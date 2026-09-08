Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί, έχασαν μέσα από τα χέρια τους μια αθώα ψυχή»

Ο Σάκης Γρίβας μίλησε για την εξέλιξη με την παραπομπή των αστυνομικών σε δίκη, ενώ σχολίασε και την επικείμενη εκδίκαση στο Εφετείο του δολοφόνου της κόρης του - «Μήπως να τον αφήσουν κι ελεύθερο;»



«Πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή, μια αθώα ζωή», τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.







«Κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου, παρ' όλο που διευκρίνισε σε όλους ότι υπήρχε πρόβλημα, μέχρι και στον τηλεφωνητή είπε τι ακριβώς συμβαίνει κι αυτός έγραφε λες κι έπαιρνε παραγγελία για πίτσες. Ρε φίλε, ακούς ένα κοριτσάκι φοβισμένο και κάθεσαι και σημειώνεις;».





«Κανείς δεν βγήκε με το όπλο στο χέρι» Στην επισήμανση αναφορικά με τον φρουρό που έχει σε βάρος του μια καταδίκη, ο κ. Γρίβας είπε: «Η Κυριακή σφάχτηκε έξω από το φυλάκιό του, στον χώρο της Αστυνομίας, και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Κανείς δε βγήκε με όπλο στο χέρι. Οι γυναίκες μόνο τα κινητά έβγαλαν από τα παντελόνια τους. Δεν χαϊδεύω αυτιά κανενός, όπως κι η Δικαιοσύνη. Θα τους δικάσει και θα τους τιμωρήσει όπως τους αξίζει».



Για τους κατηγορούμενους ο κ. Γρίβας είπε ότι ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. «Αφού έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και σαπίζει. Ποια ενέργεια έκαναν για να μείνει η κόρη μου ζωντανή; Δεν έκαναν τίποτα. Ποιος είναι υπεύθυνος; Κάποιος δεν πρέπει να πάρει την ευθύνη; Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με έναν απαξιωτικό τρόπο, λες και τους έκανα κακό, ζημιά...».



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«Την έφεση την κάνει για να μειωθεί η ποινή του;» Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η υπόθεση της δολοφονίας της κόρης του θα εκδικαστεί και στο Εφετείο στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα του δράστη.



«Με εξοργίζει το γεγονός ότι 23 Σεπτεμβρίου ο δολοφόνος της κόρης μου πάει στο Εφετείο. Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Κυριακή έχει γενέθλια. Την έφεση την κάνει για να μειωθεί η ποινή του; Μήπως να τον αφήσουν κι ελεύθερο;».



Αναφορικά με τα όσα καταθέτει, είπε ότι είναι μια κοροϊδία και μισή. «Ό,τι τους συμβουλέψουν γιατροί και δικηγόροι αυτό κάνει».



Συναισθηματικά φορτισμένος ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, μίλησε για την εξέλιξη στην υπόθεση της όπου σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων που είχαν υπηρεσία τη μοιραία νύχτα της 1ης Απριλίου 2024.«Πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή, μια αθώα ζωή», τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.«Αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί είναι άχρηστοι όπως είπε και ο αρχηγός της Αστυνομίας, είναι τα αγκάθια της Αστυνομίας και πρέπει να ξηλωθούν από εκεί μέσα, να φύγουν... Πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή, μια αθώα ζωή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Το σύνηθες είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα να παίρνεις τηλέφωνο την Αστυνομία και να σε βοηθάει και να σε προστατεύει», είπε ο πατέρας της Κυριακής και πρόσθεσε:«Κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου, παρ' όλο που διευκρίνισε σε όλους ότι υπήρχε πρόβλημα, μέχρι και στον τηλεφωνητή είπε τι ακριβώς συμβαίνει κι αυτός έγραφε λες κι έπαιρνε παραγγελία για πίτσες. Ρε φίλε, ακούς ένα κοριτσάκι φοβισμένο και κάθεσαι και σημειώνεις;».Στην επισήμανση αναφορικά με τον φρουρό που έχει σε βάρος του μια καταδίκη, ο κ. Γρίβας είπε: «Η Κυριακή σφάχτηκε έξω από το φυλάκιό του, στον χώρο της Αστυνομίας, και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Κανείς δε βγήκε με όπλο στο χέρι. Οι γυναίκες μόνο τα κινητά έβγαλαν από τα παντελόνια τους. Δεν χαϊδεύω αυτιά κανενός, όπως κι η Δικαιοσύνη. Θα τους δικάσει και θα τους τιμωρήσει όπως τους αξίζει».Για τους κατηγορούμενους ο κ. Γρίβας είπε ότι ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. «Αφού έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και σαπίζει. Ποια ενέργεια έκαναν για να μείνει η κόρη μου ζωντανή; Δεν έκαναν τίποτα. Ποιος είναι υπεύθυνος; Κάποιος δεν πρέπει να πάρει την ευθύνη; Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με έναν απαξιωτικό τρόπο, λες και τους έκανα κακό, ζημιά...».Για την παραπομπή τους για κακούργημα μετά από διόμισι χρόνια είπε: «Πάμε αργά, σταθερά και καλά... Θα μπορούσαμε να έχουμε πιο γρήγροες κινήσεις, αλλά όλα στην ώρα τους».Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η υπόθεση της δολοφονίας της κόρης του θα εκδικαστεί και στο Εφετείο στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα του δράστη.«Με εξοργίζει το γεγονός ότι 23 Σεπτεμβρίου ο δολοφόνος της κόρης μου πάει στο Εφετείο. Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Κυριακή έχει γενέθλια. Την έφεση την κάνει για να μειωθεί η ποινή του; Μήπως να τον αφήσουν κι ελεύθερο;».Αναφορικά με τα όσα καταθέτει, είπε ότι είναι μια κοροϊδία και μισή. «Ό,τι τους συμβουλέψουν γιατροί και δικηγόροι αυτό κάνει».

«Θα μπορούσε να πάρει εμένα τηλέφωνο»



Ο κ. Γρίβας μίλησε και για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά το βράδυ εκείνο.



«Θα μπορούσε αν έπαιρνε εμένα τηλέφωνο να είμαι πιο γρήγορος. Δεν ήθελε, όμως, να με στεναχωρήσει... Δεν επιτρέπω σε κανέναν άνανδρο να απλώσει το χέρι του πάνω στην κόρη μου. Πήγε στην Αστυνομία, γιατί θεώρησε ότι θα τη σώσει χωρίς να τη σώσει. Δεν είναι η τελευταία, τα μέτρα να γίνουν πιο αυστηρά. Τα ισόβια να είναι ισόβια».



«Περιμένω πλήρη δικαίωση» Αναφορικά με το τι περιμένει πλέον από την επικείμενη δίκη των αστυνομικών, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα είπε: «Περιμένω πλήρη δικαίωση. Θέλω όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη, αν κινδυνεύουν, να πάει στην Αστυνομία, που δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και σώζουν κόσμο. Πρέπει αυτοί να καταδικαστούν. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να απλώνει χέρι στο παιδί σου για να βγάλει τον ανδρισμό του».



Παραπέμονται για κακούργημα, τι λέει το βούλευμα Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλείψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, ήτοι την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας.



Στο βούλευμα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, όφειλαν να έχουν γίνει από κάθε έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευθεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της.



Σύμφωνα με πληροφορίες στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους:



«Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».



Μάλιστα με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.