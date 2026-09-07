Στους δρόμους οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες

🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz:



“Germany has left nationalism behind and will never again allow ethnic nationalism in Germany.”



Follow: @europa pic.twitter.com/GxwQ3lJPnp — Europa.com (@europa) September 7, 2026

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, σε «μη δημοκρατικά κόμματα», εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και την Die Linke. Παράλληλα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, ενώ επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει.