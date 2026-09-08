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Πέθανε στα 22 της η «Μις Αυστρία 2024» Λουτσία Σίσιτς: Η μάχη που έδινε απ' όταν γεννήθηκε
Πέθανε στα 22 της η «Μις Αυστρία 2024» Λουτσία Σίσιτς: Η μάχη που έδινε απ' όταν γεννήθηκε
Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας η Σίσιτς έδινε τη δική της μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - Είχε υποβληθεί σε 7 χειρουργεία - Το μυστικό που κρατούσε στον διαγωνισμό ομορφιάς
Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Αυστρία η είδηση του θανάτου της Λουτσία Σίσιτς (Lucia Sisic), της 22χρονης που είχε κατακτήσει τον τίτλο της «Μις Αυστρία 2024». Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οικογενειακός φίλος και αναμεταδίδει το bluewin.ch.
Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, την αψεγάδιαστη εικόνα της στις πασαρέλες και το υπέροχο χαμογελαστό πρόσωπο, η Σίσιτς έδινε τη δική της μάχη. Μια σκληρή μάχη την οποία έδινε από όταν γεννήθηκε. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εκ γενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά επτά χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025.
«Η παιδική μου ηλικία ήταν απλά διαφορετική, αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατή. Όταν ήμουν 13 ετών χρειάστηκε να μου γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Ήταν μια πραγματικά οριακή κατάσταση».
Εκείνο το χειρουργείο, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή. Η 13χρονη τότε Λουτσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές και ανεξήγητες επιπλοκές. «Το αριστερό μου πόδι και το πέλμα παρέλυσαν. Ένιωθα απίστευτο πόνο, ακόμα και αν με άγγιζε ένα απλό αεράκι. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε», θυμόταν. Η νοσηλεία της διήρκεσε πέντε μήνες, καθώς το νευρικό σύστημα του κάτω άκρου της είχε υποστεί ολική παράλυση.
Παρά την καθημερινή αυτή πάλη, η Λουτσία επέλεξε να κρατήσει την περιπέτειά της κρυφή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού «Μις Αυστρία 2024». Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η κριτική επιτροπή να την αντιμετωπίσει με οίκτο ή να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση, αποδεικνύοντας μέχρι τέλους το σθένος και την αξιοπρέπειά της.
Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, την αψεγάδιαστη εικόνα της στις πασαρέλες και το υπέροχο χαμογελαστό πρόσωπο, η Σίσιτς έδινε τη δική της μάχη. Μια σκληρή μάχη την οποία έδινε από όταν γεννήθηκε. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει εκ γενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά επτά χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025.
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«Η παιδική μου ηλικία ήταν διαφορετική, αλλά με έκανε δυνατή»Η ίδια δεν είχε διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για τον προσωπικό της Γολγοθά, επιθυμώντας να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που δοκιμάζονται. Σε συνέντευξή της το 2024 στο Ηeute είχε εξομολογηθεί:
«Η παιδική μου ηλικία ήταν απλά διαφορετική, αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατή. Όταν ήμουν 13 ετών χρειάστηκε να μου γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Ήταν μια πραγματικά οριακή κατάσταση».
Εκείνο το χειρουργείο, ωστόσο, ήταν μόνο η αρχή. Η 13χρονη τότε Λουτσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές και ανεξήγητες επιπλοκές. «Το αριστερό μου πόδι και το πέλμα παρέλυσαν. Ένιωθα απίστευτο πόνο, ακόμα και αν με άγγιζε ένα απλό αεράκι. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε», θυμόταν. Η νοσηλεία της διήρκεσε πέντε μήνες, καθώς το νευρικό σύστημα του κάτω άκρου της είχε υποστεί ολική παράλυση.
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Το μυστικό που κρατούσε στον διαγωνισμό ομορφιάςΗ μάχη της δεν σταμάτησε εκεί. «Έπρεπε να ξαναμάθω να περπατάω από την αρχή. Ακόμα το πάλευα. Κι αν δεν φαινόταν πια στο βάδισμά μου, εγώ το ένιωθα κάθε στιγμή», είχε αποκαλύψει.
Παρά την καθημερινή αυτή πάλη, η Λουτσία επέλεξε να κρατήσει την περιπέτειά της κρυφή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού «Μις Αυστρία 2024». Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η κριτική επιτροπή να την αντιμετωπίσει με οίκτο ή να λάβει ευνοϊκή μεταχείριση, αποδεικνύοντας μέχρι τέλους το σθένος και την αξιοπρέπειά της.
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