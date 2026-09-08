Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Άνδρας επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα μετά από ραντεβού σε μπαρ στις ΗΠΑ επειδή αυτή τον απέρριψε, δείτε βίντεο
Άνδρας επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα μετά από ραντεβού σε μπαρ στις ΗΠΑ επειδή αυτή τον απέρριψε, δείτε βίντεο
«Είχε κακό προαίσθημα και ήθελε να το διακόψει, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα» έγραψε φίλη της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση
Σοκ προκαλεί η αντίδραση ενός άνδρα στο Λούισβιλ των ΗΠΑ όταν η γυναίκα με την οποία είχε βγει μόλις το δεύτερο ραντεβού, φέρεται να τον απέρριψε.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο μπαρ στο οποίο πραγματοποιήθηκε το ραντεβού, φαίνεται ο άνδρας που ονομάζεται Νέιθαν Στιλ να επιτίθεται άγρια στην Άμπερι Μαρί Μίτσελ.
Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα φίλη της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση προκείμενου, όπως είπε, να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες στην περιοχή που ενδέχεται στο μέλλον να βρεθούν αντιμέτωπες με τον συγκεκριμένο άνδρα.
«Αυτό συνέβη μετά από δύο ραντεβού και αφού εκείνη τον απέρριψε. Αυτό έγινε αφού γνωρίζονταν περίπου 30 ημέρες. Είχε κακό προαίσθημα και ήθελε να το διακόψει, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Πήγε σε δημόσιο χώρο, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά και η αυλή ήταν άδεια. Ευτυχώς υπήρχαν κάμερες» έγραψε η φίλη του θύματος.
Η επίθεση που σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε με τον Σιλ να πετάει ένα ποτήρι μπίρα στην Μίτσελ. Στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώνεται με τον Σιλ να ρίχνει τη Μίτσελ στο πάτωμα και να την κλωτσάει. Όταν, δε, εκείνη πήρε ένα μπουκάλι και κινήθηκε προς το μέρος του, ο δράστης τη χτύπησε με δύναμη στο λαιμό και τη σώριασε.
Σύμφωνα με τη φίλη του θύματος που ανήρτησε το επίμαχο βίντεο, ο δράστης έχει απολυθεί από τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν ενώ έχει γίνει και καταγγελία στην αστυνομία.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο μπαρ στο οποίο πραγματοποιήθηκε το ραντεβού, φαίνεται ο άνδρας που ονομάζεται Νέιθαν Στιλ να επιτίθεται άγρια στην Άμπερι Μαρί Μίτσελ.
Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα φίλη της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση προκείμενου, όπως είπε, να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες στην περιοχή που ενδέχεται στο μέλλον να βρεθούν αντιμέτωπες με τον συγκεκριμένο άνδρα.
@protothema.gr ‼️ Συνέβη στο Λούισβιλ του Κεντάκι - Ο άνδρας πέταξε το ποτό του στο πρόσωπο γυναίκας, την έσπρωξε με δύναμη στο πάτωμα και την κλώτσησε. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Αυτό συνέβη μετά από δύο ραντεβού και αφού εκείνη τον απέρριψε. Αυτό έγινε αφού γνωρίζονταν περίπου 30 ημέρες. Είχε κακό προαίσθημα και ήθελε να το διακόψει, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Πήγε σε δημόσιο χώρο, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά και η αυλή ήταν άδεια. Ευτυχώς υπήρχαν κάμερες» έγραψε η φίλη του θύματος.
Η επίθεση που σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε με τον Σιλ να πετάει ένα ποτήρι μπίρα στην Μίτσελ. Στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώνεται με τον Σιλ να ρίχνει τη Μίτσελ στο πάτωμα και να την κλωτσάει. Όταν, δε, εκείνη πήρε ένα μπουκάλι και κινήθηκε προς το μέρος του, ο δράστης τη χτύπησε με δύναμη στο λαιμό και τη σώριασε.
🇺🇸 ABD’nin Louisville kentinde bir kadın, yaklaşık 30 gündür tanıdığı ve iki kez buluştuğu Nathan Seale tarafından bir barda saldırıya uğradı.— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 4, 2026
Kadın, aldığı kötü hisler nedeniyle ilişkiyi sonlandırmak istedi. Ancak bu kararın ardından Nathan gerçek bir erkek gibi sessizce… pic.twitter.com/cVuODmtP4U
Σύμφωνα με τη φίλη του θύματος που ανήρτησε το επίμαχο βίντεο, ο δράστης έχει απολυθεί από τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν ενώ έχει γίνει και καταγγελία στην αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα