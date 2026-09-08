Πέθανε στα 22 της η «Μις Αυστρία 2024» Λουτσία Σίσιτς: Η μάχη που έδινε απ' όταν γεννήθηκε

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας η Σίσιτς έδινε τη δική της μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - Είχε υποβληθεί σε 7 χειρουργεία - Το μυστικό που κρατούσε στον διαγωνισμό ομορφιάς