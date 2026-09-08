Συνελήφθη στο Θησείο άνδρας μετά από έλεγχο της Αστυνομίας, είχε στην κατοχή του μαχαίρια και αεροβόλο όπλο

Μίνι οπλοστάσιο είχε στην κατοχή του ο Έλληνας που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ στην περιοχή του Θησείου χθες το βράδυ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας