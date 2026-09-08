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Απίστευτη περιπέτεια για αλεξιπτωτίστρια: Χτυπήθηκε στο κεφάλι, ζαλίστηκε, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο και έκανε ελεύθερη πτώση από τα 3.500 μ.
Απίστευτη περιπέτεια για αλεξιπτωτίστρια: Χτυπήθηκε στο κεφάλι, ζαλίστηκε, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο και έκανε ελεύθερη πτώση από τα 3.500 μ.
Ευτυχώς η Βρετανίδα Χόλι Γουίφεν τη γλίτωσε με λίγα κατάγματα και δηλώνει ότι ετοιμάζεται για την επόμενη πτώση
Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε η 35χρονη αλεξιπτωτίστρια Χόλι Γουίφεν όταν έχασε τις αισθήσεις της από κατά λάθος χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια άλματος στο Νότιγχαμ, στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να μην ανοίξει το αλεξίπτωτό της και να κάνει ελεύθερη πτώση από ύψος 3.500 μέτρων.
Σε βίντεο από κάμερα άλλου αλεξιπτωτιστή έχει καταγραφεί η στιγμή που η Γουίφεν, η οποία έχει πραγματοποιήσει 425 άλματα, δέχεται το κατά λάθος χτύπημα στο κεφάλι.
Όπως φαίνεται στα πλάνα η 35χρονη χάνει τις αισθήσεις και συνεχίζει «αφρενάριστη» τη βουτιά της.
Αυτό που έσωσε τη ζωη της στο ατύχημα της 7ης Αυγούστου ήταν ένα κωνοφόρο δέντρο, το οποίο απορρόφησε μέρος της πρόσκρουσης.
Στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό της πόδι και το κάταγμα στη σπονδυλική της στήλη.
Στο βίντεο φαίνεται η Γουίφεν να πηδά μαζί με περίπου οκτώ ακόμη αλεξιπτωτιστές από αεροσκάφος χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως «tracking», κατά την οποία οι αθλητές αυξάνουν την ταχύτητά τους πέφτοντας οριζόντια.
Καθώς η ομάδα διασκορπίστηκε ένας από τους αλεξιπτωτιστές συγκρούστηκε με τη Γουίφεν τη στιγμή που εκείνη άλλαζε θέση, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν κομμάτια εξοπλισμού και η ίδια να χάσει τις αισθήσεις της.
Μετά τη σύγκρουση, η 35χρονη άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 3.5000 μέτρων, ενώ η σύγκρουση σημειώθηκε με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.
Σε βίντεο από κάμερα άλλου αλεξιπτωτιστή έχει καταγραφεί η στιγμή που η Γουίφεν, η οποία έχει πραγματοποιήσει 425 άλματα, δέχεται το κατά λάθος χτύπημα στο κεφάλι.
Όπως φαίνεται στα πλάνα η 35χρονη χάνει τις αισθήσεις και συνεχίζει «αφρενάριστη» τη βουτιά της.
Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro— The Sun (@TheSun) September 7, 2026
Αυτό που έσωσε τη ζωη της στο ατύχημα της 7ης Αυγούστου ήταν ένα κωνοφόρο δέντρο, το οποίο απορρόφησε μέρος της πρόσκρουσης.
Στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό της πόδι και το κάταγμα στη σπονδυλική της στήλη.
Στο βίντεο φαίνεται η Γουίφεν να πηδά μαζί με περίπου οκτώ ακόμη αλεξιπτωτιστές από αεροσκάφος χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως «tracking», κατά την οποία οι αθλητές αυξάνουν την ταχύτητά τους πέφτοντας οριζόντια.
Καθώς η ομάδα διασκορπίστηκε ένας από τους αλεξιπτωτιστές συγκρούστηκε με τη Γουίφεν τη στιγμή που εκείνη άλλαζε θέση, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν κομμάτια εξοπλισμού και η ίδια να χάσει τις αισθήσεις της.
Μετά τη σύγκρουση, η 35χρονη άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 3.5000 μέτρων, ενώ η σύγκρουση σημειώθηκε με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.
Σύμφωνα με τη Sun η ταχύτητα που ανέπτυξε η Γουίφεν στην ανεξελέγκτη κάθοδό της έφτασε περίπου τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές αντιλήφθηκαν το ατύχημα και προσπάθησαν να την προσεγγίσουν στον αέρα. Ένας από αυτούς επιχείρησε να την αρπάξει αλλά δεν τα κατάφερε και αναγκάστηκε να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο λίγες εκατοντάδες μέτρα από το έδαφος
Κάποια στιγμή, πάντως, η Γουίφεν σε ύψος περίπου 300 μέτρων κατάφερε να τραβήξει το κορδόνι ενεργοποίησης του αλεξιπτώτου της, αν η ίδια και δεν θυμάται τίποτα από την ελεύθερη πτώση. Αυτό ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε και δεύτερο εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες κατέγραψαν ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος.
Ο συνδυασμός των δύο αλεξιπτώτων δημιούργησε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «downplane», μειώνοντας την ταχύτητά της ενώ καθοριστικό αποδείχθηκε το δέντρο που βρισκόταν στη μέση μιας τεράστιας έκτασης από ανοιχτά χωράφια καθώς μείωσε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.
Παρότι έζησε μια εμπειρία που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, η Γουίφεν ήδη σχεδιάζει το επόμενο άλμα της. «Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι περισσότεροι δεν επιζούν από ατυχήματα σαν κι αυτό. Θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας τι συνέβη και πόσο κοντά βρέθηκα στον θάνατο, νιώθω και λίγο νευρική».
Κάποια στιγμή, πάντως, η Γουίφεν σε ύψος περίπου 300 μέτρων κατάφερε να τραβήξει το κορδόνι ενεργοποίησης του αλεξιπτώτου της, αν η ίδια και δεν θυμάται τίποτα από την ελεύθερη πτώση. Αυτό ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε και δεύτερο εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες κατέγραψαν ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος.
Ο συνδυασμός των δύο αλεξιπτώτων δημιούργησε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «downplane», μειώνοντας την ταχύτητά της ενώ καθοριστικό αποδείχθηκε το δέντρο που βρισκόταν στη μέση μιας τεράστιας έκτασης από ανοιχτά χωράφια καθώς μείωσε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.
Παρότι έζησε μια εμπειρία που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, η Γουίφεν ήδη σχεδιάζει το επόμενο άλμα της. «Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι περισσότεροι δεν επιζούν από ατυχήματα σαν κι αυτό. Θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας τι συνέβη και πόσο κοντά βρέθηκα στον θάνατο, νιώθω και λίγο νευρική».
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