«Σπασμένη Φλέβα»: Ένα σύγχρονο αρχαίο δράμα στον δρόμο για τη μεγάλη οσκαρική σκηνή
«Σπασμένη Φλέβα»: Ένα σύγχρονο αρχαίο δράμα στον δρόμο για τη μεγάλη οσκαρική σκηνή
Η επίσημη ελληνική υποβολή του Υπουργείου Πολιτισμού για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας αναδεικνύει τη διεθνή δυναμική της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη που φαντάζει με αρχαία τραγωδία μεταφερμένη στο σήμερα
Η πολυσυζητημένη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που έσπασε ταμεία, «Σπασμένη Φλέβα» είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον δρόμο για τα Όσκαρ στην 99η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το 2027.
Η επιλογή ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας δεκατριμελούς επιτροπής και την αποδοχή της από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πρόκειται για την επίσημη ελληνική υποβολή που θα μας εκπροσωπήσει στην πανηγυρική διοργάνωση των βραβείων κινηματογράφου της Ακαδημίας που θα διεξαχθεί το 2027.
Η απόφαση έχει μεγάλη βαρύτητα καθώς αφορά έναν σκηνοθέτη που, από το «Σπιρτόκουτο» μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αδιαπραγμάτευτα κινηματογραφικά ιδιώματα της χώρας.
Ο Οικονομίδης με ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, στη γραμμή των auteurs αλλά με ελληνική ταυτότητα, επέμενε πάντα να ρίχνει φως στην υποβόσκουσα κοινωνικοπολιτική βία, τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις ως πεδία σύγκρουσης, την αγωνία της κοινωνικής ανόδου και τη γλώσσα ως όργανο εξουσίας, ταπείνωσης αλλά και απελπισμένης αυτοάμυνας.
Η «Σπασμένη Φλέβα» συνεχίζει αυτή τη διαδρομή, μετατοπίζοντας την ένταση σε μια πιο καθαρή, σχεδόν κλασική τραγική αφήγηση-ένα αρχαίο δράμα μεταφερμένο στο σήμερα.
Εκτός, όμως, από την αγωνιώδη πλοκή, η ταινία αναδεικνύει τις προσωπικές συγκρούσεις και τα μεγάλα διλήμματα που κάνουν τον ήρωα να μοιάζει με τραγικό ήρωα, την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να διατηρήσει πάση θυσία την κοινωνική του θέση και την καταστροφική σύγκρουση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην εικόνα που έχει κατασκευάσει για τον εαυτό του.
Το σενάριο υπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης, ενώ πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη και ο Στάθης Σταμουλακάτος.
Η επιλογή ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας δεκατριμελούς επιτροπής και την αποδοχή της από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Πρόκειται για την επίσημη ελληνική υποβολή που θα μας εκπροσωπήσει στην πανηγυρική διοργάνωση των βραβείων κινηματογράφου της Ακαδημίας που θα διεξαχθεί το 2027.
Η απόφαση έχει μεγάλη βαρύτητα καθώς αφορά έναν σκηνοθέτη που, από το «Σπιρτόκουτο» μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αδιαπραγμάτευτα κινηματογραφικά ιδιώματα της χώρας.
Ο Οικονομίδης με ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, στη γραμμή των auteurs αλλά με ελληνική ταυτότητα, επέμενε πάντα να ρίχνει φως στην υποβόσκουσα κοινωνικοπολιτική βία, τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις ως πεδία σύγκρουσης, την αγωνία της κοινωνικής ανόδου και τη γλώσσα ως όργανο εξουσίας, ταπείνωσης αλλά και απελπισμένης αυτοάμυνας.
Η «Σπασμένη Φλέβα» συνεχίζει αυτή τη διαδρομή, μετατοπίζοντας την ένταση σε μια πιο καθαρή, σχεδόν κλασική τραγική αφήγηση-ένα αρχαίο δράμα μεταφερμένο στο σήμερα.
