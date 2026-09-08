Η σέξι εμφάνιση της Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας: Πόζαρε με φόρεμα που είχε ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και σατέν γόβες

Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας, επιλέγοντας ένα φόρεμα με ανοίγματα, ψηλές κάλτσες και γόβες.

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Μια αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε ηΤο 40χρονο μοντέλο έδωσε το «παρών» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «The Echo Chamber» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επιλέγοντας ένα σύνολο από τον οίκο Dolce & Gabbana.Η Σάικ έβαλε ένα σατέν φόρεμα με ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα στα πλαϊνά, τα οποία συγκρατούνταν με κορδόνια. Κάτω από το φόρεμα ολοκλήρωσε το look με μαύρο σατέν σλιπ, κάλτσες μέχρι το γόνατο και μυτερές σατέν γόβες στιλέτο. Η συγκεκριμένη δημιουργία προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 του Dolce & Gabbana, η οποία είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Κιμ Καρντάσιαν. Για να προσθέσει ακόμη περισσότερη λάμψη στην εμφάνισή της, φόρεσε στον λαιμό ένα ασημένιο τσόκερ από κρυστάλλινο πλέγμα.: Reuters