Η τραγουδίστρια Φίμπι Μπρίτζερς εμφανίστηκε με αξύριστα πόδια στη Βενετία, δείτε φωτογραφίες

Η 32χρονη μουσικός μοιράστηκε και μία εικόνα του ρούχου της με τον λεκέ από ιδρώτα στο σημείο της μασχάλης





Η 32χρονη μουσικός δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram στιγμιότυπα από το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ και ανάμεσα από την επίσημη εμφάνισή της, συμπεριέλαβε και μια selfie στην οποία χαμογελά, έχοντας έναν εμφανή λεκέ από ιδρώτα στο ρούχο της, στο σημείο της μασχάλης της.







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«Primetime», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην επερχόμενη ταινία της A24, στην οποία πραγματοποιεί το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.



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Μία πιο φυσική πλευρά της επέλεξε να δείξει η τραγουδίστρια, Φίμπι Μπρίτζερς ποζάροντας με αξύριστα πόδια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Η 32χρονη μουσικός δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram στιγμιότυπα από το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ και ανάμεσα από την επίσημη εμφάνισή της, συμπεριέλαβε και μια selfie στην οποία χαμογελά, έχοντας έναν εμφανή λεκέ από ιδρώταμασχάλης της.Αρχικά, η Μπρίτζερς πόζαρε με ένα μαύρο ταγιέρ: κοστούμι με φούστα του οίκου Gucci από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Αυτό που ωστόσο ξεχώρισε λόγω του μήκους του ρούχου, ήταν τα αξύριστα πόδια της.Σε άλλα στιγμιότυπα της ανάρτησής της, η Μπρίτζερς παρουσίασε τη δεύτερη εμφάνισή της, φορώντας μια ημιδιάφανη δημιουργία Alexander McQueen από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Πρόκειται για ένα βραδινό φόρεμα με δαντέλα και φλοράλ μοτίβα σε γκρι απόχρωση, μέσα από το οποίο φαινόταν το κάτω μέρος του εσωρούχου. Το look ολοκλήρωσε με το δαχτυλίδι Cartier Nigeria. Τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν ανέμελο κότσο.«Primetime», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην επερχόμενη ταινία της A24, στην οποία πραγματοποιεί το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.



Η Μπρίτζερς προστίθεται σε μια λίστα διάσημων γυναικών που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να αφήσουν ορατή τη φυσική τριχοφυΐα τους σε εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί ή σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, η Μαντόνα και η Αμάντλα Στένμπεργκ.



Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς το 1999 στην πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντί «Notting Hill» στο Λονδίνο, όταν η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με αξύριστες μασχάλες.



Η Μπρίτζερς θα πρωταγωνιστήσει στο «Primetime» μαζί με τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Σκάιλερ Γκισόντο, Άνα Φάρις και άλλους ηθοποιούς, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου.



Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image / Reuters