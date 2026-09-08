Ένα άστοχο σουτ αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, τι λέει ο άνθρωπος που τα εντόπισε
Ένα άστοχο σουτ αποκάλυψε τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, τι λέει ο άνθρωπος που τα εντόπισε
Τα οστά εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένο χώρο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη αποκάλυψε ένα μακάβριο εύρημα. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να αναζητήσει την μπάλα, εντόπισε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο.
Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.
Την περιγραφή του περιστατικού και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν μπροστά του τα ανθρώπινα οστά δίνει ο διευθυντής της Ακαδημίας, μιλώντας στο Orange Press Agency:
«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», αναφέρει.
Όπως εξηγεί, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα. «Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημειώνει.
Στη συνέχεια, όπως λέει, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».
Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρινίζει ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας. «Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», καταλήγει.
Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.
Την περιγραφή του περιστατικού και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν μπροστά του τα ανθρώπινα οστά δίνει ο διευθυντής της Ακαδημίας, μιλώντας στο Orange Press Agency:
«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», αναφέρει.
Όπως εξηγεί, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα. «Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημειώνει.
Στη συνέχεια, όπως λέει, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».
Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρινίζει ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας. «Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», καταλήγει.
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