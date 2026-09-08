Μητσοτάκης από Αίγυπτο: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν

Μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε από το Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Τι είπαν στις κοινές δηλώσεις με Σίσι και Χριστοδουλίδη

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν», τόνισε ο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, προσθέτοντας ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα» και ότι η χώρα «δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».



Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα τη συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.



όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».



«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει», τόνισε.



Οι δηλώσεις των τριών ηγετών:







Νέα ελληνική πρωτοβουλία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε παράλληλα νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.



«Η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά», σημείωσε, τονίζοντας ότι για την Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, το ζήτημα αποτελεί απόλυτη και διαχρονική προτεραιότητα.



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«Η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι κρίσιμη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ–Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για τη σύναψη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.



«Έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», είπε.



», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδροκαι τον πρόεδρο της Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα» και ότι η χώρα «δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα τη συμφωνίαγια τη μερική οριοθέτηση της, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.Όπως είπε, η συμφωνία απέδειξε ότι «».«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο.. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει», τόνισε.Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε παράλληλαγια την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.«Ηκαι ταπρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά», σημείωσε, τονίζοντας ότι για την Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, το ζήτημα αποτελεί απόλυτη και διαχρονική προτεραιότητα.Όπως ανέφερε, κατά την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε έναν μήνα, η Αθήνα σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στονστην αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ–Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για τη σύναψη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.«Έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμεότι η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», είπε.

Όπως τόνισε, μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης–Αιγύπτου αποτελεί «επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς».



Σίσι: «Πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας» η τριμερής Ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας: «Η τριμερής εταιρική σχέση περιλαμβάνει τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας».



«Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών», πρόσθεσε.



Ο Σίσι επανήλθε στο περιφερειακό αποτύπωμα της τριμερούς, λέγοντας ότι «αυτό που ενώνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο», βασισμένο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη και ικανό να προσφέρει πρακτικές λύσεις.



Υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευση των τριών χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση των μηχανισμών του.



Στο ενεργειακό πεδίο, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση GREGY «πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης», ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας στην τεχνολογία και τον τουρισμό.



Για τη Γάζα επανέλαβε τη θέση της Αιγύπτου υπέρ μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης και της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τέλος, ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο για τη διαχρονική στήριξή του στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.



Χριστοδουλίδης: Άτυπη, αλλά στρατηγική στην ουσία Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη σημερινή τριμερή «άτυπη, αλλά στρατηγική στην ουσία», σημειώνοντας ότι Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος έχουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις.



Μίλησε για «ένα σχήμα που έχει στρατηγικό βάθος» και πρόσθεσε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς».



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έβαλε ιδιαίτερη έμφαση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα: «Η κυριαρχία και ο σεβασμός των κρατών αποτελούν την κυρίαρχη πυξίδα μας», είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά «τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών».



Επανέλαβε ακόμη τη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.



Οι αναφορές αυτές γίνονται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας γύρω από τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας μετά τη Συμφωνία της Μέκκας. Ούτε ο Σίσι ούτε ο Χριστοδουλίδης, ωστόσο, συνέδεσαν ρητά τις τοποθετήσεις τους με τη συγκεκριμένη συμφωνία.



Η κοινή διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής «Εμείς, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας συναντηθεί στο El-Alamein, με την ευκαιρία της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ των χωρών μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την υπερηφάνεια μας για τις ιστορικές σχέσεις και τους άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν τους λαούς μας, και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τρόπο που να προάγει τα συμφέροντα των λαών μας και να ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των κοινών, περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων.



Με γνώμονα την αυξανόμενη βαρύτητα της περιοχής της Ανατολική Μεσογείου, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, τονίζουμε τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών μας. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας από την θεσμοθέτησή του στο Κάιρο τον Νοέμβριο του 2014, ο οποίος υπήρξε ένα επιτυχημένο μοντέλο για την περιφερειακή συνεργασία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του, βασιζόμενοι στις αρχές της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συνεργασίας. Επαναβεβαιώνουμε τη συλλογική μας βούληση για την προάσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την επίλυση των διαφορών και των κρίσεων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα ενίσχυαν την ένταση και που θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή που θα απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, της αποχής από την απειλή και τη χρήση βίας, και την πλήρη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.



Τονίζουμε εκ νέου τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της προσήλωσης όλων των Κρατών ως προς την προάσπιση των αρχών του, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων Κρατών και να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιεσδήποτε Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).



Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για το Κυπριακό και εκφράζουμε τη στήριξή μας στις συνεχιζόμενες ενέργειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζουμε ότι η επίτευξη οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.



Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στην ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης, διαρκούς και καθολικής ειρήνης που να βασίζεται στη λύση Δύο Κρατών. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους εντός των γραμμών της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε τη σημασία της προώθησης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Προέδρου Donald Trump για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα διασφάλιζε την εκκίνηση της ανοικοδόμησης και της πρώιμη αποκατάσταση στη Γάζα, καθώς και τη διατήρηση της ενότητας των παλαιστινιακών εδαφών. Παραμένουμε έντονα ανήσυχοι για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει στον πληθυσμό με ασφάλεια, ταχύτητα και σε ευρεία κλίμακα. Επιβεβαιώνουμε επίσης τη γεωγραφική, πολιτική και νομική γειτνίαση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες διαχωρισμού τους, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών που αποσκοπούν στο εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού.



