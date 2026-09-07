Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Σαξονία-Άνχαλτ Φρίντριχ Μερτς Εκλογές AfD

Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες

Κρατώντας πανό, σημαίες της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας για το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια με τις δυνάμεις της αστυνομίας

Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
312 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατίδιο της Σαξονίας - Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, αν και χωρίς αυτοδυναμία.

Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων βρέθηκαν νωρίτερα στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων διαδηλώνοντας κατά του εκλογικού αποτελέσματος. 

Συγκεκριμένα, χιλιάδες κόσμου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως η Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, διαδήλωσαν κρατώντας πανό με τον Μερτς να έχει... κέρατα και φορώντας μπλούζες με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων.  Παράλληλα, σε περίοπτη θέση υπήρχαν τόσο σημαίες της Γερμανίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες


Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο Βερολίνο και την Πύλη του Βραδεμβούργου συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις με τις δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. 

Κλείσιμο

Μερτς: Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι


Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισήμανε ότι η Γερμανία έχει αφήσει προ πολλού πίσω της τον εθνικισμό και δεν θα επιτρέψει να αναδειχθεί ένα νέο αντίστοιχο ρεύμα.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό.


Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, σε «μη δημοκρατικά κόμματα», εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και την Die Linke. Παράλληλα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, ενώ επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει.
312 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης