Γιάννης Οικονομίδης: Δεν ξέρω αν η «Σπασμένη Φλέβα» είναι για τα οσκαρικά γούστα, αν μπούμε στις 20 ταινίες θα είναι μεγάλη επιτυχία
Γιάννης Οικονομίδης: Δεν ξέρω αν η «Σπασμένη Φλέβα» είναι για τα οσκαρικά γούστα, αν μπούμε στις 20 ταινίες θα είναι μεγάλη επιτυχία
Είναι μια ωραία διάκριση, μεγάλη τιμή, δήλωσε ο σκηνοθέτης μετά την ανακοίνωση του υπουργείο Πολιτισμού ότι η ταινία του είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ
Μετά την ανακοίνωση του υπουργείο Πολιτισμού ότι η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη θα είναι η επίσημη υποβολή της Ελλάδας για τα Όσκαρ, ο σκηνοθέτης δήλωσε πως είναι τιμή του να εκπροσωπεί τη χώρα. Ο ίδιος αιφνιδιάστηκε, αφού θεωρεί πως το έργο του δεν ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Παρόλα αυτά, για εκείνον μεγάλη επιτυχία θα ήταν αν το φιλμ συμπεριλαμβανόταν στη short list με τις 20 ταινίες.
Ο Γιάννης Οικονομίδης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, λέγοντας αρχικά: «Η διαδρομή κράτησε 25 χρόνια. Δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια ωραία διάκριση, μεγάλη τιμή το ότι σε προτείνει η χώρα σου ως καλύτερη ταινία της χρονιάς να εκπροσωπήσεις την πατρίδα, την Ελλάδα. Είναι σημαντικό».
Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι παρατηρεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχέση που αναπτύσσουν οι θεατές με τη «Σπασμένη Φλέβα»: «Τώρα απολαμβάνω τη σχέση του κόσμου με την ταινία, πιο ψύχραιμα. Ταξίδεψα στην Ελλάδα, γύρω γύρω, κάναμε προβολές και είδα ότι ο κόσμος έχει την ίδια αίσθηση, όπως όταν η ταινία βγήκε στις αίθουσες στο τέλος του χρόνου, τον Νοέμβριο. Δηλαδή, η ταινία ''δουλεύει''. Ο κόσμος προβληματίζεται, ταυτίζεται, συγκλονίζεται, θέλει μετά να το κουβεντιάσει».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Γιάννης Οικονομίδης περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για την απόφαση του υπουργείου, αλλά και την επικοινωνία που είχε με τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Το έμαθα χθες το απόγευμα, την ώρα που το μάθατε και εσείς. Με πήρε ένας φίλος δημοσιογράφος και μου λέει ''μας ήρθε ένα μέιλ από το υπουργείο Πολιτισμού''. Εγώ, το είχα απωθήσει όλο αυτό με τα Όσκαρ. Μίλησα κατευθείαν με τον Βασίλη (σ.σ. Μπισμπίκη), εγώ του το ανακοίνωσα. Χάρηκε πολύ. 'Ολη η δημιουργική ομάδα κρατούσε μικρό καλάθι».
Όταν ρωτήθηκε, δε, για το αν ονειρεύεται να βρεθεί η «Σπασμένη Φλέβα» στην τελική λίστα με τις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες, απάντησε: «Μακάρι να είμαστε στις 20, λέμε για το short list. Και να μπει η ταινία στις 20 είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει μία ταινία που μπορεί να πάρει το Όσκαρ. Απλά η δική μου ταινία δεν ξέρω αν είναι τόσο για τα οσκαρικά γούστα. Είναι λίγο πιο ευρωπαϊκό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Γιάννης Οικονομίδης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Studio στις 3», την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, λέγοντας αρχικά: «Η διαδρομή κράτησε 25 χρόνια. Δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια ωραία διάκριση, μεγάλη τιμή το ότι σε προτείνει η χώρα σου ως καλύτερη ταινία της χρονιάς να εκπροσωπήσεις την πατρίδα, την Ελλάδα. Είναι σημαντικό».
Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι παρατηρεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη σχέση που αναπτύσσουν οι θεατές με τη «Σπασμένη Φλέβα»: «Τώρα απολαμβάνω τη σχέση του κόσμου με την ταινία, πιο ψύχραιμα. Ταξίδεψα στην Ελλάδα, γύρω γύρω, κάναμε προβολές και είδα ότι ο κόσμος έχει την ίδια αίσθηση, όπως όταν η ταινία βγήκε στις αίθουσες στο τέλος του χρόνου, τον Νοέμβριο. Δηλαδή, η ταινία ''δουλεύει''. Ο κόσμος προβληματίζεται, ταυτίζεται, συγκλονίζεται, θέλει μετά να το κουβεντιάσει».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Γιάννης Οικονομίδης περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για την απόφαση του υπουργείου, αλλά και την επικοινωνία που είχε με τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Το έμαθα χθες το απόγευμα, την ώρα που το μάθατε και εσείς. Με πήρε ένας φίλος δημοσιογράφος και μου λέει ''μας ήρθε ένα μέιλ από το υπουργείο Πολιτισμού''. Εγώ, το είχα απωθήσει όλο αυτό με τα Όσκαρ. Μίλησα κατευθείαν με τον Βασίλη (σ.σ. Μπισμπίκη), εγώ του το ανακοίνωσα. Χάρηκε πολύ. 'Ολη η δημιουργική ομάδα κρατούσε μικρό καλάθι».
Όταν ρωτήθηκε, δε, για το αν ονειρεύεται να βρεθεί η «Σπασμένη Φλέβα» στην τελική λίστα με τις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες, απάντησε: «Μακάρι να είμαστε στις 20, λέμε για το short list. Και να μπει η ταινία στις 20 είναι μεγάλη επιτυχία. Όχι, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει μία ταινία που μπορεί να πάρει το Όσκαρ. Απλά η δική μου ταινία δεν ξέρω αν είναι τόσο για τα οσκαρικά γούστα. Είναι λίγο πιο ευρωπαϊκό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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