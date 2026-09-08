Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1: Τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Βασίλης Χιώτης τη ρώτησε αν θα επισκέπτεται συχνά την εκπομπή. Η Σία Κοσιώνη απάντησε με χιούμορ και διάθεση να επιστρέψει σύντομα στο πλατό, λέγοντας: «





Η Σία Κοσιώνη, που







Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη χαρά της για το νέο επαγγελματικό της βήμα και χαρακτήρισε τιμή τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της συμβολή στην ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής: «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.

».Η Σία Κοσιώνη, που επί 20 χρόνια συνεργαζόταν με τον ΣΚΑΪ , καλησπέρισε τη Δευτέρα για πρώτη φορά τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια πήρε τον λόγο για να σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα. Υποδεχόμενος ο Νίκος Χατζηνικολάου τη δημοσιογράφο στο νέο της επαγγελματικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στη συνεργασία τους και της ευχήθηκε: «Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία». Η Σία Κοσιώνη τον ευχαρίστησε για την υποδοχή, με τον παρουσιαστή να επαναλαμβάνει τη χαρά του για την παρουσία της στο δελτίο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ» απάντησε η ίδια, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη χαρά της για το νέο επαγγελματικό της βήμα και χαρακτήρισε τιμή τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της συμβολή στην ενημερωτική προσπάθεια του σταθμού, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής: «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.

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