Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση πάνω από τα κολωνάκια στον ΒΟΑΚ, πέταξε το ΙΧ στη θάλασσα για να εξαφανίσει τα ίχνη

Το αυτοκίνητο ανήκε σε έναν 62χρονο, ο οποίος το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο παππού του 17χρονου





Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 17χρονος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Σισίου, όπου ο νεαρός φέρεται να παραβίασε τα διαχωριστικά κολωνάκια, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κατά την επικίνδυνη προσπέραση.







Δείτε βίντεο με την επικίνδυνη προσπέραση:







σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ωστόσο δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.



Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών δεν περιορίστηκε στον εντοπισμό του οδηγού, αλλά επεκτάθηκε και στην κυριότητα και την παραχώρηση του οχήματος.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκε σε έναν 62χρονο, ο οποίος το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο παππού του 17χρονου. Από την έρευνα προέκυψε στη συνέχεια ότι το όχημα είχε καταλήξει στα χέρια του ανηλίκου, ο οποίος και φέρεται να το οδηγούσε κατά το περιστατικό στον ΒΟΑΚ.



Κλείσιμο



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «Ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός οδηγός οχήματος για επικίνδυνη οδήγηση στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης



Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνελήφθη με ακόμα δύο εμπλεκόμενους ημεδαπούς για κατά περίπτωση παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής



Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ



Στην ταυτοποίηση του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε αναστάτωση στον ΒΟΑΚ πριν από δέκα μέρες, πραγματοποιώντας επικίνδυνη προσπέραση και ξηλώνοντας τα διαχωριστικά κολωνάκια, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 17χρονος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Σισίου, όπου ο νεαρός φέρεται να παραβίασε τα διαχωριστικά κολωνάκια, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κατά την επικίνδυνη προσπέραση.Το ίδιο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στη συνέχεια στη θάλασσα, στην περιοχή της παραλίας Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη, γεγονός που αποτέλεσε ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα των Αρχών για την ταυτοποίηση του οδηγού.Σε βάρος του 17χρονου, ωστόσο δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών δεν περιορίστηκε στον εντοπισμό του οδηγού, αλλά επεκτάθηκε και στην κυριότητα και την παραχώρηση του οχήματος.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκε σε έναν 62χρονο, ο οποίος το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο παππού του 17χρονου. Από την έρευνα προέκυψε στη συνέχεια ότι το όχημα είχε καταλήξει στα χέρια του ανηλίκου, ο οποίος και φέρεται να το οδηγούσε κατά το περιστατικό στον ΒΟΑΚ.Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνες στις κατοικίες των τριών ενηλίκων που συνδέονται με την υπόθεση.«Ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός οδηγός οχήματος για επικίνδυνη οδήγηση στο Βόρειο Οδικό Άξονα ΚρήτηςΕπιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνελήφθη με ακόμα δύο εμπλεκόμενους ημεδαπούς για κατά περίπτωση παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, και της Αστυνομικής Διάταξης περί ΖωοκλοπήςΒεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ

Στο πλαίσιο τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εξιχνιάστηκε από το Β΄ Σταθμό Τμήματος Τροχαίας Β.Ο.Α.Κρήτης, περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 29.08.2026 επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης περιοχή Δήμου Χερσονήσου και προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.



Ειδικότερα, οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζε οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου να πραγματοποιεί αντικανονική προσπέραση προκαλώντας φθορές σε εύκαμπτους οριοδείκτες (κολωνάκια) εισέρχοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Από την κατάλληλη αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκε ως οδηγός του οχήματος ανήλικος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου.



Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της προανάκρισης, το εν λόγω όχημα, το οποίο είναι ιδιοκτησίας 62χρονου ημεδαπού είχε παραχωρηθεί σε 59χρονο οικείο του ανηλίκου και την 01.09.2026 εντοπίστηκε στη θάλασσα σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.



Στο πλαίσιο αυτό, χθες (07.09.2026), πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, σε οικίες και ποιμνιοστάσια των εμπλεκόμενων ημεδαπών.





Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

10,2 γραμμάρια κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

2 ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.





Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.



Για τις ανωτέρω παραβάσεις συνελήφθησαν ο 62χρονος, ο 59χρονος και ο 49χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, καθώς και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.



Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ στον ανήλικο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.



Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επισημαίνει ότι η αντικοινωνική και επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου».