Απίστευτη περιπέτεια για αλεξιπτωτίστρια: Χτυπήθηκε στο κεφάλι, ζαλίστηκε, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο και έκανε ελεύθερη πτώση από τα 3.500 μ.

Σύμφωνα με τη Sun η ταχύτητα που ανέπτυξε η Γουίφεν στην ανεξελέγκτη κάθοδό της έφτασε περίπου τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές αντιλήφθηκαν το ατύχημα και προσπάθησαν να την προσεγγίσουν στον αέρα. Ένας από αυτούς επιχείρησε να την αρπάξει αλλά δεν τα κατάφερε και αναγκάστηκε να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο λίγες εκατοντάδες μέτρα από το έδαφοςΚάποια στιγμή, πάντως, η Γουίφεν σε ύψος περίπου 300 μέτρων κατάφερε να τραβήξει το κορδόνι ενεργοποίησης του αλεξιπτώτου της, αν η ίδια και δεν θυμάται τίποτα από την ελεύθερη πτώση. Αυτό ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε και δεύτερο εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες κατέγραψαν ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος.Ο συνδυασμός των δύο αλεξιπτώτων δημιούργησε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «downplane», μειώνοντας την ταχύτητά της ενώ καθοριστικό αποδείχθηκε το δέντρο που βρισκόταν στη μέση μιας τεράστιας έκτασης από ανοιχτά χωράφια καθώς μείωσε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.Παρότι έζησε μια εμπειρία που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, η Γουίφεν ήδη σχεδιάζει το επόμενο άλμα της. «Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι περισσότεροι δεν επιζούν από ατυχήματα σαν κι αυτό. Θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας τι συνέβη και πόσο κοντά βρέθηκα στον θάνατο, νιώθω και λίγο νευρική».