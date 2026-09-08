«Σπασμένη Φλέβα»: Ένα σύγχρονο αρχαίο δράμα στον δρόμο για τη μεγάλη οσκαρική σκηνή

Αυτή ακριβώς η συνάντηση της ελληνικής ταυτότητας της κρίσης με τα καθολικά ζητήματα βρίσκεται και στον πυρήνα του σκεπτικού της επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει στην ταινία την επανεγγραφή μοτίβων της αρχαίας τραγωδίας μέσα από το αδιέξοδο ενός ήρωα της σημερινής Ελλάδας.Δεν πρόκειται, επομένως, για μια επιλογή που επιχειρεί να εξωραΐσει την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να γίνει διεθνώς αποδεκτή, αλλά για την αναγνώριση της δυνατότητας ενός βαθιά ελληνικού κινηματογραφικού σύμπαντος να συνομιλήσει με θεατές πέρα από τα εθνικά του συμφραζόμενα.Η ταινία, που κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, σημείωσε επίσης σημαντική εμπορική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι ένα απαιτητικό, προσωπικό σινεμά μπορεί να συναντήσει ένα ευρύτερο κοινό χωρίς να εγκαταλείψει την αισθητική του ταυτότητα.Η οσκαρική διαδρομή παραμένει ανοιχτή με το ταξίδι, όμως, να αρχίζει τώρα και με την ελληνική επιλογή να συνιστά την ιδανική απάντηση στην άδικη απουσία του Οικονομίδη από τα βραβεία της ελληνικής Ακαδημίας.Η επίσημη ελληνική επιλογή συνιστά ήδη μια ουσιαστική αναγνώριση για έναν δημιουργό που έχει μετατρέψει τις πιο σκοτεινές όψεις της καθημερινότητας σε υλικό μιας κινηματογραφικής γλώσσας με έντονη προσωπική σφραγίδα.