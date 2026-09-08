Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
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Ιρίνα Σάικ Φεστιβάλ Βενετίας Φόρεμα

Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες

Το μοντέλο φωτογραφήθηκε με ένα σύνολο του οίκου Dolce & Gabbana

Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μια αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας ένα φόρεμα με ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και γόβες.

Το 40χρονο μοντέλο έδωσε το «παρών» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «The Echo Chamber» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επιλέγοντας ένα σύνολο από τον οίκο Dolce & Gabbana.

Η Σάικ έβαλε ένα σατέν φόρεμα με ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα στα πλαϊνά, τα οποία συγκρατούνταν με κορδόνια. Κάτω από το φόρεμα ολοκλήρωσε το look με μαύρο σατέν σλιπ, κάλτσες μέχρι το γόνατο και μυτερές σατέν γόβες στιλέτο. Η συγκεκριμένη δημιουργία προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 του Dolce & Gabbana, η οποία είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Κιμ Καρντάσιαν. Για να προσθέσει ακόμη περισσότερη λάμψη στην εμφάνισή της, φόρεσε στον λαιμό ένα ασημένιο τσόκερ από κρυστάλλινο πλέγμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@voguespain

El aura de #IrinaShayk en el Festival de Venecia es +1000. La modelo apostó anoche por un diseño vintage de @Dolce&Gabbana de 2003 🖤 #venicefilmfestival #FestivaldeVenecia

♬ original sound - ag ☽
@outpump

Irina Shayk also walked the red carpet at the 83rd Venice International Film Festival. #irinashayk #cinema #venicefilmfestival #mostradelcinemadivenezia

♬ audio originale - Outpump
Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες
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Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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