Λίγα λόγια για την ταινίαΣτο επίκεντρο βρίσκεται ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας που, πνιγμένος στα χρέη και στα λάθη του, προσπαθεί να σώσει το οικογενειακό του σπίτι από την απειλή ενός τοκογλύφου. Ο χρόνος στενεύει, οι επιλογές εξαντλούνται και ένα σχέδιο της τελευταίας στιγμής μοιάζει να προσφέρει τη μοναδική διέξοδο.
Εκτός, όμως, από την αγωνιώδη πλοκή, η ταινία αναδεικνύει τις προσωπικές συγκρούσεις και τα μεγάλα διλήμματα που κάνουν τον ήρωα να μοιάζει με τραγικό ήρωα, την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να διατηρήσει πάση θυσία την κοινωνική του θέση και την καταστροφική σύγκρουση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην εικόνα που έχει κατασκευάσει για τον εαυτό του.
Το σενάριο υπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης, ενώ πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη και ο Στάθης Σταμουλακάτος.
Αυτή ακριβώς η συνάντηση της ελληνικής ταυτότητας της κρίσης με τα καθολικά ζητήματα βρίσκεται και στον πυρήνα του σκεπτικού της επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει στην ταινία την επανεγγραφή μοτίβων της αρχαίας τραγωδίας μέσα από το αδιέξοδο ενός ήρωα της σημερινής Ελλάδας.
Δεν πρόκειται, επομένως, για μια επιλογή που επιχειρεί να εξωραΐσει την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να γίνει διεθνώς αποδεκτή, αλλά για την αναγνώριση της δυνατότητας ενός βαθιά ελληνικού κινηματογραφικού σύμπαντος να συνομιλήσει με θεατές πέρα από τα εθνικά του συμφραζόμενα.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, σημείωσε επίσης σημαντική εμπορική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι ένα απαιτητικό, προσωπικό σινεμά μπορεί να συναντήσει ένα ευρύτερο κοινό χωρίς να εγκαταλείψει την αισθητική του ταυτότητα.
Η οσκαρική διαδρομή παραμένει ανοιχτή με το ταξίδι, όμως, να αρχίζει τώρα και με την ελληνική επιλογή να συνιστά την ιδανική απάντηση στην άδικη απουσία του Οικονομίδη από τα βραβεία της ελληνικής Ακαδημίας.
Η επίσημη ελληνική επιλογή συνιστά ήδη μια ουσιαστική αναγνώριση για έναν δημιουργό που έχει μετατρέψει τις πιο σκοτεινές όψεις της καθημερινότητας σε υλικό μιας κινηματογραφικής γλώσσας με έντονη προσωπική σφραγίδα.
Δεν πρόκειται, επομένως, για μια επιλογή που επιχειρεί να εξωραΐσει την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να γίνει διεθνώς αποδεκτή, αλλά για την αναγνώριση της δυνατότητας ενός βαθιά ελληνικού κινηματογραφικού σύμπαντος να συνομιλήσει με θεατές πέρα από τα εθνικά του συμφραζόμενα.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, σημείωσε επίσης σημαντική εμπορική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι ένα απαιτητικό, προσωπικό σινεμά μπορεί να συναντήσει ένα ευρύτερο κοινό χωρίς να εγκαταλείψει την αισθητική του ταυτότητα.
Η οσκαρική διαδρομή παραμένει ανοιχτή με το ταξίδι, όμως, να αρχίζει τώρα και με την ελληνική επιλογή να συνιστά την ιδανική απάντηση στην άδικη απουσία του Οικονομίδη από τα βραβεία της ελληνικής Ακαδημίας.
Η επίσημη ελληνική επιλογή συνιστά ήδη μια ουσιαστική αναγνώριση για έναν δημιουργό που έχει μετατρέψει τις πιο σκοτεινές όψεις της καθημερινότητας σε υλικό μιας κινηματογραφικής γλώσσας με έντονη προσωπική σφραγίδα.
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