απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου ο κ. Παπασταύρου.
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