Γιάννης Οικονομίδης: Δεν ξέρω αν η «Σπασμένη Φλέβα» είναι για τα οσκαρικά γούστα, αν μπούμε στις 20 ταινίες θα είναι μεγάλη επιτυχία

Είναι μια ωραία διάκριση, μεγάλη τιμή, δήλωσε ο σκηνοθέτης μετά την ανακοίνωση του υπουργείο Πολιτισμού ότι η ταινία του είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