Τονίζουμε εκ νέου την σταθερή στήριξή μας στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και στη σημασίατης πλήρους εφαρμογής του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για την παύση όλων των επιθέσεων κατά του Λιβάνου και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα λιβανικά εδάφη. Καλούμε για την ενίσχυση των θεσμών του Λιβανικού Κράτους, πρωταρχικά, μεταξύ αυτών, των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους επεκτείνοντας την πλήρη εξουσία και κυριαρχία του Κράτους σε ολόκληρη του την επικράτεια.



Υπογραμμίζουμε εκ νέου τη στήριξη μας στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης, καθώς και σε μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη από τους ίδιους τους Λίβυους, χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Καλούμε επίσης για την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη και εκφράζουμε την υποστήριξη μας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών ως προς την διενέργεια, τόσο προεδρικών όσο και κοινοβουλευτικών εκλογών, ταυτόχρονα, το συντομότερο δυνατόν, εντός του πλαισίου της λιβυκής ιδιοκτησίας.



Επιβεβαιώνουμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινό συμφέρον και βασικό πυλώνα της τριμερούς συνεργασίας. Εκφράζουμε την βούλησή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου και του έργου διασύνδεσης GREGY, ούτως ώστε να ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια και η διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές.



Επισημαίνουμε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, στηρίζοντας έτσι την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύνδεση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τις αιγυπτιακές υποδομές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και καλούμε για την ολοκλήρωση τους το συντομότερο δυνατόν.



Τονίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της υδατικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπό το φως των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη εξάρτηση της Αιγύπτου από τον ποταμό Νείλο και επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξη μας στην υδατική της ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο στη Λεκάνη του Νείλου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του Αιθιοπικού Φράγματος. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι οι διασυνοριακοί υδάτινοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Νείλου, θα πρέπει να λειτουργούν ως μέσο συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης και όχι ως πηγή σύγκρουσης. Για αυτό τον σκοπό, επιβεβαιώνουμε την ανάγκη τήρησης της αρχής του "μη βλάπτειν" και στην υποχρεώση συνεργασίας, περιλαμβανομένης και της εκ των προτέρων κοινοποίησης, διαβούλευσης και συναίνεσης, καθώς και της αποχής από μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις χρήσεις και τις ανάγκες της Αιγύπτου σε ύδατα, με τρόπο που να διασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών.



Αποδίδουμε ξεχωριστή βαρύτητα στην ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, και στη μετατροπή των εξαιρετικών πολιτικών μας σχέσεων σε χειροπιαστές οικονομικές ευκαιρίες για τους λαούς μας. Η ορθή αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης, καθώς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τριών μας χωρών θα δημιουργήσει νέους ορίζοντες για τον ιδιωτικό τομέα και θα προωθήσει τη συνέργεια των οικονομιών μας. Ενθαρρύνουμε την εντατικοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς πρωταρχικής σημασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.



Επισημαίνουμε ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί μια ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση, που να συνδυάζει διαστάσεις ασφάλειας και ανάπτυξης, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Τονίζουμε τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της προτροπής της παροχής οργανωμένων ευκαιριών εργοδότησης για Αιγύπτιους εργαζόμενους, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διμερείς συμφωνίες.



Τονίζουμε τη σημασία της συνέχισης της ενίσχυσης της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμβάλλει στη στήριξη της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Αίγυπτο και την περιοχή. Χαιρετίζουμε την πρόοδο, η οποία έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των έξι πυλώνων που αποτελούν το πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, και επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό σε αυτό το πλαίσιο για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων και τη συμβολή στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου.



Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών και του εντατικοποιημένου συντονισμού μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών, των θεσμών τους και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη πολιτική συναίνεση μετατρέπεται σε απτά έργα και προγράμματα προς όφελος των λαών των τριών χωρών.



Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής για την πρακτική εφαρμογή και συγκρότηση μιας Μόνιμης Γραμματείας στο πλαίσιο του Τριμερούς Μηχανισμού Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, με βάση τη Λευκωσία.



Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής μας, επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη προσήλωση μας στη στρατηγική σχέση Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για μια πιο ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα περιοχή. Υπογραμμίζουμε την πρόθεση μας να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών και να θωρακίσουμε αυτή τη σύμπραξη, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα οράματα των λαών των τριών χωρών μας και να εδραιώνει την ειρήνη, την πρόοδο και τη συνεργασία στην περιοχή μας.



Εμείς, Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκφράζουμε την βαθύτατη εκτίμηση μας προς τον πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το λαό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για τη φιλοξενία της σημερινής Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Προσβλέπουμε στην επόμενη 11η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για ένα ασφαλέστερο, πιο ειρηνικό και ευημερούν μέλλον».



Οι συναντήσεις στην Αίγυπτο Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και αμέσως μετά έγινε άτυπη τριμερής με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο συγκρούσεων και ανακατατάξεων που κάνει ακόμη σημαντικότερες τις σταθερές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο Πρωθυπουργός μίλησε πριν από το ταξίδι για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του Κόλπου. Σχέσεις οι οποίες, όπως τόνισε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών.



Και περιέγραψε τον ρόλο που μπορεί να παίξει πλέον η Ελλάδα: «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου.



Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η Συμφωνία της Μέκκας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «αξίζει να παρακολουθήσουμε», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν αλλάζει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».



Για την πιθανή προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας–Τουρκίας ήταν ακόμη πιο σαφής: «Δεν σημαίνει ότι, επειδή η συμφωνία της Μέκκας μπορεί να έφερε πιο κοντά, ενδεχομένως, τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη απ’ αυτό».



Η συνέχεια θα δοθεί σύντομα και στο Ριάντ. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.