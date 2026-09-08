Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1: Τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία
Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1: Τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία
Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς, είπε η δημοσιογράφος μετά την πρώτη της τηλεοπτική παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού
Στη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε η Σία Κοσιώνη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως βλέπει τις αλλαγές ως μια θετική εξέλιξη και μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα.
Μετά την πρώτη της τηλεοπτική παρουσία το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, η δημοσιογράφος ήταν το πρωί της Τρίτης καλεσμένη, στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
Η Σία Κοσιώνη μίλησε για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα, αναφερόμενη παράλληλα στις αλλαγές και τις ανατροπές που έχει φέρει στη ζωή της η φετινή χρονιά. Όπως σημείωσε, παρά τις δυσκολίες, οι αλλαγές μπορούν τελικά να λειτουργήσουν θετικά και να οδηγήσουν σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις: «Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με αλλαγές και ανατροπές, θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό».
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Προς το τέλος της συζήτησης, ο Βασίλης Χιώτης τη ρώτησε αν θα επισκέπτεται συχνά την εκπομπή. Η Σία Κοσιώνη απάντησε με χιούμορ και διάθεση να επιστρέψει σύντομα στο πλατό, λέγοντας: «Θα σας έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ».
Η Σία Κοσιώνη, που επί 20 χρόνια συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ, καλησπέρισε τη Δευτέρα για πρώτη φορά τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια πήρε τον λόγο για να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα.
Υποδεχόμενος ο Νίκος Χατζηνικολάου τη δημοσιογράφο στο νέο της επαγγελματικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους και της ευχήθηκε: «Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία». Η Σία Κοσιώνη τον ευχαρίστησε για την υποδοχή, με τον παρουσιαστή να επαναλαμβάνει τη χαρά του για την παρουσία της στο δελτίο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ» απάντησε η ίδια, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».
Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη χαρά της για το νέο επαγγελματικό της βήμα και χαρακτήρισε τιμή τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της συμβολή στην ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής: «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.
Μετά την πρώτη της τηλεοπτική παρουσία το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, η δημοσιογράφος ήταν το πρωί της Τρίτης καλεσμένη, στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
Η Σία Κοσιώνη μίλησε για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα, αναφερόμενη παράλληλα στις αλλαγές και τις ανατροπές που έχει φέρει στη ζωή της η φετινή χρονιά. Όπως σημείωσε, παρά τις δυσκολίες, οι αλλαγές μπορούν τελικά να λειτουργήσουν θετικά και να οδηγήσουν σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις: «Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με αλλαγές και ανατροπές, θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό».
Δείτε το βίντεο
Προς το τέλος της συζήτησης, ο Βασίλης Χιώτης τη ρώτησε αν θα επισκέπτεται συχνά την εκπομπή. Η Σία Κοσιώνη απάντησε με χιούμορ και διάθεση να επιστρέψει σύντομα στο πλατό, λέγοντας: «Θα σας έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ».
Η Σία Κοσιώνη, που επί 20 χρόνια συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ, καλησπέρισε τη Δευτέρα για πρώτη φορά τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια πήρε τον λόγο για να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα.
Υποδεχόμενος ο Νίκος Χατζηνικολάου τη δημοσιογράφο στο νέο της επαγγελματικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους και της ευχήθηκε: «Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία». Η Σία Κοσιώνη τον ευχαρίστησε για την υποδοχή, με τον παρουσιαστή να επαναλαμβάνει τη χαρά του για την παρουσία της στο δελτίο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ» απάντησε η ίδια, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».
Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη χαρά της για το νέο επαγγελματικό της βήμα και χαρακτήρισε τιμή τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της συμβολή στην ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής: «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.
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