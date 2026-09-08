4ο Cycladic Kids Festival «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…»
4ο Cycladic Kids Festival «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…»
12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο διαμόρφωσαν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ για ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Cycladic Kids Festival, ένα συναρπαστικό, πολυθεματικό Φεστιβάλ τεχνών, προσβάσιμο σε όλους. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας), με ελεύθερη είσοδο και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurobank.
https://cycladic.gr/cycladic-kids-festival-2026/
«Το Μουσείο Θέλω να Είναι…» Τη φετινή χρονιά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και απευθύνθηκε στο κοινό! Μέσω του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής, 12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο απάντησαν ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας την άποψή τους για ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει. Το 4ο Cycladic Kids Festival έρχεται για να ζωντανέψει τις ιδέες τους! Το Φεστιβάλ διαμόρφωσαν φέτος τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι καθώς κάθε δράση στο πρόγραμμά του έχει πάρει τον τίτλο της από ένα έργο που έχει βραβευτεί ή διακριθεί στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής.
Το φετινό φεστιβάλ που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, περιλαμβάνει πλήθος από αισθητηριακά εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, χορό, συναυλίες, stand-up comedy, γλυτπική, ζωγραφική, video animation, augmented reality μέχρι και mobile skatepark! Παράλληλα φέρνει στο Πάρκο αγαπημένους ηθοποιούς, το κορυφαίο stand-up δίδυμο Βύρωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη, εφηβικές μπάντες και δεκαπέντε ομάδες και καλλιτέχνες!
Το 4ο Cycladic Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συμπερίληψη και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες προσβασιμότητας, την liminal, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει τη δική του θέση, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγκών ή κοινωνικού υπόβαθρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και στο πρόγραμμα, με υπηρεσίες σε επιλεγμένα εκθέματα και δράσεις, όπως διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), υπότιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή, υλικό σε γραφή Braille και απτικοί χάρτες για άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και προσαρμογές στα εργαστήρια και προπαρασκευαστικό υλικό για νευροδιαφορετικούς επισκέπτες. Γιατί αυτό ζήτησαν τα παιδιά: ένα μουσείο για ΟΛΟΥΣ!
https://cycladic.gr/cycladic-kids-festival-2026/
«Το Μουσείο Θέλω να Είναι…» Τη φετινή χρονιά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και απευθύνθηκε στο κοινό! Μέσω του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής, 12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο απάντησαν ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας την άποψή τους για ένα μουσείο που πραγματικά τους ανήκει. Το 4ο Cycladic Kids Festival έρχεται για να ζωντανέψει τις ιδέες τους! Το Φεστιβάλ διαμόρφωσαν φέτος τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι καθώς κάθε δράση στο πρόγραμμά του έχει πάρει τον τίτλο της από ένα έργο που έχει βραβευτεί ή διακριθεί στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής.
Το φετινό φεστιβάλ που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, περιλαμβάνει πλήθος από αισθητηριακά εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, χορό, συναυλίες, stand-up comedy, γλυτπική, ζωγραφική, video animation, augmented reality μέχρι και mobile skatepark! Παράλληλα φέρνει στο Πάρκο αγαπημένους ηθοποιούς, το κορυφαίο stand-up δίδυμο Βύρωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη, εφηβικές μπάντες και δεκαπέντε ομάδες και καλλιτέχνες!
Το 4ο Cycladic Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την συμπερίληψη και σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες προσβασιμότητας, την liminal, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει τη δική του θέση, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγκών ή κοινωνικού υπόβαθρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και στο πρόγραμμα, με υπηρεσίες σε επιλεγμένα εκθέματα και δράσεις, όπως διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), υπότιτλοι για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα, ακουστική περιγραφή, υλικό σε γραφή Braille και απτικοί χάρτες για άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και προσαρμογές στα εργαστήρια και προπαρασκευαστικό υλικό για νευροδιαφορετικούς επισκέπτες. Γιατί αυτό ζήτησαν τα παιδιά: ένα μουσείο για ΟΛΟΥΣ!
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